The Specials -yhtyeen laulaja Terry Hall on kuollut – muistetaan useista jättihiteistä

Laulaja Terry Hall oli 63-vuotias.

The Specials -yhtyeen laulaja Terry Hall on kuollut 63-vuotiaana, yhtye tiedottaa. Hallin kuvaillaan menehtyneen lyhyen sairauden jälkeen.

Hall ponnahti tähdeksi 70-luvulla The Specials -yhtyeen laulajana. Yhtye muistetaan hiteistä Ghost Town, Gangsters ja Too Much Too Young.

80-luvulla Hall jätti yhtyeen ja perusti bänditovereidensa Neville Staplen ja Lynval Goldingin kanssa yhtyeen Fun Boy Three.

Hall palasi The Specialsin kanssa keikkalavoille vuonna 2008..

Muusikolla on kolme lasta. Hän oli naimisissa ohjaaja Lindey Haymannin kanssa.

– Terry oli mahtava aviomies ja isä. Hän oli yksi kilteimmistä, hauskimmista ja aidoimmista ihmisistä, The Speacialist kuvailee Terry Hallia tiedotteessa.

– Häntä kaipaavat kaikki, jotka tunsivat ja rakastivat häntä.

Terry Hall puhui haastatteluissa avoimesti lapsuutensa tapahtumista, jotka jättivät häneen syvän arven. Hall siepattiin 12-vuotiaana ja häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi.

– Minut siepattiin ja vietiin Ranskaan. Minua hyväksikäytettiin neljän päivän ajan. Sitten minua lyötiin kasvoihin ja minut jätettiin tienpientareelle, Hall muisteli The Spectatorin haastattelussa vuonna 2019.

Hän kuvaili maailmansa järkkyneen tapahtuneen jälkeen. Hän lopetti koulunkäynnin ja jäi koukkuun reseptilääkkeisiin. Lopulta Hall löysi tavan käsitellä traumaa musiikin avulla.