Billie Eilishin kotiin murtauduttu – epäilty varas kiinniotettuna

Rosvo pidätettiin paikan päällä.

Poptähti Billie Eilishin ja hänen tuottajaveljensä Finneas O’Connellin kotiin Los Angelesissa on murtauduttu.

Asiasta kertovat monet kansainväliset viihdesivustot, kuten Daily Mail ja Page Six.

Rikos, tai tarkemmin sen yritys, tapahtui tv-kanava ABC 7:n mukaan yhdeksältä torstai-iltana Los Angelesin aikaa. Kanavan mukaan murron kohteeksi joutuneessa osoitteessa asuvat Eilishin ja O’Connellin vanhemmat.

Los Angelesin poliisi LAPD saapui paikalle ja pidätti varkaan. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onnistuiko voro kähveltämään tähden lapsuudenkodista mitään. Tapauksen tutkinta on siis kesken. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut sattumuksessa.

Seitsemän Grammy-palkintoa urallaan kahminut Billie Eilish on yksi planeetan tämän hetken suurimmista poptähdistä.

Suosiolla on ollut myös varjopuolensa. Vuonna 2019 hänen kerrottiin joutuneen palkaamaan itselleen henkivartijan valvomaan hänen untaan. Hänen kotiosoitteensa oli vuodettu internetiin, minkä seurauksena tähden kotinurkille rynni faneja riesaksi asti.

– Se oli todella traumaattista. On ikävää huomata, etten koe oloani turvalliseksi omassa kodissani, hän tilitti Rolling Stone -lehdelle.

Eilish, 21, ja hänen veljensä asuvat yhä vanhempiensa nurkissa, vaikka ovatkin tehneet musiikillaan jo miljoonaomaisuuden. Vuonna 2020 Forbes arvioi Eilishin nettovarallisuudeksi 53 miljoonaa dollaria.

EIlish tunnetaan esimerkiksi kappaleistaan Bad Guy ja Happier than Ever. Hän on myös esittänyt James Bond -elokuva 007 No Time To Dien tunnuskappaleen.