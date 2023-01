Times Squarelle ilmestyi yhtäkkiä suomalais­laulajan jättimäinen kuva – mistä on kyse?

Ram pam pam -hitistään tunnettu Bess ilmestyi valtavaan mainostauluun keskelle Manhattania.

Bess eli Essi Launimo on ehdolla jopa viiden Emma-palkinnon saajaksi.

Bess pääsi torille.

Eikä minne tahansa torille, vaan New Yorkin ytimeen.

Ram pam pam -jättihitillään Suomen valloittanut ja kokonaiset viisi Emma-ehdokkuutta kahminut, Essi Launimonakin tunnettu laulaja ilmestyi Manhattanin Times Square -aukion seinällä komeilevalle mainostaululle.

Miksi?

Syynä on suoratoistopalvelu Spotifyn Equal-kampanja, jonka tarkoitus on nostaa esiin erilaisia naisartisteja kautta maailman. Bess nousi kampanjassa esiin, koska hän on yksi Suomen tämän hetken suosituimpia nimiä.

Artisti jakoi bongauksen omalla Instagram-tilillään innostunein sanankääntein.

– Olen hädin tuskin selvinnyt siitä, että olin eilen Helsingin Sanomien kulttuurisivujen kannessa, ja nyt tämä... Vau, olen sanaton! Tämä on suuri kunnia, hän kirjoittaa englanniksi.

Monet Bessin laulajakollegat ovat yhtyneet iloon.

Huomionosoitusta ovat ihastelleet ainakin Erika Vikman, Mariska, Benjamin Peltonen, Jyrki 69 sekä Happoradion Aki Tykki ja Blind Channelin Joel Hokka.

Ilta-Sanomat haastatteli Uuden Musiikin Kilpailun kautta suomalaisen popin kärkeen noussutta Bessiä joulukuussa.

Tuolloin laulaja kertoi, ettei suursuosio ole tullut vaivatta. Musiikin monitaiturin piti käydä läpi sekä vaikea masennus että musiikillinen identiteettikriisi.

– Musta tuntui, että en oikein tiedä musiikillista identiteettiäni. Ajattelin, että perustan melodista death metalia soittavan bändin, jossa olen basistilaulaja.

Hänestä tuli kuitenkin kymmeniä miljoonia striimannut poptähti. Nousuun vaikutti muun muassa reggaeartistina tunnettu Nopsajalka, jonka kanssa Bess alkoi tehdä musiikkia.

– Todettiin, että musiikin kirjoittaminen kimpassa on kivaa. Oivalsin, että yhteistyössä on voimaa. Sitä kautta lähdettiin tekemään uudelleen.

Masennuksesta laulaja kertoi päässeensä yli, ja pää on pysynyt suursuosion aikanakin kasassa.

– Jos meillä on solmuja selvittämättä, kannamme niitä mukanamme. Siksi ne on hyvä selvittää jossain vaiheessa. On siunaus, että olen jo kohdannut varjoni ja tehnyt niiden kanssa rauhan, tyytyväisyyttä huokuva artisti totesi.