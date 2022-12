Samu Haber, 46, suorittaa yllättävän rituaalin joka vuoden viimeisenä päivänä – tällaiset hautajaiset hän on suunnitellut itselleen

Sunrise Avenuen nokkamies varautuu vuosittain siihen, että hänelle ”käy hassusti”.

Samu Haber, 46, valmistautuu vuosittain kuolemaansa.

Ei muuten, mutta kaiken varalta.

– Jos mulle on käynyt hassusti tai muuta, hän sanoo Aki Linnanahteelle tämän nimikkopodcastin Aki Linnanahde Talk Show’n tuoreessa jaksossa.

He juttelevat jaksossa niin sanotusti syvällisiä.

Haber kertoo, että hän on ottanut tavakseen päivittää testamenttinsa aina uudenvuodenaattona.

– Mulle jää ainakin itselle sikahyvä fiilis siitä aina. Semmoinen, että ennen kello kuuttatoista ja ekaa uudenvuoden samppanjaa nuolee kirjekuoret kiinni ja laittaa testamentin odottamaan postitusta.

– Joku voisi ajatella ahdistavana, että sä vuosittain ajattelet kuolemaa, mutta sä lähdet tuon kautta, Linnanahde sanoo.

– En mä tiiä, mun mielestä on aika huikeaa saada olla täällä. Kyllähän se ihan fakta on, että Aki Linnanahde ja Samu Haber joku päivä kuolee, Haber vastaa.

Testamentti on Haberin mielestä hyvä tapa pysähtyä ainakin kerran vuodessa elämän äärelle. Oma kuolevaisuus on hyväksyttävä, ”vaikka joskus saattaisi tuntua kuolemattomalta”.

Samu Haberia ei haittaa, jos Sunrise Avenue hänen kuoltuaan jatkaisi.

Mitä kaikkea Samu Haberin testamentista sitten lötytyy?

Ainakin selkeät ohjeet Sunrise Avenuen mahdollisen jatkon varalle.

Vaikka yhtye on tällä hetkellä telakalla, ei sen pomoa haittaisi, vaikka ”pojat” sitä hidalgon mentyä jatkaisivat.

– Annan heille luvan, että voitte jatkaa tätä maailman tappiin asti. Jos tulee fiilis, että tehdäänkin tätä ja otetaan vaikka Pete Parkkonen solistiksi, niin oon sitä mieltä, että go for it, mitä se mua liikuttaa! Mä oon silloin tuhkana tuulessa.

Haber siunaa myös kaikenlaisten biisiluonnosten ja muiden keskeneräisten demojen julkaisun.

– Siellä on [Sunrise Avenueta tuottaneelle] Jukka Immoselle ja jätkille ohje, että julkaiskaa kaikki demot, jos haluatte. Musan pitää saada soida.

Tämän lisäksi testamentissa mainitaan myös muun muassa lauluntekijäsuuruus Hector.

Hän liittyy Haberin mahdollisiin hautajaisiin.

– Jos Hector on hengissä, niin sen pitää tulla vetämään Mandoliinimies – jos siis itse suostuu, ja keikkapalkkiota vastaan toki, laulaja maalailee.

Haber on suunnitellut hautajaisensa hämmästyttävän tarkkaan etukäteen. Kyseessä on testamentin tärkein artikla, hän sanoo.

– Siellä on [manageri Mikko] Saukkoselle ja vanhemmille, ketä nyt onkaan maisemissa, selkeät sävelet. Vikoissa bileissä kokoonnutaan yhteen ja muistellaan lyhyesti jutut, ja sitten vain jatketaan elämää eteenpäin.

On käsikirjoituksessa myös ”semmoinen pikkuinen kliseinen elämänohje haudan takaa”. Sitä Haber ei etukäteen luonnollisestikaan paljasta.

Samu Haber on kärsinyt myös masennuksesta.

Suurempia yllätyksiä ei Haberin testamentissa kuitenkaan ole, laatija sanoo.

– Ehkä se, missä hautajaiset pidetään, on yllätys. Mutta ei siellä muuten mitään yllätyksiä ole. Mä luulen, että läheiset ja rakkaat arvaa, että näin tämä varmaan menee.

Erilaiset kappaleoikeudet, varallisuusjaot sun muut on Haberin viimeisten tahtojen epistolassa selkeästi eritelty.

Selkeydelle on syynsä.

– Että ei jäisi turhia kysymyksiä. Se, että saa sanoa viimeiset rakkaudelliset sanat ihmisille. Että ”mä luotan teihin, tee ootte ihanaa jengiä, täällä on ollut sikasiistiä”.

Linnanahdekin ymmärtää yskän.

– Toihan kertoo huolenpidosta ja jonkinlaisesta joukkuepelaajan luonteesta, hän myöntelee.