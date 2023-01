Kirka piti suurinta hittiään ”hirveänä” – uusi kirja paljastaa, miten laulaja saatiin houkuteltua esittämään klassikkobiisi

Kassu Halosen elämäkerrassa säveltäjämestari kertoo Surun pyyhit silmistäni -hitin tarinan. Kirka suostui laulamaan sen vain sievoista rahasummaa vastaan, mutta se lähti sittemmin elämään aivan omaa kansainvälistä elämäänsä jopa Kaukoidässä asti.

Säveltäjä Osmo Väinö Kalervo ”Kassu” Halonen täyttää 24. tammikuuta 70 vuotta.

Kotimaisen musiikin suurmiehen pitkä ura on saanut viimeisen vuoden aikana parikin huomionarvoista monumenttia: keväällä 2022 Halosesta valmistui henkilökuvadokumentti, ja nyt tietokirjailija Tommi Saarela on summannut lukuisia kotimaisia ikivihreitä etenkin 1980–90-luvuilla säveltäneen taiturin elämäntyön noin 500 sivun sisään teoksessa Kassu Halonen – Maailma on kaunis (Tammi).

Saarela on kirjoittanut myös muun muassa Pave Maijasen ja Esa Niemisen elämäkerrat.

Kassu Halosen nimi löytyy useiden kotimaisen iskelmän raskassarjalaisten suurimpien saavutusten takaa. Esimerkiksi Irwin Goodmanin Rentun ruusu ja Maailma on kaunis, Jari Sillanpään Kaduilla tuulee ja Pariisi-Helsinki ja Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen ovat kaikki Halosen sävellyksiä.

Yksi Halosen merkittävimpiä pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja ystäviä oli Kiril ”Kirka” Babitzin (1950–2007). Hänelle Halonen sävelsi muun muassa jättihitin Surun pyyhit silmistäni ja muita pienempiä klassikoita kuten Kaksin rannalla yksinäiset ja Anna käsi.

Kaksikon tuttavuuden juuret ulottuvat jo 1960-luvulle. Nuori Halonen innostui radiossa soineista Kirkan varhaisista hiteistä, kuten Hetki lyö ja Leijat.

– Päätin, että tuon tyypin kanssa aion vielä jonain päivänä soittaa ja tehdä musaa, Halonen kertoo kirjassa itsevarmoista nuoruuden aikeistaan.

Kassu ja Kirka tekivät vaihtelevasti yhteistyötä 1970-luvulta Kirkan kuolemaan asti. Tämä kuva on Kassun kotiseudulta Kainuun Manamansalosta vuodelta 2004.

Lopullisen vaikutuksen Kirka teki 1970-luvun alussa Ruotsin Boråsissa.

Manamansalossa kasvanut Halonen oli lähtenyt katsomaan, miltä maailma näyttää Kainuun tuolla puolen ja päätynyt eteläruotsalaiseen kaupunginorkesteriin huilistiksi.

Rockmusiikki ei juuri kiinnostanut taidemusiikista lumoutunutta nuorukaista. Ruotsiin perässä tulleella pikkusisko Hannelella oli täysi työ houkutella veli ruotsinsuomalaisyhteisölle esiintymään tulleen Kirkan ja Islanders-taustayhtyeen keikalle.

Kannatti sittenkin mennä. Kassu oli myytyä miestä.

– Katsoin suu auki, että ei helvetti, voiko tämmöistä ollakaan? Tajusin, että tämä onkin sitä, mitä oikeasti haluan tehdä! Päätin, että minusta tulee urkuri ja pyrin Kirkan bändiin.

Halonen ei tosin soittanut urkuja. Ei siis muuta kuin harjoittelemaan.

– Ajattelin, että jos puolitoista vuotta ei tuohon riitä, olen epäonnistunut tavoitteessani, hän kertoo kirjassa.

Kirka suostui palaamaan hevimusiikista iskelmään – kunhan hinnasta sovittiin.

Suunnitelma onnistui. Halonen liittyi Islandersiin 1970-luvun puolivälissä.

Lahjakas urkuri nousi Kirkan yhtyeen jonkinlaiseksi kapellimestariksi. Kävi niin, että 1970-luvulla urallaan pientä laskusuhdannetta elänyt Kirka jäi taustayhtyeensä jyräämäksi. Se keksi showmies Halosen johdolla piristää keikkojaan pitkillä kitarasooloilla, yllätyksellisillä sovituksilla ja muulla teatraalisuudella.

Lopulta solisti antoi taustabändilleen kenkää.

– Kirka erotti meidät kaikki kertaheitolla siksi, että me oltiin liian hyviä ja vietiin artistilta liikaa tilaa. Bändin esiintyminen rupesi olemaan niin vahvaa, että porukka tuli katsomaan ja kuuntelemaan meitä, Halonen avaa.

Pysyvää juopaa Kirkan ratkaisu ei kuitenkaan kumppanuuteen tehnyt. Halonen ja Babitzin palasivat kimppaan 1980-luvun alussa.

Tuolloin Kirka koki olevansa tyylillisesti hieman hukassa; hän oli ajautunut rock- ja soul-juuriltaan levyttämään käännöksiä eurooppalaisesta aikalaisiskelmästä. Lisäksi hän oli sitoutunut levy-yhtiö CBS:lle äänittämään kokonaiset neljä albumia.

Säveltäjämestari Toivo Kärjen opissa kotimaisen iskelmän korkeakoulun käynyttä Halosta huudettiin apuun.

Hänen kipparoimanaan Kirka levytti sarjan 80-lukulaisesti soivia iskelmäpopalbumeita, jotka sisälsivät useita käännöksiä amerikkalaisista disco- ja soulhiteistä kuten Lionel Richien Hellosta (Sä vain) ja Stevie Wonderin hitistä I Just Called to Say I Love You (Soitin vain kun sua taas kaipaan).

Myös politiikka toi kaksikon yhteen. Molemmat muun muassa osallistuivat Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjatilaisuuteen vuonna 2006.

Kirka palasi relevantiksi. Vuoden 1984 Hengaillaan-albumi toi hänelle ensimmäisen kultalevyn. Hän kuitenkin kyllästynyt suomen kieleen. Iskelmätähti halusi pistää ranttaliksi ja levyttää englanninkielistä hard rockia.

CBS-sopimuskin oli täytetty. Toinen kotimaisen musiikin suurhahmo, sanoittaja Vexi Salmi (1942–2020) houkutteli Kirkaa Flamingo-merkilleen.

Siihen kuvioon rock-haaveet eivät kuuluneet. Vexiä, Kassua ja tämän lauluntekijäkollega Kristian ”Kisu” Jernströmiä tyylinmuutos epäilytti.

Porukka neuvotteli, ja levy-yhtiö näytti vihreää valoa.

– Levyn nimeksi pantiin R.O.C.K., ettei kenellekään jäisi epäselvyyttä siitä, mistä nyt tuulee, Saarela kirjoittaa.

Halonen arvelee, että tuo aika oli Kirkalle itselleen tämän uran rakkainta aikaa.

– Hän pääsi palaamaan takaisin juurilleen, kunnon rytinään.

Yleisö otti rock-Kirkan vastaan aluksi suopeasti. Myös R.O.C.K. myi kultaa, ja esimerkiksi laina Easy Rider -elokuvassakin soineesta Steppenwolf-klassikosta Born to Be Wild on jäänyt elämään.

Pidemmällä tähtäimellä kävi kuin pelättiin. Rockväki ei ymmärtänyt iskelmätähden aluevaltausta ja tanssilavat olivat helisemässä, kun Kirka saapui jylisevine bändeineen paikalle esittämään heviä.

– Tanssiravintoloissa kiertäminen rockohjelmistolla toimi ehkä Helsingissä vielä jotenkuten, mutta välittömästi Kehä III:n toisella puolella se toimi jo paljon huonommin, Halonen kertoo.

Touhu alkoi alkoi nopeasti sakata, ja R.O.C.K.:ia seurannut The Spell -albumi olikin sitten jo floppi.

Kirka oli silti innoissaan. Hän ei olisi halunnut palata laulamaan suomeksi.

Halonen ja levy-yhtiö olivat toista mieltä:

– Me alettiin olla aika toivottomia Kirkan uran jatkon suhteen.

Mikä siis avuksi?

Toinen Surun pyyhit silmistäni -kappaleen säveltäjistä oli myös muun muassa Topmost-yhtyeestä tunnettu Kristian ”Kisu” Jernström (s. 1951).

Tarvittiin laulukisan voitto. Ja sitä ennen 30 000 markan ”stipendi”.

Vexi Salmi halusi, että Kassu ja Kisu kirjoittavat Kirkalle laulun, joka voittaa vuoden 1988 Syksyn sävel -mittelön. Kisassa menestyminen takaisi pitkäksi aikaa keikkoja ja levymyyntiä.

Syntyi aihio ja englanninkielinen lause ”I hate to see the sadness in your eyes”. Sen Jernström keksi kääntää muotoon ”Sä surun pyyhit silmistäni pois”.

Vexi Salmi oli tyytyväinen. Hitti oli syntymässä.

– Nyt on helvetin hyvä, hän tiivisti.

Sanoittajamestari ryhtyi työhön. Syntyi melankolis-toiveikas laulu, jossa minäkertoja laulaa edesmenneelle rakkaalleen.

Saarela kirjoittaa Salmen taustoittaneen tekstiä näin:

– Sen varmaan fiksumpi huomaakin, että se on kuollut se toinen, jonka kanssa tässä seurustellaan. Mutta kun ihminen todella toivoo, niin hän kuulee sen äänen. Moni leski sanoo, että mun mieheni vielä puhuu mulle.

Kappale oli valmis, mutta sen tuleva laulaja päätti vetää maton alta. Kirka tuomitsi tekeleen ”hirveäksi”.

Hän ei enää halunnut esittää ”humppaa” siitäkään huolimatta, että rock-vaihde ajoi uran syöksykierteeseen ja akuuttiin rahapulaan. Laulaja joutui asioimaan jo sosiaalitoimiston luukulla.

Kassu, Kisu ja Vexi pitivät hätäpalaverin tähden pään menoksi. Kirkahan tarvitsee rahaa, kuului neronleimaus.

Vexi tarttui puhelimeen ja näppäili laulajan numeron.

– Täällä on sulle kolmenkymmenentuhannen markan stipendi, jos sä otat osaa tohon kilpailuun, muuta sun ei tarvi tehdä – eikä jatkaa sen kilpailun jälkeen, hän ilmoitti.

Pian taksi ilmestyi firman pihaan. Tähden pää oli käännetty.

Vexi Salmi (1942–2020) sanoitti Kirkan jättihitin – ja muutaman muunkin.

Levypomon määrätietoisuus kannatti. Voitto tuli kotiin.

Salmi muisti tekijöitä lakonisilla terveisillä:

– Hyvin tehty. Saatte pitää työpaikkanne.

Töitä tuli. Voittajasinglen ympärille piti kirjoittaa albumi – ja äkkiä. Troikka Salmi-Halonen-Jerström tehtaili vain muutamassa päivässä levyllisen uusia lauluja. Koko levyn tuotantoprosessi kesti vain kolme viikkoa ja se saatiin myyntiin joulukuun alussa.

Menestys oli ennennäkemätön.

Surun pyyhit silmistäni -albumista tuli ensimmäinen kotimainen levy, joka on myynyt yli 200 000 kappaletta. Se on edelleen Suomen kolmanneksi myydyin levy. Toisena on Eppu Normaalin kokoelma Repullinen hittejä (yli 250 000) ja ykkösenä Jari Sillanpään debyyttialbumi (270 000).

Sattumoisin myös jälkimmäisen kappalemateriaalista yli puolet on kaksikon Halonen-Salmi käsialaa.

Kassu Halonen on rikkonut myyntiennätyksen poikineen. Kuvassa näkyy esimerkiksi viisinkertaista platinaa myynyt Jari Sillanpään debyyttialbumi.

Nimikkohitin suosio ei jäänyt vain sen kotimaahan.

Kappale elää tyystin omaa elämäänsä kaukoidässä. Tämä on Jernströmin ansiota: hän reissasi kansainvälisillä musiikkimessuilla.

Ensin laulu sai japaninkielisen version vuonna 1991. Sitten siitä levytettiin kaksi versiota Hong Kongissa kantoninkiinaksi ja mandariininkiinaksi.

– Kisu on kuullut huhuttavan, että mandariininkielistä versiota olisi saatettu prässätä jopa kymmeniä miljoonia kappaleita, mutta oikeudenomistajien eli hänen, Kassun ja Vexin tileillä ei ole näkynyt asiasta minkäänmoisia todisteita, Saarela kirjoittaa.

Kirka levytti laulun myös englanniksi, ja se on julkaistu monenlaisilla kokoelmilla pitkin Eurooppaa. Kappaleen kerrotaan myös soineen toisinaan eurooppalaisissa radioissa.

Halonen kertoo, että kerran kreikkalainen taksikuski meni onnesta soikeaksi, kun oivalsi kuljettavansa suosikkikappaleen säveltäjää. Tämän ansiosta hän pääsi myös golfaamaan paikalliselle klubille ilmaiseksi.

Suoranaista rahaa ei kansainvälinenkään suosio ole silti tuonut. Halosen mukaan monet maat etenkin Etelä- ja Itä-Euroopassa suhtautuvat tekijänoikeussopimuksiin kauniisti sanottuna suurpiirteisesti. Ja kun suomalaissäveltäjät eivät ole palkanneet itselleen amerikkalaistyylistä lakimiesarmeijaa oikeuksia valvomaan, niin minkäs teet.

– Kadulla voidaan myydä jotain levyä vaikka tuhat kappaletta ilman, että kukaan tilittää mitään eteenpäin, Halonen sanoo.

Ei hän silti asiaa juuri harmittele.

– Minulla on kaikkea mitä tarvitsen, ja enemmänkin, tyytyväinen mies summaa.