Ensimmäiset Emma-palkinnot paljastettiin – Vicky Rosti sai erityisen kunnianosoituksen

Kultainen Emma ja Erikois-Emma jaettiin etukäteen. Emma-gaalaa juhlistetaan perjantaina 3. helmikuuta.

Vuoden 2023 ensimmäiset Emma-palkitut on julkistettu.

Ensimmäisenä jaettiin erityiset Kultaisen Emman ja Erikois-Emman palkinnot.

Erikois-Emma myönnetään henkilölle, joka on tehnyt merkittävän uran äänitemusiikin saralla tai merkittävästi edesauttanut suomalaisen äänitealan kehitystä. Kultainen Emma on elämäntyöpalkinto, joka voidaan myöntää pitkästä ja menestyksekkäästä toiminnasta suomalaisen äänitealan hyväksi.

Erikois-Emma myönnetään tänä vuonna pitkän linjan pop- ja iskelmälaulajalle Virve ”Vicky” Rostille.

1970-luvun puolivälissä uransa vain 16-vuotiaana aloittanut Rosti on laulanut kuudella vuosikymmenellä.

– Olen tietysti äärettömän iloinen kunnianosoituksesta, joka annetaan äänitemusiikin vaikuttajalle. Olen toki levyttänyt viidellä vuosikymmenellä, mutta pääosan urastani olen tehnyt keikkatyönä. Tämä on minun ensimmäinen Emmani, hän kommentoi tiedotteessa.

Rostin ura alkoi, kun hän voitti iskelmälaulun Suomen mestaruuden vuonna 1974. Sen myötä hän pääsi musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsasen Danny in Rock -kiertueelle. Kun Chicago kuoli -hitistään tunnettu debyyttialbumi Vicky ilmestyi vuonna 1975. Kaikki tämä tapahtui ennen Rostin 18-vuotispäivää.

Vicky Rosti esiintyi vuonna 2020 Jope Ruonansuun muistokonsertissa.

Rosti edusti Suomea myös vuoden 1987 euroviisuissa Sata salamaa -klassikollaan. Muita Vickyn hittejä ovat muun muassa Tuolta saapuu Charlie Brown, Näinkö aina meille täällä käy, Menolippu ja Oon voimissain.

Rosti tunnetaan myös Menneisyyden vangit -yhtyeestään, joka perustettiin 1990-luvun alussa. Yhtye kiertää edelleen, ja sen toisena solistina tunnetaan niin ikään legendaarinen iskelmälaulaja Leo ”Freeman” Friman.

Rosti on julkaissut yhteensä kymmenen sooloalbumia, joista viimeisin, Pikästä aikaa, ilmestyi vuonna 2014. Rostille myönnettiin vuonna 2019 myös 10 000 euron arvoinen Iskelmä-Finlandia-palkinto.

Tapio Korjus on edistänyt suomalaista musiikkia kuudella vuosikymmenellä.

Kultaisen Emman saa tänä vuonna musiikkivaikuttaja Tapio Korjus.

Hän on toiminut musiikin parissa yrittäjänä jo vuodesta 1971. Korjus aloitti keikkajärjestäjänä ja siirtyi sittemmin legendaarisen Wigwam-yhtyeen manageriksi.

Hänet tunnetaan myös tuotanto- ja levy-yhtiö Rockadillon perustajana. Yhtiö on tuonut Suomeen lukuisia rockmusiikin kansainvälisiä legendoja, joihin kuuluvat punkikonit Patti Smith, Ramones ja The Clash sekä 1980-luvulla suosittu rockyhtye The Smiths.

Rockadillo on julkaissut myös yli 200 levyä. Useat kotimaiset vaihtoehto- ja kansanmusiikin suuruudet, kuten kansantaiteilija M.A. Numminen, lauluntekijä Dave Lindholm, kansanmusiikkilegenda Värttinä ja haitaristi Kimmo Pohjonen ovat julkaisseet musiikkiaan yhtiön kautta.

Korjus on myös edustanut ja edistänyt merkittävällä tavalla riippumattomien levy-yhtiöiden asemaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän jatkaa tuotanto- ja julkaisutoimintaa tänäkin päivänä.

– Kultainen Emma saa nöyräksi tällaisen valtavirtojen ulkopuolisen pienen toimijan, kun ajattelee niitä aikaisemmin palkittuja alan suuria persoonia ja todellisia legendoja, jotka ovat opettaneet myös minua urallani, Korjus kommentoi tiedotteessa.