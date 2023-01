Kommentti: Suomi on jo osaltaan voittanut euroviisut – ellei Yle möhlää viime metreillä

Kaikki UMK-ehdokasbiisit on nyt tuotu eetteriin ja kilpailukappaleiden laatu on käsittämättömän hyvä, kirjoittaa IS:n sosiaalisen median tuottaja Sanna-Leena Santapakka.

”Paras kansallinen finaali koskaan”. ”Huh, enpä haluaisi nyt suomalaisena valita näistä, kaikki on superhyviä”. ”Uuemkei, what the hell?” ”Hei voidaanko sopia, että Suomi lähettää tänä vuonna 7 biisiä viisuihin?”.

Suomen euroviisuehdokkaat on nyt julkaistu ja internet on kommenttien mukaan yhdestä asiasta yhtä mieltä: Kilpailun taso on järjettömän, käsittämättömän kova.

Yle on pullauttanut päivä kerrallaan uunista ulos tulevan kevään ja kesän hittibiisejä ja viisufanit ovat tuhertaneet itkua nurkassa, että miten näistä nyt suosikkinsa voisi valita.

Jo ensimmäisenä julkaistu Keiran tanssipoppi toi mieleen aiempien viisujen kärkikahinoissa olevat bilebiisit, Robinin tyylipuhdas ja ilahduttava kappale sijoittuisi Ruotsin edustajana kärkikymmenikköön heittämällä ja Käärijä räjäytti pankin omalla genrerajat rikkovalla rallillaan. Puhumattakaan muista ehdokkaista, jotka sujahtivat omalle soittolistalle välittömästi.

Lue lisää: Ensimmäinen UMK-kappale julki! Kansainväliset viisufanit hehkuttavat yhtä kohtaa Keiran tanssibiisissä

Lue lisää: Robin Packalenin UMK-kappale julkaistiin – tällaisen vastaanoton funkahtava biisi sai kansain­välisissä piireissä

Lue lisää: Käärijän UMK-kappale räjäytti viisufanien potin: ”Olen aivan sanaton”

Suomalaiset eivät ole vielä täysin tottuneet siihen, että viisuehdokkaiden joukossa on näin monta hittiä. Kiitos siitä kuuluu eritoten Erika Vikmanille sekä Blind Channelille. Erika ei välittänyt jo vuonna 2020 ummehtuneelta kuulostaneesta ”viisufloppi on artistin uran murha” -kitinästä, vaan marssi pää pystyssä kukkakruunua kantaen lavalle.

Erika Vikmanin Cicciolina-kappale räjäytti potin.

Blind Channel tarrasi kiinni samaan aaltoon vuosi myöhemmin ja osoitti, että vakavasti uraa tekevät bändit voivat vain hyötyä viisunäkyvyydestä. Viime vuonna Bess ja Isaac Sene näyttivät, miten suuren huomion Suomessa voi UMK-osallistumisella saada.

Bess ei voittanut UMK:ta, mutta Ram pam pam -biisistä tuli valtava hitti.

Lue lisää: UMK oli Bessin läpimurto – viisi Emma-ehdokkuutta rohmunnut ja nuorempana masennuksesta kärsinyt tähti kertoo, miten voi nykyään

Suomi onkin jo tavallaan voittanut viisut kuukausia ennen itse koitosta Liverpoolissa, sillä UMK:n timanttinen taso on tuonut meille vain riemukasta huomiota ja ylistystä suomalaiselle musiikille. Siitä pohjimmiltaan kilpailussa on kyse.

Maan musiikin positiivisesta rummuttamisesta koko Euroopan korville. Pysti ja velvollisuus järjestää seuraavat kekkerit on lähinnä pakollinen, yleisradioyhtiöiden kukkarolle käyvä paha.

Tai siis, sukseesta ja positiivisesta huomiosta voidaan puhua ainakin ennen Logomon finaalia ja esitysten näkemistä.

Ylellä on vielä mahdollisuus möhliä homma täysin. Samaan aikaan, kun artistien taso on noussut ja levy-yhtiöiden aiempaa kiihkeä osallistuminen on näkynyt muun muassa timanttisissa musiikkivideoissa, esiintymislavalla saatetaan nähdä edelleen käsittämätöntä sekoilua.

Anonyymissä keskustelusovellus Jodelissa muistutetaan päivittäin, että älä kiinny UMK-suosikkiisi, Yle ehtii vielä pilata lavashow’n. Oli myös yksi äänestys, jossa kysyttiin aiotko äänestää suosikkiasi, vaikka Yle pilaisi esityksen täysin.

Sillä kuka voisi unohtaa Cicciolinan kömpelöt karhupuvut? Tai pää alaspäin roikotetun Bessin ja toppatakeissa pesäpallomailoja raahanneet taustasekoilijat?

Isaac Sene lauloi sensuellisti kuumasta jäbästä ja TV-kamera näytti samaan aikaan lavasteen nurkkaa, josta työntyi artistin sormi.

Historiallisesti kuudensiksi viisufinaalissa sijoittunut Blind Channel on puolestaan haastatteluissa kertonut joutuneensa bändinä laittamaan kova kovaa vastaan pitääkseen simppelin lavaesityksensä. Joka saikin Rotterdamin areenan hyppimään ja mylvimään kahteen kertaan.

Joten Yle ja UMK-tuotanto, käsissänne on seitsemän hiottua timanttia. Fanit toivovat, että timantit säkenöivät lavalla parhaansa mukaan, eivätkä kompuroi palaverikopin fläppitaulussa hyvältä vaikuttaneisiin lavaelementteihin.

Ja pelokkaille faneille muistutuksena, vaikka Logomon lavan tapahtumat saisi silmäsi nykimään, voi äänen silti antaa suosikilleen. Kevään aikana show ehditään kyllä laittaa uusiksi. Esimerkiksi viime vuonna Lauri Ylösen yllä Turussa ollut nyljetty Tipi-turkki loisti poissaolollaan ja Milanossa nähtiin tyylipuhdas viisuesitys.