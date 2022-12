10 vuotta sitten Psy loi kaikkien aikojen ilmiön Gangnam Style -hitillään – näin artistille kävi megasuosion jälkeen

Tänään tulee kymmenen vuotta siitä, kun korealaisen rapartisti Psy:n kappale Gangnam Style rikkoi YouTuben ensimmäisenä videona miljardin toiston rajan. Mitä sen jälkeen tapahtui?

Tasan kymmenen vuotta sitten maailman ensimmäinen musiikkivideo ylitti miljardin suoratoiston haamurajan YouTubessa.

Historiallisen hillotolpan saavutti korealaisen rap-artisti Psy:n kappale Gangnam Style. Tämän 15. heinäkuuta 2012 ilmestynyt kappale teki 159 päivässä. Myöhemmin video rikkoi ensimmäisenä myös kahden miljardin katsomiskerran rajan.

Miksi?

Kappaleessa ovat kaikki viraalin eli hanakasti someseinältä toiselle leviävän internet-hitin ainekset.

Sen musiikkivideossa on niin sanottu tekemisen meininki: kallista elämää, autoja, naisia, aurinkolaseja, tyylikkäitä pukuja ja räjähdyksiä.

Se tarttuu koreankielisyydestään huolimatta aivolohkoon kuin liittymämyyjä ohikulkijaan.

Siinä on pari oikeaan kohtaan sijoitettua onomatopoeettis-englanninkielistä fraasia, joita on helppo mölistä myös noin kymmenen boforin myötäisessä.

Oppa Gangnam Style! Heey, sexy lady! Ja sitä rataa.

Lisäksi siinä on tanssi. Etelä-Korean pääkaupungin Soulin Gangnamin trendikaupunginosan nousukkaiden harrastusta eli ratsastusta parodioivasta koreografiasta tuli osa popmusiikin hittitanssien historiaa.

1990-luvulla oli Macarena, 2000-luvulla Las Ketchup -yhtyeen Asereje-kappaleen videolta tuttu ”ketsuppitanssi”, 2010-luvulla Gangnam Style.

Sen jälkeen tulivat toki Harlem Shake, ”flossaus”, erinäiset Tiktok-tanssit ja sitä myöten joka viikolle oma trendikoreografiansa.

Mutta Gangnam Style ehti ensin.

Kappaleen myötä Psy:tä eli Park Jae-sangia lennätettiin ympäri maailmaa selittämässä, mistä laulussa on kyse.

Koreassa hän oli jo tunnettu kansansuosikki, jolle Gangnam Stylen sisältävä albumi oli kuudes.

Talk show -juontaja Jonathan Rossille Psy selitti otsikkoa näin:

– Gangnam on rauhallinen päivisin, mutta kreisi öisin. Olen itsekin sieltä kotoisin.

– Ja kun ihmiset puhuvat ”Gangnamin stailista” Koreassa, he tarkoittavat jotain tyylikästä ja hyvännäköistä – mitä minä en ole, hän vitsaili.

Psy esiintyi vuonna 2012 myös Washigtonissa järjestetyssä joulukonsertissa, jonka yleisöön kuului myös presidentti Barack Obama perheineen.

Laulu vääntää satiiria gangnamilaisesta juppielämästä. Tosin Psy:n mukaan paljasjalkaiset gangnamilaiset eivät juuri kotiseudullaan leveile. Nousukkaat teeskentelijät ovat eri juttu.

Kertosäkeessä hoetun fraasin ”Oppa Gangnam Style” sana ”oppa” on koreaa ja tarkoittaa suoraan käännettynä isoveljeä. ”Gangnam Style” on yleisnimitys tyylikkyydelle.

Suomeksi kertosäe kääntyy siis suunnilleen muotoon ”jäbä on tyylikäs”.

Kun Etelä-Koreassa ajettiin formulaa, laitettiin paikalliset poliisitkin tanssimaan Gangnam Stylea.

PSY kävi myös Ellen Degeneresin ohjelmassa opettamassa tanssin Britney Spearsille. Kun studiossa pohdittiin, miten joraus sujuu korkokengät jalassa, räppäri totesi terävästi:

– Dress classy, dance cheesy – pukeudu tyylikkäästi, tanssi hölmösti.

Todistetusti myös Britannian entiset pääministerit David Cameron ja Boris Johnson ovat esittäneet samaista tanssia. Psy opetti liikkeet jopa YK:n silloiselle pääsihteerille ja maanmiehelleen Ban Ki-Moonille. Tämä taasen pääsi toteamaan, että hitillä on jopa potentiaalia edistää maailmanrauhaa.

Aika paljon yhdelle popkappaleelle. Taitaa jäädä John Lennonin rauhanhymni Imaginekin kakkoseksi.

Tanssi – maailmanlaajuinen ilo! Vasemmalla YK:n pääsihteerinä vuodet 2007–2016 toiminut Ban Ki-moon.

Ennen kaikkea Gangnam Style oli korealaisen popin eli k-popin maailmanlaajuinen läpimurto.

Sen jälkeen tuli esimerkiksi poikabändisensaatio BTS, jonka ykköshitillä Dynamite on niin ikään miljardien kuuntelukertojen suosio.

Koreasta tuli Suomessakin samanlainen intohimoinen harrastus kuin Japanista ja animesta parisenkymmentä vuotta sitten. Esimerkiksi Nyt-liite kirjoitti suomalaisista k-popharrastajista vuonna 2018.

K-popiin kuuluvat olennaisesti myös näyttävät tanssikoreografiat. Myös kaikkien muiden Psy:n kappaleiden – tai korealaisten pophittien ylipäätään – videoilla tanssitaan.

Kun etsii YouTubesta hakutermillä ”k-pop dance”, hukkuu runsauteen. Suomessakin on valtavasti omaehtoisia k-pop-tanssiryhmiä.

Biisissä ei siis omassa kulttuuriympäristössään ollut sinällään mitään ihmeellistä.

– En voi kutsua tätä menestykseksi, tämä on ilmiö, Psy pohti asiaa Jonathan Rossin haastattelussa.

– Enkä minä itse tee mitään. Ihmiset sen tekevät!

Gangnam Style toi Psy:lle myös MTV European Music Awards -palkinnon parhaasta musiikkivideosta.

Esimerkiksi Insider pohti Gangnam Style -ilmiötä hieman samasta näkökulmasta sen 10-vuotispäivänä.

Kappaleen suosiota ei tosiaankaan ollut laboratoriossa suunniteltu. Se yllätti aidosti.

Lehti muistuttaa, että vuonna 2012 vain kahdella musiikkivideolla oli YouTubessa 500 miljoonaa toistoa. Miljardi tuntui poskettomalta.

Lopulta Gangnam Stylea striimattiin niin eläimellisesti, että se ”rikkoi” alustan laskurijärjestelmän.

Kun kappaleen katsomiskerrat huitelivat vuonna 2014 jo yli kahdessa miljardissa, se käytännössä saavutti toistojen maksimimäärän, joka oli 2 miljardia, 147 miljoonaa ja risat.

Järjestelmää ei ollut suunniteltu käsittelemään näin järjettömiä lukuja. Se päivitettiin suurempaan, ja taas mentiin.

Sittemmin tahti on rauhoittunut. Tällä hetkellä kappaleen toistokerrat huitelevat neljässä ja puolessa miljardissa – komea luku sekin.

Psy sai esittää hittiään ympäri maailmaa. Tämä kuva on australialaisesta aamu-tv:stä.

Insiderin mukaan ilmiön salaisuus oli sen interaktiivisuudessa. Musiikkivideota ei vain katsottu. Siitä tehtiin myös omia versioita.

Lehden haastatteleman Itä-Aasian tutkijan ja ”k-pop-professoriksi” kutsutun Cedarbough Saejin mukaan kappale ikään kuin antoi itsensä askarreltavaksi.

– Se kutsui ihmiset pitämään hauskaa. Kappaleen ulkomaisia tulkintoja ei lähdetty sääntelemään tai ohjailemaan, eikä Psy:n tuotantoyhtiö uhannut parodiavideoita tai uusioversioita tekijänoikeustoimilla. Ilmiön annettiin kasvaa itsenäisesti, professori analysoi.

Versioita tuli.

YouTube tarjoaa niin Nasan kuin Yhdysvaltain merijalkaväen tekemiä tulkintoja. Parodioissa seikkailee myös kuuluisia hahmoja Yhdysvaltain entisestä presidentistä Barack Obamasta agentti James Bondiin ja Star Wars -elokuvien sankareihin.

Suomessakin Gangnam Style sai omat tulkintansa. Kotmaisen nuorison suosimalle energiajuomalle omistettu Euroshopper Style -parodia on kymmenen vuoden jälkeen vain karvan päässä miljoonan toiston rajasta.

Kappale lienee vaivihkaa vaikuttanut myös kotimaiseen popmusiikkiin. Esimerkiksi Ville-Gallen tapa räpätä JVG:n vuoden 2015 jättihitillä Tarkenee tuo erehdyttävästi mieleen Psy:n tyylin.

Gangnam Stylea seurasi vuonna 2013 single nimeltä Gentleman. Sen hän esitti ensimmäistä kertaa Soulin stadionilla huhtikuussa 2013. Kappaleesta ei tullut enää samanlaista megahittiä.

Sitten tuli vuosi 2013. Psy:n maailmanvalloitus oli kestänyt reilut puoli vuotta.

Mitä seuraavaksi?

Huhtikuussa ilmestyi seuraaja nimeltään Gentleman. Sen artisti lanseerasi komeasti polttamalla pari miljoonaa ja järjestämällä jättikonsertin Soulin jalkapallostadionilla 50 000:lle katsojalle.

Biisi jatkoi edeltäjän linjaa. Tässäkin videossa oli hassua slapstick-hulinaa sekä tanssi.

Psy lähti taas kiertämään maailmaa. Hän kävi opettamassa uutta tanssia ties kenelle julkkikselle ja piipahti American Idolissa sekä Amerikan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Toukokuussa mies päätyi jopa luennoimaan Harvardin yliopistolle.

Silti hän ei ollut enää samanlainen maailman kuningas. Psy on jälkikäteen kertonut vuoden 2013 olleen vaikeaa aikaa. Gangnam Stylen suosio aiheutti valtavat paineet toistaa temppu.

Näin ei käynyt, vaikka miehestä edelleen länsimaissa pidettiinkin.

Vuonna 2014 hän julkaisikin osuvasti räppäri Snoop Doggin kanssa kappaleen Hangover.

Bileitä seuraa aina krapula.

Sen jälkeen ei Psy enää länsimarkkinoille tähdännyt. Siitäkin huolimatta, että saman vuoden joulukuussa Gangnam Stylen päälle kahden miljardin striimausmäärät saivat YouTuben solmuun.

Tämän vuoden viimeisenä päivänä 45 vuotta täyttävä Psy esiintyi tämän vuoden lokakuussa Gangnam Festivalilla kotikulmillaan Korean Soulissa.

Ei hän kuitenkaan mihinkään kadonnut.

Ilta-Sanomat

kirjoitti

vuonna 2017, miten tähti esiintyi Koreassa jatkuvasti täysille areenoille.

Tänä vuonna hän julkaisi yhdeksännen albuminsa viiden vuoden tauon jälkeen.

Hänen koominen, puolihärski hahmonsa hurmaa korealaisyleisöä edelleen – siitäkin huolimatta, että jotkin Psy:n vanhat musiikkivideot ovat saaneet ikärajoituksia niiden törkeän kielen takia. Tai kenties juuri siksi.

Kankeasti rinnastaen Psy on jonkinlainen Korean Petri Nygård: kova bilettämään, kiroilemaan ja koheltamaan – aurinkolasit päässä, tietenkin. Universaali antisankari.

Gangnam Stylen juhlavuonna Psy on useaan otteeseen kommentoinut hitin tuomaa huomiota. Uudenvuodenaattona 45 vuotta täyttävä tähti sanoi ranskalaisen uutistoimisto AFP:n haastattelussa olevansa nykyään ”onnellisempi kuin koskaan”.

– Gangnam Style on urani suurin palkinto. Toisaalta siitä on jo kymmenen vuotta, eli olen samalla myös vapaa sen painosta.

Erityisesti miestä ilahduttaa hänen pitkäkestoinen suosionsa kotimaassaan. Hänellä on faneja jo useammassa sukupolvessa.

– Muistutan aina itseäni siitä, että jätkä, sä olet tosi suosittu. Ne rakastaa sua edelleen!

Toki Gangnam Stylen ennätykset on sittemmin rikottu.

Tällä hetkellä kaikkien aikojen striimatuin kappale YouTubessa on yli 8 miljardilla toistollaan Luis Fonsin vuoden 2017 hitti Despacito. Gangnam Stylen ohi ovat menneet myös Ed Sheeranin Shape of You (5,86 miljardia), Wiz Khalifan See You Again (5,72 miljardia) ja Mark Ronsonin Uptown Funk (4,77 miljardia).

Mutta Gangnam Style ehti ensin. Sen vaikutus oli suurin.