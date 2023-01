Legendaarisen diskoyhtye The Pointer Sistersin Anita Pointer on kuollut

74-vuotiaana kuollut Pointer oli ainut elossa ollut yhtyeen alkuperäisjäsen.

The Pointer Sisters -yhtyeen perustajajäsen, laulaja Anita Pointer on kuollut 74-vuotiaana.

Asiasta uutisoivat lukuisat amerikkalaislähteet, muiden muassa Hollywood Reporter.

Pointerin tiedottaja Roger Neal kertoo laulajan menehtyneen uudenvuodenaattona syövän murtamana. Hän nukkui pois kotonaan Beverly Hillsissä perheensä ympäröimänä.

Muun muassa I’m So Excited, Jump (For My Love) ja Automatic -hiteistään tunnettu The Pointer Sisters perustettiin vuonna 1969 ja se voitti kolme Grammy-palkintoa 1970- ja 1980-luvuilla.

Anita Pointer oli triona aloittaneen sisarusyhtyeen ainut elossa oleva alkuperäisjäsen. June Pointer kuoli vuonna 2002 ja Bonnie Pointer vuonna 2020.

Pointerin elämässä oli myös muuta tragediaa, sillä hänen ainut tyttärensä Jada Pointer kuoli niin ikään syöpään vain 37 vuoden iässä vuonna 2003.

Ruth, Bonnie, June ja Anita Pointer saivat oman laattansa Hollywoodin kuuluisuuksia ikuistaneelle Walk of Fame -kadulle vuonna 1994.

– Suruamme lohduttaa tieto siitä, että Anita on nyt taas yhdessä tyttärensä Jadan ja siskojensa Junen ja Bonnien kanssa, tiedottaja Roger Neal kertoo julkisuuteen.

Yhtyeen suursuosion kokoonpanosta elossa on vielä sisaruksista vanhin, vuonna 1946 syntynyt Ruth Pointer. Hän liittyi yhtyeeseen vuonna 1972.

Yhteensä Pointerin sisaruksia oli kuusi.