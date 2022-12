Viime joulun soitetuimmat kappaleet julki – kärjessä klassikko, jonka ympärille syntyi erikoinen netti-ilmiö

Wham!-yhtye palasi joulun soitetuimmaksi.

Satuitko viime jouluna kuulemaan Wham!-yhtyeen jouluklassikon Last Christmas yllättäen ja pyytämättä?

Ei ihme, sillä kappale oli joulun alla kaupallisten radioiden soitetuin. Näin kertoo tekijänoikeusjärjestö Gramexin joulutilasto marras-joulukuun ajalta.

Soittokertoja hitille kertyi yhteenä 631 kappaletta. Kymmenen vuotta putkeen joulun soitetuimpana raikunut klassikko putosi kärkisijalta vuonna 2020, mutta toisena koronajouluna se palasi listan kärkeen ansiokkaasti.

Vuonna 2020 kärkisijan vei John Lennonin & Yoko Onon kappale Happy Xmas (War Is Over). Nyt se putosi sijalle kolme 503 soittokerralla. Toiselle sijalle ylsi Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You 549 soittokerralla.

Myös neljännen sijan vei ulkomainen joulurallatus, joka oli oli Band Aidin Do They Know It’s Christmas? 460 soittokerralla.

Paras kotimainen sijoittui viidenneksi. Se oli Katri Helenan Joulumaa 412 soittokerralla.

Kymmenen kärkeen mahtui myös kolme muuta kotimaista kappaletta.

Sijalla seitsemän oli Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen, kahdeksantena Suvi Teräsniskan Hei mummo ja kymmenentenä Leevi & the Leavingsin Jossain on kai vielä joulu.

Mariah Careyn jouluralli oli viime vuoden toiseksi soitetuin.

Vuonna 1984 ilmestynyt Last Christmas on niin merkittävä jouluhitti, että sen ympärille on syntynyt ilmiöitä vielä pari vuosikymmentä sen julkaisun jälkeen.

Last Christmas nimittäin synnytti muutama vuosi sitten netti-ilmiön nimeltä Whamageddon.

Kilpailun säännöt ovat yksinkertaiset: Jos kuulet alkuperäisen Last Christmasin 1. joulukuuta ja 24. joulukuuta välisenä aikana, putoat kisasta ja joudut Whamhallaan. Kilpailun voittaa, jos selviää sinnittelemään jouluyöhön asti kuulematta kappaletta.

Helsingin Sanomat selvitti neljä vuotta sitten, ovatko radiokanavat reagoineet Whamageddoniin tai mahdollisesti ohjailleet kilpailun kulkua.

Tuolloin Sanoman radioiden musiikkipäällikkö Mikko Koivusipilä ainakin myönsi tehosoittavansa kappaletta juuri Whamageddonin takia.

– Itse yritän tiputtaa mahdollisimman monia pois kisasta soitattamalla em. kappaletta mahdollisimman kuunneltuihin aikoihin, hän todisti tuolloin.

Kappale todellakin jauhoi radiossa hengästyttävään tahtiin. Radioiden musiikkisoittoa listaava Biisit.fi-sivusto paljasti, että pelkkää joulumusiikkia vuoden 2018 joulukuussa soittanut Radio Aalto luukutti Last Christmasia muutaman tunnin välein yötä päivää.

Tehosoitto sen kuin jatkuu.

Pelkästään tänään 20. joulukuuta puoleen päivään mennessä Last Christmas on soinut Biisit.fi-palvelun mukaan erilaisilla radiokanavilla kymmenisen kertaa. Sivun mukaan kappaleen kokonaissoittoluku on tänä vuonna tähän mennessä 407.

Suosittuihin joululauluihin liittyy myös muunlaista meemihupailua.

Esimerkiksi Mariah Careyn All I Want for Christmas Is You on saanut YouTubessa monenlaisia raastavia uudelleentulkintoja, joissa laulu on sotkettu yhteen esimerkiksi Metallican tai Radioheadin hittien kanssa.

Suvi Teräsniskan Hei mummosta taasen elää raivokas rumpuversio, joka antaa koskettavalle joululaululle aivan uudenlaista energiaa.

Whamageddon on saanut myös kotosuomalaisen vastineen Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen -klassikosta nimeltä Loirigeddon.

Jos kuulet Vesa-Matti Loirin hartaan hitin Sydämeeni joulun teen, olet joutunut Loirigeddonin uhriksi.

Gramexin teettämien tilastojen mukaan joululaulujen soittaminen kestää kaupallisilla kanavilla noin kuukauden. Ensimmäiset soitot on raportoitu marraskuun lopulta ja viimeiset tapaninpäivältä. Poikkeuksena on kuitenkin Jouluradio, joka soittaa joulumusiikkia marraskuun alusta loppiaiseen asti.

Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella. Tekijänoikeusjärjestö Gramex edustaa äänitemusiikin esittäjiä ja tuottajia.

Vuoden 2021 soitetuimmat joululaulut