Ozzy Osbourne, 74, peruu kaikki keikkansa – myös Suomen-konsertti peruttu: "V***ttaa enemmän kuin voitte kuvitella"

Terveyshuolista viime vuodet kärsinyt ”Pimeyden prinssi” ilmaisee olevansa hyvin harmissaan paitsi huonosta kunnostaan, myös fanien ”pettämisestä”. – En olisi koskaan voinut ajatella, että tämä päättyy näin, hän suree.

Osbourne esiintyi elokuussa Kansainyhteisön kisojen päättäjäisissä Birminghamissa. Se on myös Osbournen ja hänen Black Sabbath -yhtyeensä kotikaupunki.

Rocklegenda, Black Sabbath -yhtyeen solisti ja Pimeyden prinssiksikin tituleerattu laulaja Ozzy Osbourne lopettaa kiertämisen.

Osbourne on perunut koko ensi keväälle kaavailemansa No More Tours 2 -kiertueen. Näin ollen myös kiertueen avaava toukokuinen Suomen-konsertti on peruttu.

74-vuotias Ozzy eli John Michael Osbourne ilmoittaa päätöksensä syyksi heikkenevän terveyden. Hänellä diagnosoitiin Parkinsonin tauti vuonna 2019, minkä lisäksi hevilegenda on kärsinyt viime vuosina monista muistakin terveyshuolista.

Laulaja on julkaissut Instagram-tilillään tunteikkaan kirjoituksen.

– Tämä on luultavasti yksi vaikeimmista asioista, mitä olen jakanut lojaalien fanieni kanssa, hän aloittaa.

– Olen tullut oivaltamaan, että fysiikkani on yksinkertaisesti liian heikko voidakseni lähteä Euroopan ja Britannian kiertueille. En selviäisi kaikesta matkustamisesta.

Osbourne muistuttaa loukanneensa selkärankansa vuonna 2019 kaatuessaan kotona.

Daily Mailin mukaan kaatuminen pahensi vuonna 2003 sattuneessa mönkijäonnettomuudessa saatua vammaa. Hänen selkärankaansa tuolloin asennetut metallilevyt irtosivat vuoden 2019 kaatumisessa paikaltaan.

Onnettomuuden jälkeen legendalla oli sinnikäs halu palata lavalle.

– Lauluääneni on kunnossa, hän huomauttaa.

Palautuminen on kuitenkin ollut rankkaa. Osbourne on muun muassa käynyt läpi kolme leikkausta, pitkiä kantasoluhoitoja sekä fysioterapiaa. Toipuminen on jättänyt laulajan kehon heikoksi.

Ozzyn esiintyminen Hyvinkään Rockfestissä vuonna 2018 jäänee rocklegendan viimeiseksi Suomen-konsertiksi.

Osbourne kertoo olevansa otettu fanien uskollisesta odotuksesta. Alun perin No More Tours II -nimisen kiertueen piti alkaa vuonna 2019. Tämän jälkeen sitä siirrettiin useamman kerran Ozzyn terveyshuolien ja koronapandemian takia.

– Uskokaa minua, ajatus fanieni pettämisestä vituttaa minua enemmän kuin voitte koskaan kuvitella. En olisi koskaan voinut ajatella, että tämä päättyy näin.

Pieni toivonkipinä laulajan päivityksessä silti on.

– Tiimini pohtii tällä hetkellä, miten voisin esiintyä ilman että minun täytyisi reissata maasta ja kaupungista toiseen.

Kirjoituksensa lopuksi Ozzy kiittää perhettään, bändiään, tiimiään ja Judas Priest -yhtyettä, jonka oli niin ikään määrä esiintyä No More Tours 2 -konserteissa.

– Ja tietenkin myös fanejani heidän loputtomasta omistautuneisuudestaan, lojaaliudesta ja tuesta. Annoitte minulle elämän, jollaisesta en olisi koskaan voinut uneksia.

Vuonna 1969 Ison-Britannian Birminghamissa perustettua Black Sabbathia on usein kutsuttu maailman ensimmäiseksi heavy metal -yhtyeeksi. Sen klassinen kokoonpano on Ozzy Osbourne (laulu), Tony Iommi (kitara), Bill Ward (rummut) ja Geezer Butler (basso).

Ozzy Osbourne on elänyt varsinaisen rocktähden elämän, josta ei ole vauhtia ja päihteitä puuttunut.

Nelisen vuotta sitten julkaistiin kohua herättänyt tutkimus, jossa pohdittiin, miten reipasta elämää viettänyt Osbourne on ylipäätään säilynyt kaikki nämä vuodet hengissä.

Syy on Indianan lääketieteellisen yliopiston professorin Bill Sullivanin mukaan geeneissä. Ozzyn dna:n nukleiinihappoketjuun on tallentunut mutanttigeeni, jonka takia Ozzylla on epätavallisen korkea toleranssi, mitä tulee alkoholin ja huumeiden käyttöön.

Ozzy ei ole koskaan peitellyt elämäntapojaan. Elämäkerrassaan I Am Ozzy hän kertoo käyttäneensä kokaiinia, hasista, LSD:tä, masennuslääkkeitä ja alkoholia. Hän on tiedostanut itsekin olevansa ”lääketieteellinen ihme”.

– Kun kuolen, ruumiini pitäisi testamentata luonnonhistorialliselle museolle. On ihan ok olla radalla pari päivää, mutta minun rallini kesti 40 vuotta. Yhdessä vaiheessa join neljä pulloa konjakkia päivässä, sammuin, heräsin ja jatkoin samalla kaavalla, hän on kertonut.

Yhteensä neljätoista kertaa Suomessa esiintynyt Ozzy keikkaili täällä ahkerimmin 2010-luvulla. Tässä hän virnuilee Ruisrockissa vuonna 2010.

Vanhemmuuttaan miehen vauhti on hidastunut niin hyvässä kuin pahassa. Hän kertoi Varietyn haastattelussa kaksi vuotta sitten olleensa selvin päin noin seitsemän vuotta, eli tänä vuonna Ozzylle tulee täyteen 9 vuotta päihteetöntä elämää.

Samalla Osbournen elämää ovat varjostaneet monet muut terveysharmit. Parkinsonin taudin lisäksi mies on sairastanut viime vuonna koronan sekä muita hengitystieinfektioita. Hänen vaimonsa Sharon Osbourne on myös sanonut rokkarin näkökyvyn heikentyneen.

Sentään laulajan viime vuosina läpikäymät leikkaukset ovat sujuneet mallikkaasti, mutta toipuminen on ollut raskasta.

– Olen joutunut vetämään leikkausten jälkeen nappeja hermosärkyyn, mutta olen paranemaan päin, laulaja kommentoi viime kesänä ollutta leikkausta Daily Mailin mukaan.

Urheasti rokkari kuitenkin nousi lavalle elokuussa vain kaksi kuukautta operaation jälkeen Kansainyhteisön kisojen päättäjäisissä Birminghamissa. Tuolloin hän esitti yhdessä Black Sabbath -kitaristi Tony Iommin kanssa klassikkokappaleen Paranoid.

Terveyshuolet ovat pakottaneet taiteilijan myös palaamaan Yhdysvalloista Britanniaan. Samalla taakse jäänyt uusi manner sai laulajalta täyslaidallisen:

– Kaikki on vitun naurettavaa siellä. Olen kyllästynyt siihen, että ihmisiä kuolee päivittäin. Luoja tietää, miten monta ihmistä on ammuttu kouluissa. Sitten oli myös se joukkoammunta Vegasin konsertissa. Se on vitun hullua, järkyttynyt laulaja puhisi.

– En halua kuolla Yhdysvalloissa. En halua, että minut haudataan vitun Forest Lawnille (julkisuuuden henkilöiden hautausmaa Los Angelesissa). Olen englantilainen ja haluan palata kotimaahani.

Black Sabbath on esiintynyt viime vuosina alkuperäiskokoonpanossaan. Tämä kuva on Download-festivaalilta vuodelta 2016.

Ozzy Osbourne on julkaissut kolmetoista sooloalbumia ja yhdeksän albumia Black Sabbathin kanssa. Hänen levyjään on myyty maailmalla yhteensä 100 miljoonaa kappaletta.

Suomeen Ozzy on ehtinyt yhteensä neljätoista kertaa, näistä kuudesti Black Sabbathin solistina.

Miehen ensimmäinen Suomen-visiitti oli vuonna 1983, mutta ensimmäisen kerran Pimeyden prinssi lauloi Suomessa Black Sabbathin keulilla vuonna 1998. Hän oli palannut yhtyeeseen vuonna 1996. Viimeisen kerran Black Sabbath nähtiin Suomessa vuonna 2016.

Ozzyn edellinen Suomen-keikka nähtiin Hyvinkään Rockfestissä vuonna 2018. Näillä näkymin se jää myös tähden viimeiseksi.