Queen-yhtyeen kitaristilegenda Brian May on lyöty ritariksi

Queen-kitaristi tunnetaan tästä eteenpäin nimellä Tohtori Sir Brian Harold May.

Brian May esiintyi Queenin kanssa heinäkuussa 2022 Tampereen Nokia-areenalla.

Queen-yhtyeen Brian May, 75, on palvottu kitarasankari ja astrofysiikan tohtori. Nyt hän on myös ritari.

BBC julkaisi uudenvuoden aatonaattona katsauksen hovin vuodelle 2023 myöntämistä kunnianosoituksista. Ne olivat ensimmäiset laatuaan, jotka myönsi kuningas Charles III. Mayn saamasta kunnianosoituksesta uutisoi myös CNN.

Ritarin arvonimen Maylle toivat hänen ansionsa musiikin ja hyväntekeväisyyden eteen. Hovi kuvailee kitaralegendaa ”muusikoksi, lauluntekijäksi ja eläinten hyvinvoinnin puolestapuhujaksi”.

Pitkän musiikkiuransa ja fyysikontittelinsä ohella May tunnetaan äänekkäänä eläinoikeusaktivistina. Hän on muun muassa kritisoinut kettujen ja mäyrien metsästystä Britanniassa.

Mayn ohella ritariksi lyötiin muun muassa persoonallinen kuvataiteilija Grayson Perry.

Queen esiintyi kesäkuun alussa kuningatar Elisabetin platinajuhlissa. Niissä juhlistettiin kuningattaren 70-vuotista valtakautta. Kuningatar Elisabet kuoli 8. syyskuuta.

May kommentoi kunnianosoitustaan BBC:lle näin:

– Tämä on eräänlainen lisenssi ja valtuutus minulle jatkaa sitä työtä mitä teen. Titteli antaa minulle hieman enemmän arvovaltaa. Siitä olen oikein iloinen.

Hän julkaisi kiitosvideon myös Instagram-tilillään.

– Tuhannet kiitokset kaikista viesteistänne ja onnitteluistanne. Olen äärimmäisen otettu ja liikuttunut kaikesta rakkaudesta ja tuesta, mitä olen teiltä saanut. Tulen tekemään parhaani ollakseni tittelin arvoinen.

– Tohtori Sir Brian Harold May, hän makustelee titteliään videonsa saatetekstissä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kuninkaallinen kunnianosoitus Brian Maylle.

Hänet kutsuttiin Brittiläisen imperiumin ritarikunnan jäseneksi vuonna 2005. Sama arvo on annettu myös Queen-yhtyeen rumpalille Roger Taylorille vuonna 2020.

Queen on muutenkin osoittanut olevansa nimensä veroinen. Viime kesäkuussa bändi soitti kuningatar Elisabetin platinajuhlissa, joissa juhlistettiin syyskuussa kuolleen monarkin 70-vuotista valtakautta.

May esiintyi myös vuonna 2002 järjestetyissä Elisabetin valtakauden 50-vuotisjuhlissa. Silloin hän kohahdutti soittamalla kitaraa Buckinghamin palatsin katolla.

Nykyään Queenissä laulaa Adam Lambert. Etualalla May ja rumpali Roger Taylor. Kuva Queenin Tampereen-konsertista Nokia-areenalta kesältä 2022.

Brian May perusti Queenin vuonna 1970 yhdessä rumpali Roger Taylorin ja laulaja Freddie Mercuryn kanssa. Klassisen kokoonpanon basisti John Deacon liittyi bändiin vuonna 1971.

Queen jäi telakalle vuonna 1991 laulajaikoni Mercurin kuoltua AIDSiin. Yhtye palasi kiertämään 2000-luvun puolivälissä ja otti solistikseen muun muassa Free- ja Bad Company -yhtyeistä tutun Paul Rodgersin.

Queenin suurempi ”toinen tuleminen” on tapahtunut kuitenkin vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun sen laulajaksi vakiintui American Idol -ohjelmasta ponnistanut Adam Lambert. Myös Queenistä vuonna 2018 julkaistu elokuva Bohemian Rhapsody siivitti sen uuteen suosioonsa.

Queen esiintyi klassisella kokoonpanollaan Suomessa vain kerran vuonna 1974. Sen jälkeen se on pistäytynyt täällä Adam Lambertin tähdittämänä vuosina 2016, 2017 ja 2022.