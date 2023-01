Venäläinen supertähti saapuu keikalle Suomeen – tällainen on Putinia rankasti kritisoinut Boris Grebenshchikov

Venäläinen rocklegenda on kuvaillut Venäjän hyökkäyssotaa ”hulluudeksi” ja kerännyt rahaa sodan uhreille.

Venäläismuusikko Boris Grebenshikov saapuu Suomeen helmikuussa. BG-nimellä tunnettu laulaja konsertoi Helsingin Savoy-teatterissa torstaina 23. helmikuuta.

Grebenshchikov, 69, tunnetaan Venäjän suurimpiin rockyhtyeisiin lukeutuvan Akvariumin perustajana. BG loi Venäjälle 1970- ja 1980-luvuilla myös täysin ainutlaatuisen musiikillisen ja sosiaalisen estetiikan, joka avautuu hänen lähes kolmessakymmenessä studioalbumistaan.

Viime vuosina BG on jatkuvasti ja rohkeasti vastustanut epäoikeudenmukaisuutta ja kansanvainoja kotimaassaan. Englannissa asuva Grebenshchikov on vastustanut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa äänekkäästi. BBC:n mukaan muusikko on kuvaillut sotaa Instagramissaan ”hulluudeksi”.

Grebenshchikov on tehnyt yhteistyötä muun muassa muusikkolegenda Dave Stewartin kanssa. Kaksikko teki viime vuonna ukrainalaismuusikko Babkinin kanssa kappaleen ja keräsi rahaa ukrainalaisten avuksi.

Pidettyään esityksiään täysille saleille eri puolilla maailmaa BG on Akvarium-yhtyeineen julkistanut viime vuonna levynsä Pyhäin Talo, joka on noussut eniten keskustelua herättäneeksi venäjänkieliseksi levyksi. Nyt Boris Grebenshikov pitää ainoan konserttinsa Helsingissä. BG vieraili yhtyeineen Suomessa viimeksi toukokuussa 2015.

Tulevaan konserttiin kuuluu tiedotteen mukaan uusien kappaleiden lisäksi ”akvariumilaisia” klassikkoja sovittamalla näin yhteen ikuisuutta ja ajankohtaisuutta.

Yhtye esiintymässä Turkissa viime vuona.

Vuonna 2022 yhtyeellä oli tarkoitus juhlistaa taiteellisen toimintansa 50-vuotista taivaltaan, mutta se peruttiin Ukrainan sodan takia. Yleisöä ei kuitenkaan haluttu jättää kokonaan musiikkia vailla. Tilapäisratkaisuna yhtye kokosi niin sanotun sissikokoonpanon BG+.

BG+ on pääasiallisesti yhtä kuin BG, Aleksandr Titov (basso), Brian Finnegan (huilu), Konstantin Tumanov (kosketinsoittimet ja harmonikka), Liam Bradley (rummut), Andrei Surotdinov (viulu) ja Gleb Grebenshikov (lyömäsoittimet).

Yhtyeen suunnitelmissa on jatkaa kiertueita ”voidakseen hoitaa musiikilla tämän päiväisiä järjettömyyden haavoja”.