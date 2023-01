Käärijän UMK-kappale räjäytti viisufanien potin: ”Olen aivan sanaton”

Käärijän metallivaikutteista rapkappaletta Cha Cha Cha kehutaan yllätyksellisyydestä ja omaperäisyydestä.

YLEN Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) viides kilpailukappale on Käärijän Cha Cha Cha.

Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Käärijä eli Jere Pöyhönen on Vantaan kasvatteja, joka on tehnyt räppiä enemmän tai vähemmän vakavasti jo teini-ikäisestä asti. Hän on julkaissut yhden Fantastista-nimisen albumin vuonna 2020 ja saavuttanut muutamalla biisillään päälle miljoonan suoratoiston rajan, mutta suurelle yleisölle hän on tuore kasvo.

Cha Cha Cha on aggressiivinen bilejyrä, jossa melko suorasukaisesti kumotaan märkää ja hypitään tanssilattialla kuin nyrkkeilykehässä ikään. Sitä ovat olleet Käärijän lisäksi tekemässä Aleksi Nurmi, Johannes Naukkarinen ja tuottaja Kiro. Kaikki nimet ovat tuttuja useiden suomirap-tekijöiden, kuten Ettan, Mouhouksen ja Adi L Haslan takaa.

Vaikka kappale on suomenkielinen, on sen otsikko kylliksi tarttuva hokema. Biisissä kuullaan myös metallisia särökitaroita.

– Oon ollut metalliukkoja. Rumpuja soitin pitkään, räppi tuli vähän myöhemmin Fintelligensin sun muiden myötä, Käärijä kertoo Ilta-Sanomille.

Viime aikojen kierrätysgenre musiikissa on ollut räppiä ja metallia yhdistelevä 2000-luvun alun suosikki nu metal, jota vuoden 2021 UMK:sta maailmalle ponkaisseen Blind Channelinkin voi katsoa edustavan. Käärijän mielestä Cha Cha Cha ei täysin osu samalle tontille.

– Enemmän tässä on Rammstein-vaikutteita. Olen iso Rammstein-fani, hän sanoo viitaten Suomessakin valtavan suosittuun saksalaiseen metalliyhtyeeseen.

Otsikossa mainitun latinalaistanssin kanssa ei kappaleella kuitenkaan ole mitään tekemistä.

– Nimi ja tyylilaji eivät kohtaa, Käärijä nauraa.

Kappaleen sanomaa ja vetoavuutta hän avaa näin:

– Suomen kansa tarvitsee bileitä! Tämä on anthemi [ylistyslaulu] arjen unohtumiselle. Paita pois ja tanssilattialle!

Ilman paitaa Käärijä kappaleen videolla tosiaan viihtyykin. Teema toistuu hänen musiikissaan muutenkin, sillä häneltä löytyy Paidaton riehuja -niminen kappale, ja sen mukaan hän on nimennyt myös Instagram-tilinsä.

Viisuyleisössä ja UMK-yhteisössä Cha Cha Cha on niin sanotusti räjäyttänyt pankin.

YouTuben kommenttikentässä bilelekaa hehkutetaan estoitta.

– Tämä se on! Nyt meillä ois kerrankin mahdollisuus laittaa jotain todella erikoista ja jytisevää! Näen jo miten Eurooppa huutaa Cha Cha Cha kurkku täysiä. Kyllä kiitos, eräs suomalaiskommentoija ylistää.

Kappaletta pidetään erityisesti yllättävänä ja uudenlaisena. Monien kommentoijien mukaan se naittaa yhteen räppiä, elektronista tanssimusiikkia ja metallisävyjä onnistuneesti.

– Tämä biisi kyllä tuli aivan puskista. Aivan täydellinen eri genrejen sekoitus ja aivan täydellinen energia biisissä. Tällä jos millä tulee sitä menestystä kisoissa, toinen kommentoija hehkuttaa.

– Haluun et tää soitetaan mun hautajaisis, eräs Käärijän Instagram-seuraaja lohkaisee.

Laulu kerää myös kansainvälistä kiitosta. Osa innokkaista viisufaneista povaisi jopa voittoa Suomelle kappaleen myötä.

– En todellakaan odottanut tätä, mutta en välitä, koska tämä on minun euroviisujeni voittaja, 12 pistettä Ranskasta, onnea Suomi!

– Olen aivan sanaton. Helsinki 2024 taitaa olla totta, terkkuja Italiasta.

– Tämä on voittajani! Rakkaat suomalaiset, valitkaa tämä helmi! Tämä on bängeri, vaarallisen tarttuva, hauska ja omaperäinen! Rokkia, poppia ja teknoa yhdessä! 12 pistettä Alankomaista!

Käärijä on myös pitkän linjan urheilija. Hän on harrastanut ainakin jääkiekkoa ja freestyle-laskettelua. – Pelasin lätkää 19-vuotiaaksi asti, mutta sitten kiinnostus lopahti, kun kolmosdivaria ei jaksanut kyntää.

Hehkutuksen perusteella Käärijällä olisi siis mainiot edellytykset, noh, kääriä itselleen kunniaa pitkin maanosaa.

Mutta mistä nimi Käärijä?

– Mä pärjäsin rahapeleissä. Hedelmäpeleissä, pitkävedossa ja muissa! Siitä se nimi tuli. Kaveri sanoi mulle, että ”äijä on käärijä”.

Hän myöntää, että nimi on tarkoituksella monitulkintainen.

– Se on sopivan törkeä! Joku sanoi joskus, että se on Suomen huonoin artistinimi. Kannan tätä kehua ylpeydellä, hän hekottaa.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Britannian Liverpoolissa. Finaali kisataan lauantaina 13. toukokuuta.

Suomen edustuspaikasta kisaavat tänä vuonna Käärijän lisäksi Benjamin, Robin Packalen, Lxandra, Keira, KUUMAA ja Portion Boys. Artistien kilpailubiisit julkistetaan yksi kerrallaan torstaista 12. tammikuuta alkaen.

Suomen euroviisuedustaja valitaan 25. helmikuuta Turun Logomon UMK23-tapahtumassa.