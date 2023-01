60 vuotta täyttävä Timo Rautiainen nousi keski-ikäisenä kansansuosikiksi – kyllästyi rooliinsa ”laulavana erityisopettajana” ja palasi kymmenen vuotta sitten koulunpenkille

– En ole ikinä ollut sinut kehoni kanssa...

Timo Rautiainen, pian 60, valmistautuu valokuvaukseen tamperelaisen ravintola Telakan pöydässä.

Hän muistelee 20 vuoden takaisia valokuvia Trio Niskalaukaus -yhtyeestään. Niissä pönöttää vakavan näköinen kaljupäinen mies mustassa paidassa kädet puuskassa.

– Mä en yksinkertaisesti keksinyt mitään muuta tapaa laittaa kädet! Nykyäänkin, jos pitäisi vaikka improvisoida tanssi, niin ei lähtisi – ainakaan selvin päin.

20 vuotta sitten Timo Rautiainen oli yksi maamme tunnetuimpia rocktähtiä. Hän oli päätynyt asemaan bändillä, jonka ei alun perin pitänyt edes keikkailla. Jäätyään pois aiemmasta Lyijykomppania-yhtyeestä hänen piti julkaista ”vain yksi levy, eikä mitään muuta”.

Trio Niskalaukaus on raflaava nimi bändille. – Onhan sitä kyseenalaistettu vuosien varrella, mutta olisi pelkurimaista lähteä muuttamaan nimeä. Ja ehkä sen merkitys on vuosien varrella laimentunut. Alkuperäinen idea oli ”lopunajan tanssibändi”, Rautiainen taustoittaa.

Toisin kävi.

Viisi vuotta myöhemmin eli vuonna 2002 hän oli Rajaportti-albumillaan liki tuplaplatinaa myynyt hevilaulaja, joka laski antaneensa vuoden aikana yli 150 haastattelua.

– Ensin tietty luulin, että jengi tykkää, koska tämä musa on niin nerokasta. Mutta enemmän kyse oli siitä, että perheellisellä erityisopettajalla on tämän niminen bändi ja se laulaa vielä suomeksi. Se oli niin outo konsepti, että se herätti kiinnostusta.

Alkoholismia, perheväkivaltaa, ympäristötuhoa ja suomalaisen miehen tuskaa käsitelleen, mahdottoman alakuloisesti soineen yhtyeen puhemieheltä kaivattiin lausuntoa milloin mihinkin yhteiskunnalliseen murheeseen. Hän oli ”laulava erityisopettaja, joka oli aina helvetin huolissaan jostakin”.

– Suomihevin Hannu Karpo, hän sutkauttaa.

Ei ihme, ettei silloin tiennyt, minne kätensä panna.

Trio Niskalaukaus suosionsa huipulla Joensuun Ilosaarirockissa vuonna 2002.

Rautiainen oli tuolloin nelikymppinen, turvallisesti naimisissa ja päivätöissä oleva kolmen lapsen isä.

Harva ryhtyy sellaisessa tilanteessa rocktähdeksi.

– Totta kai kyseltiin, että miten sä voit perheellisenä miehenä voit tehdä tällaista.

Vaikka olihan se kivaa, kun oli pienestä pitäen soittanut kitaraa ja pääsi lopulta keski-ikäisenä festarilavoille ja takahuoneisiin, hän myöntää.

– Mutta ei mun tarvinnut hakea kyliltä mitään, mitä en kotoa jo saanut. Vaimokin patisti, että anna mennä nyt. Ei mulla ollut varaa ryhtyä sekoilemaan.

Korkkikin pysyi – no, sopivan löysällä.

– Välillä tuli kuksaa kallistettua, mutta tiedän homman rajat. Ainakaan vielä elämä ei ole ollut törmäyskurssilla, vaikka tämä ammatti antaakin hyvät edellytykset siihen.

Rautiainen edusti vaimonsa kanssa linnan juhlissa vuonna 2007.

Elämä pysyi kovimpinakin suosion vuosina kasassa. Rautiaiset ovat olleet yhdessä jo 41 vuotta.

– Helvetin hyvä tuuri on käynyt. Vaikka onhan se vaatinut myös työtä. Mutta ehkä kun siinä vaiheessa oli jo ammatti, jota oli tehnyt 13 vuotta, niin saattoi helposti lähteä muihin hommiin.

Puolisot osaavat antaa toisilleen tilaa mennä ja tehdä. Jos Timo lähtee keikoille tai yksin mökille Äkäslompoloon, vaimo menee geokätköilemään.

Vuonna 2004 kuitenkin ahdisti.

Samaan aikaan Trio Niskalaukaus oli valtavan suosittu ja kahmi Emma-gaalassa enemmän palkintoja kuin ensimmäisestä Popstars-ohjelmasta noussut Gimmel-trio.

Trio Niskalaukaus päihitti vuoden 2002 Emma-gaalassa popyhtye Gimmelin. Heviäijät voittivat neljä palkintoa, popparit kolme.

Silti bändin moottorisahalla veistetty synkistely alkoi tympiä. Rautiainen päätyi radikaaliin ratkaisuun ja laittoi hevibändin tauolle.

– Me ei uskallettu ottaa riskejä. Homma meni varmisteluksi.

Vaikka Niskalaukaus oli jäsenilleen tasainen tulonlähde ja mahdollisti jäsenilleen musiikilla elämisen, ei soittaminen ollut enää yksinkertaisesti hauskaa. Rautiaisen sanoin homma alkoi tuntua ”mailan puristamiselta”.

Opettajaksi Rautiainen ei silti aikonut palata. Hän päätyi muun muassa juontamaan muutamaakin television kulttuuriohjelmaa.

Muun muassa Ultra Bra -yhtyeen rumpalina tunnettu Antti Lehtinen juonsi Rautiaisen kanssa vuonna 2008 MTV:llä esitettyä K-70-nimistä ikäihmisten kuoro-ohjelmaa. Se palkittiin parhaan tosi-tv:n Venlalla sekä Formaatti-Finlandia-palkinnolla.

Nelikymppisenä rocktähdeksi noussut Rautiainen päätyi myös muiden rocktähtien, kuten Ismo Alangon pakeille. Tämä kuva on Raumanmenen juhannuksesta kesältä 2004.

Vuonna 2006 ilmestyi soolodebyytti Sarvivuori. Sen jälkeen hän on julkaissut albumeita myös Neljäs sektori -yhtyeen sekä viulisti Ville Ojasen kanssa.

Rajaportin suosiota niillä ei ole saavutettu. Parempi niin, Rautiainen miettii.

– Tärkeintä on, että on päässyt tekemään asioita monipuolisesti.

Sellaisesta kertoo myös miehen uusi ura kansanmusiikin puolella. Hän otti lajin niin vakavasti, että lähti 50-vuotiaana opiskelemaan sitä vuodeksi Suomen kansanmusiikkipääkaupunkiin Kaustiselle.

– Sehän oli vähän sama kuin lähtisi jonnekin Mississippiin opiskelemaan bluesia, hän vertaa.

Hurahduksesta kertoo oikeassa käsivarressa komeileva kaustislaista mestaripelimannia Konsta Jylhää esittävä tatuointi.

Lopulta Trio Niskalaukauskin palasi yhteen vuonna 2017.

Uudella kierroksellaan se on julkaissut jo kaksi levyä. Bändille kuuluu hyvää, koska se ei enää ole jäsentensä ”maailman tärkein asia”. Keväällä on tiedossa akustinen kiertue, ja uusi levykin on suunnitteilla.

Timo Rautiainen on ikuistanut rakkautensa kansanmusiikkiin mestaripelimanni Konsta Jylhän tatuoinnilla. Hän on myös kirjoittanut laulun ”Konsta käsivarressa”.

Rautiainen on siis kyennyt toimimaan suursuosionsa jälkeenkin täysipäiväisenä taiteilijana.

– Olen amatööri, joka on uskottavasti esittänyt ammattilaista vuodesta 2001 lähtien, hän sanailee.

Osin syynä on myös elämäntilanne. Asuntolaina on kuitattu ja lapset ovat lentäneet pesästä. Kun edelleen erityisopettajana toimiva vaimo on kiinteästi leivässä, selvittiin koronastakin ”suhteellisen kuivin jaloin”.

– Kiitos myös Taiteen edistämiskeskuksen myöntämille korona-apurahoille, hän lisää.

Ehkä syynä on myös Rautiaisen pelimannihenki. Soolouran myötä hän alkoi nauttia myös yksin tehdyistä trubaduurikeikoista.

– Menen kiinteällä liksalla ihan minne vaan, missä vastaan otetaan!

Ihmisten kohtaamista keikkareissuilla hän kutsuu ”mielenterveystyöksi”. Pedagogin taidoista on baariyleisön kohtaamisessa hyötyä.

Näyttelijä Jussi Lampi on Rautiaisen rakkaimpia ystäviä. Kaksikko on keikkaillut yhdessä jo toistakymmentä vuotta.

Toisinaan Rautiainen keikkailee myös ystävänsä Jussi Lammen kanssa. Tämä toimi pitkään Rautiaisen soolobändin rumpalina.

– Minä, kuten muutkin suomalaiset, muistavat Jussin näyttelijänä. Joskus 2000-luvun alussa kuulin sitten anoppivainaalta, että Jussi oli kehunut Niskalaukausta lehdessä...

Kaksikosta tuli moikkaustuttuja, mutta pian suhde lämpeni tosiystävyydeksi.

– En ole varmaan aikuisiällä ystävystynyt kenenkään kanssa niin hyvin kuin Jussin. Jutellaan niistä asioista, mistä ystävät muutenkin. Välillä nauretaan ja välillä ollaan tippa silmässä.

Duokeikat saattavat toisinaan lipsahtaa ”varieteen puolelle”. Ja jos estradina on karaokebaari, saattaa kaksikko palata ilahduttamaan yleisöään vielä esityksen jälkeenkin.

– Tajuttiin joskus, että piruako sitä keikan jälkeen takahuoneessa istumaan. On paljon hauskempaa vetää yleisön kanssa puolenkymmentä biisiä ja ottaa pari olutta. Kaikki ovat tyytyväisiä!

Trio Niskalaukauksen Rajaportti-albumin otsikko viittaa legendaariseen tamperelaiseen yleiseen saunaan. Siellä otettiin myös levyn kansivihkon kuvat.

Jos nelikymppinen Timo Rautiainen puristi huolissaan mailaa, huokuu kuusikymppisestä tyytyväisyys.

Tämä ei tarkoita, että huoli ympäristöstä ja ihmisestä olisi kadonnut. Niistä aiheista ”ekoheviksikin” kutsuttu Niskalaukauskin edelleen laulaa.

Sydämen asiakseen Rautiainen on esimerkiksi ottanut etenkin Ylläksen kaivoshankkeen vastustamisen.

– Jos sinne lähetetään joskus kaivureita, niin voi olla, että lähden sinne kahlitsemaan itseni niihin, hän linjaa.

Elokapinaan Rautiainen suhtautuu kahtalaisesti.

– En lähtisi istumaan kadulle. Ymmärrän toiminnan, mutta se ei sopisi minulle. Itse yritän noudattaa laillisia vaikutuskeinoja, mutta on hyvä, että joku tekee edes jotain.

Trio Niskalaukaus jäi tauolle vuonna 2004 mutta palasi keikkailemaan ja levyttämään vuonna 2017. Tässä bändi esiintyy Porin Porisperessä paluuvuoden kesänä.

Laulujen karski ja ahdistunut mieskuva on sentään vuosien saatossa monipuolistunut. Uudemmilla levyillä lauletaan esimerkiksi kauniisti isyydestä.

Välillä lauluja ei ole ymmärretty vain taiteena. Rautiainen kertoo, että hänen psykologina työskentelevä tyttärensä kysyi aikuisena, hautoiko isä jotain, kun tämä oli laulanut sellaisia lauseita kuin ”te ette tarvitse minua”.

– Vastasin, että en todellakaan! Se lähti vain sellaisesta näystä, jossa näin itseni seisomassa oman arkkuni edessä ja pitämässä tytärtäni kädestä... Enemmänhän se on tarina ihmisestä joka jossakin masennuksen ja itsesäälin alimmassa alhossa.

Jyväskylässä 1990-luvun puolivälistä asunut Rautiainen kuvattiin tamperelaisen kulttuuriravintola Telakan ulkopuolella. – En ole ollut täällä koskaan keikalla, mutta muuten paikka on tuttu.

Rautiainen muistuttaa myös ottaneensa synkimpään ”äijäilyyn” etäisyyttä jo Niskalaukauksen huippuvuosina. Jälkikäteen esimerkiksi Nyt on mies -kappaleen hauiksia ja raudan pumppausta sisältävä musiikkivideo näyttäytyy lähes parodisena.

– Olihan siinä huumoriakin mukana, vaikka meikäläisen suusta sitä ei aina ehkä tajua. Ne kaikki ”Minulle ei vittuilla” -paidat... Aika kaukana se lopulta oli omasta persoonasta. Minähän olin aikoinani Tarja Halosen ja Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjassa, ja nyt viimeksi olin Bella Forsgrenin (vihr) tukija.

Kenties 60-vuotiaan Rautiaisen tekemisistä pilkahtaa myös huumori selkeämmin.

– Kyllä minulla on ollut yhtä paljon iloa elämässäni kuin muillakin ihmisillä. Ehkä jopa enemmän!

Enää Timo Rautiainen ei purista mailaa. Enää hänen kätensä eivät mene valokuvassa puuskaan.