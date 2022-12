Megatähti Dua Lipalla uusi rakas – räppäripoikaystävä hurmasi tähden suorasukaisella keinolla

Dua Lipaa julkisesti hehkuttanut rap-artisti Jack Harlow on tätä nykyä pop-tähden uusi rakas.

Suhdehuhut käyvät nyt kuumana pop-musiikin supertähti Dua Lipan ympärillä. 27-vuotias brittilaulaja on nähty viettämässä aikaa hiljattain suosioon pongahtaneen rap-artisti Jack Harlow’n, 24, kanssa. Artistien lähipiirin kertomusten mukaan vaikuttaisi siltä, että räppäri on onnistunut sulattamaan Dua Lipan sydämen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Page Six. Lehden tavoittama lähde kertoo muusikoiden olleen tiiviisti yhteyksissä viime viikkoina. Artistit tapasivat ensi kertaa kasvokkain tässä kuussa järjestetyssä Variety Hitmakers Brunch -tapahtumassa, jossa juhlistetaan artisteja, levy-yhtiöitä ja tuottajia vuoden kuunnelluimpien kappaleiden takana. Tapahtumasta julkaistuissa valokuvissa kaksikko poseeraa yhdessä huomattavan rennosti ja hymyileväisesti.

Sittemmin Harlow on muun muassa lentänyt New Yorkiin viettääkseen aikaa pop-tähden kanssa. Lounasravintolassa bongattu pari pyrki pitämään matalaa profiilia livahtamalla ravintolaan sisään eri aikoihin.

Harlow’n kerrotaan kiinnittäneen silmänsä pop-tähteen jo varhain ja jopa tavoitelleen määrätietoisesti romanssia brittilaulajan kanssa. Haastatteluissa Harlow on kertonut avoimesti ihailustaan ja kiinnostuksestaan Dua Lipaa kohtaan.

Räppärin orastavasta ihastuksesta kielii myös hänen tuoreimman albuminsa kappale ”Dua Lipa”, jossa Harlow tyypilliseen pikkutuhmaan tapaansa ilmaisee vapaasti suomennettuna haluavansa tehdä Dua Lipan kanssa yhteistyötä muissakin kuin pelkän työn merkeissä.

Harlow’n keväällä 2022 julkaistulta albumilta löytyy Dua Lipan mukaan nimetty kappale, jossa räppäri ilmaisee kiinnostustaan laulajaa kohtaan seksuaalissävytteisin sanankääntein.

Dua Lipan kerrotaan antaneen siunauksensa kappaleen julkaisulle videopuhelun välityksellä, joskin puhelu oli melko kiusallinen.

– Voi, se ei ole minun lauluni. Oletan, että se on okei, Jack Harlow muistelee Dua Lipan vastausta puheluun The Breakfast Clubin haastattelussa.

Nyt kiusallisuus lienee historiaa, sillä artistien välit ovat lämmenneet varsin läheisiksi.

– He pitävät toisistaan ja odottavat kumpikin innolla, mihin suuntaan asiat kehkeytyvät seuraavaksi, anonyymi lähde kertoo Us Weekly -lehdelle.

DUA Lipa on yksi musiikkimaailman suosituimmista poppareista ja kolminkertainen Grammy-voittaja. Hän nousi koko maailman tietoisuuteen hiteillään One Kiss, Levitating ja New Rules. Maailman viidentoista striimatuimman artistin joukkoon kuuluvalla popin megatähdellä on lähes 60 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa.

Dua Lipan deittailuhistoriassa on tavattu aiemminkin julkisuuden henkilöitä. Hän seurusteli kaksi vuotta Anwar Hadidin kanssa, joka työskentelee siskojensa Bella ja Gigi Hadidin tapaan mallina. Suhde päättyi joulukuussa 2021.

Kuluneena syksynä Dua Lipa taltioitiin halailemassa koomikko Trevor Noahin kanssa. Nyt kainalossa on jo uusi rakas, rap-artisti Jack Harlow.

Ennen suhdettaan Hadidiin laulaja nähtiin Glastonbury -festivaaleilla läheisissä tunnelmissa Coldplayn keulahahmon Chris Martinin, 42, kanssa.

Lue lisää: Onko tässä musiikkimaailman tuleva superpari? Coldplayn Chris Martin kuherteli Dua Lipan kanssa brittifestivaaleilla – ikäeroa 18 vuotta

Kuluneena syksynä laulaja taltioitiin halailemassa koomikko Trevor Noahin kanssa illallisella New Yorkissa. Sittemmin spekulaatiot romanssista parin välillä tulivat torpatuiksi.

Jack Harlow on amerikkalainen rap-artisti, joka singahti kuuluisaksi vuonna 2020 julkaisemallaan kappaleella Whats Poppin. Rap-artisti vieraili hiljattain Suomessa Blockfesteillä.

Deittailun saralla Harlow on yhdistetty muun muassa Addison Raeen ja Saweetieen.