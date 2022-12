Suomeen saapuu ensi kesänä maailmanluokan tähtiä: DJ-legenda David Guetta, Tiësto ja Take That

Take That saapuu Suomeen jopa 29 vuoden jälkeen.

Ensi kesän festivaalit ja musiikkitapahtumat ovat jo julkaisseet artistikiinnityksiään. Suomeen saapuu maailmanluokan tähtiä, kuten DJ-supertähti David Guetta sekä suosittu brittiyhtye Take That.

Ranskalainen David Guetta esiintyy Weekend Festivalin pääesiintyjänä lauantaina 5.8.2023. Festivaalin tähtikaartiin liittyy myös toinen elektronisen musiikin huippu Hardwell, joka niin ikään nousee lavalle lauantaina. Perjantain pääesiintyjänä on Martin Garrix.

David Guetta on elektronisen musiikin legenda, jonka biisejä on kuunneltu parhaimmillaan miljardeja kertoja. Hänet on valittu kolme kertaa maailman parhaaksi DJ:ksi. Guettalla on pelkästään Spotifyssa yli 66 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa. Kuunnelluimpiin biiseihin lukeutuvat muun muassa Titanium ja Memories.

Weekend Festival palaa ensi vuonna juurilleen ja viihdyttää festarikansaa “Time Machine Edition” -hengen mukaisesti kaksipäiväisenä. Weekend Festivalia juhlitaan Espoon Vermon tapahtumapuistossa 4.–5.8.2023.

Kaikkien lipputyyppien myynti myynti alkaa to 15.12. klo 9.00 osoitteessa wknd.fi.

Myös kansainvälisesti yksi tunnetuimmista elektronisen musiikin tähdistä, DJ Tiësto saapuu Suomeen ensi vuoden elokuussa 11.–12.8.2023 kahden eri festivaalin pääesiintyjäksi.

Palkittu hollantilainen DJ ja tuottaja Tiësto on kiinnitetty Turun Kupittaanpuistossa järjestettävän Aura Festin sekä Seinäjoen OmaSp Stadionilla vietettävän Solar Sound Festivalin pääesiintyjäksi.

Tiëstolla on yhteensä yli 8 miljardia striimiä eri alustoilla, yli 36 miljoonaa myytyä levyä, yli 30 miljoonaa seuraajaa sosiaalisessa mediassa sekä yli 160 miljoonaa TikTok-katselukertaa. Tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa lähes miljardi striimiä Spotifyssa kerännyt The Business, Ava Maxin kanssa tehty yhteiskappale The Motto sekä Dzekon, Premen ja Post Malonen kanssa tehty Jackie Chan.

Suomessa Tiësto on keikkaillut viimeksi Helsingin Weekend Festivalilla vuonna 2016.

Supersuosittu poikabändi Take That puolestaan järjestää oman konsertin Kaisaniemen puistossa 27.6.2023. Yhtye palaa Suomeen 29 vuoden jälkeen. Take That esiintyi Helsingissä viimeksi vuonna 1994 Everything Changes -kiertueella.

Take Thatin nykyiseen kokoonpanoon lukeutuvat Gary Barlow, Mark Owen sekä Howard Donald. Yhtye on julkaissut urallaan tähän mennessä kahdeksan studioalbumia, joista viimeisin Wonderland julkaistiin maaliskuussa 2017.

Liput Helsingin-keikalle tulevat myyntiin Tiketissä ja Ticketmasterissa ensi viikon maanantaina 19. joulukuuta kello 11.00.