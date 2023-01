UMK:ssa kilpaileva Lxandra on Baba Lybeckin tytär, jonka kappaleilla on Spotifyssa miljoonia kuunteluita

Alexandra ”Lxandra” Lehti on Berliinissä ja Los Angelesissa uraa tehnyt lauluntekijä, jolle UMK on mahdollisuus vetää ”iso show”.

Uuden musiikin kilpailuun osallistuva Lxandra eli Alexandra Lehti, 26, on niin sanotusti kuuluisaa sukua.

Hänen isänsä on muun muassa J. Karjalaisen Mustat lasit -yhtyeen ”Ajokoirana” tunnettu bassotaiteilija Pekka Lehti, äiti puolestaan koko kansan tv-kasvo Baba Lybeck.

Voisi siis esittää tulkinnan, että musiikin hän peri isältä, kyvyn esiintyä äidiltä.

– Molemmat vanhempani ovat aina tukeneet minua omilla vahvuusalueillaan, Lehti vastaa.

UMK:n suhteen linja pysyi.

– Suhtautuminen oli tosi jesjes. Sieltä tuli peukut pystyyn.

Erityisiä neuvoja eivät vanhemmat ole kuitenkaan jälkikasvulleen antaneet.

– Eivät he hirveästi yritä neuvoa. Menen omia reittejäni, teen lopulta aika eri juttuja kuin he. Joskus aiemmin ehkä ihan sanoin, että ei tarvitse neuvoa, mutta nykyään vähemmän, hän naurahtaa.

Lehden oma tie onkin ollut nousujohteinen.

Vuonna 2017 laulaja julkaisi pari singleä omakustanteena. Vuoden päästä hän lämmittelikin jo brittiläispoppari Dua Lipaa Dublinissa.

Molempia yhdistää myös se, että he ovat voittaneet Music Moves Europe Talent Awards -palkinnon. Dua Lipa 2017, Lxandra 2019.

Miksipä ei: Lehden fraseeraa englantia vaivattomasti – suomalaista kulmikkuutta ei ole. Vaikutteet Adelesta (myös yllä mainitun palkinnon voittaja vuonna 2009) SIAan tai Lana Del Reyhin voi heittää vailla suurempaa irvistelyä. Vientitoivon malliesimerkki.

Striimiluvut ovatkin suomalaisittain mukavia: ykköshitillä Swimming Pools on Spotifyssa liki 10 miljoonaa kuuntelua. Se on muotovalio pianoballadi. Myös liuta muita hänen laulujaan on vetänyt miljoonastriimejä.

Balladilinjalla mennään myös UMK:ssa. Joulukuussa ensimmäisten UMK-tietojen tihkuessa Yle lupaili, että kisassa kuullaan ”pysäyttävän hieno balladi”.

Onko se Lxandran Something to Lose?

Hän nyökkää.

– Se on dramaattinen, mutta herkkä. Toivon, että myös pysäyttävä.

Lxandran ensimmäinen single Hush Hush Baby ilmestyi kesällä 2017.

Lehden mukaan laulu muistuttaa siitä, että ”on tärkeää olla merkityksellisiä ihmisiä elämässä”.

Luvassa on ”iso show”.

– Olen vasta urani alussa, eikä näin isoa show’ta pääse tekemään uran alussa muuten. Esityksessä yhdistyvät kaikki se, mikä on osa artistiprojektiani. Pääsen laulamaan ja tanssimaan.

Helsingin Suomenlinnassa kasvanut Lehti on asunut myös Berliinissä ja Los Angelesissa. Yhdysvaltain länsirannikolla on kirjoitettu myös UMK-ehdokasbiisi.

– Se on tehty kolmistaan tutussa porukassa. Minä, toinen kirjoittaja ja tuottaja.

Toinen kirjoittajista, Amy Kuney, on kirjoittanut musiikkia myös muun muassa amerikkalaispoppari Kelly Clarksonille.

Amerikkaan Lehti kertoi päätyneensä Berliinin kautta. Saksassa hänet otti hoteisiinsa Universal-levymerkin alajaosto Vertigo, Yhdysvalloissa maineikas Island-yhtiö.

– Levy-yhtiö minua Amerikkaan lennätti. Mutta olen käynyt Losissa myös omalla kustannuksellani. Tällaiselle musiikille, mitä mä teen, Los Angeles on se keskiö. Musiikkiani on ollut myös elokuvissa ja sarjoissa.

Toden totta: Lehden biisejä on saattanut kuulla esimerkiksi lakidraamassa For the People, Music Televisionin Catfish-sarjassa tai Netflix-tuotannossa With The Waves.

UMK-ehdokaskappale Something to Losea kuvaillaan ennakkoon ”pysäyttäväksi, henkilökohtaiseksi ja eeppiseksi”.

Lehden yleisö tulee siis jatkossakin olemaan ulkomailla. Hän ei pelkää sitä, mitä tapahtuu, jos hän voittaa UMK:n mutta kokee Liverpoolissa tappion.

– Olen luonut jo hyvin uraa ulkomailla. Tämä ei siis ole ensimmäinen kerta maailmalla. Jenkeissä ei varmaan edes tiedetä, mikä on euroviisut...

Toisaalta, ensimmäinen American Song Contest kisattiin viime vuoden maaliskuussa.

– Niin, totta, Lehti nauraa.

– Mutta mulla on tietty fanipohja eri puolilla maailmaa. Mutta olen tietenkin iloinen, jos tämän myötä saan lisää suomalaisia faneja.