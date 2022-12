Gettomasan haastattelu aiheutti jättikohun marraskuussa – kertoo vihdoin, mitä mieltä on lehtijutusta

Gettomasalle ropisi Emma-ehdokkuuksia jopa viisi.

Räppäri Gettomasa eli Aleksi Lehikoinen on tulevan Emma-gaalan kuningas. Hänelle tipahti ehdokkuuksia peräti viiteen eri kategoriaan. Ne ovat Vuoden Albumi, Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Alternative ja Yleisöäänestys.

Marraskuussa Gettomasa nousi koko kansan puheenaiheeksi jostain vähän muusta kuin musiikistaan.

Jyväskylän Kortepohjasta kansansuosioon kurvaillut artisti tylytti kotikenttänsä äänenkannattajan Keskisuomalaisen toimittajaa haastattelussa, josta julkaistu suora litterointi räjähti meemiksi.

– H e r r a n j u m a l a äijä, ootsä tosissas, on hokema, jota on toisteltu internetissä haastattelun jälkeen riittämiin.

Emma-rohmu kertoo Ilta-Sanomille, että kohu on lähinnä naurattanut häntä.

– Se oli yksi hetki mun elämässä. Niinhän se maailma menee, että se energia, jonka johonkin tilanteeseen annat, niin sä saat sen saman energian takaisin. Ehkä siinä tuli olo, että tätä juttua ei oteta niin tosissaan... Niin en sitten itsekään ottanut.

– Mutta mun mielestä se oli ihan hauska juttu! Varmaankin ihmiset tietää nyt paremmin, kuka mä olen.

Julkisuuskuvansa luonnetta Gettomasa ei ole turhia pohtinut.

– Ei mua ole ikinä kiinnostanut miettiä tuollaisia. Olen päässyt tähän pisteeseen olemalla itseni. Jatketaan sillä linjalla.

Tuoreella Vastustamaton-albumillaan Gettomasa räppää suosionsa varjopuolista. Jyväskylästä Helsinkiin muuttanut Lehikoinen räppää, miten häntä kohdeltiin ”kuin Pokemonii / osottelee puhelimil kysymättä jos se sopii”.

– En mä sille mitään voi, että jengi ottaa kuvia, hän tokaisee lakonisesti.

Helsingissä julkkis saa kuitenkin olla enemmän rauhassa, hän arvelee.

– Helsinkiläiset ovat tottuneet näkemään julkisuuden henkilöitä päivittäin. Se ei ole heille niin jännittävä asia. Mutta maakunnassa, jossa asuu vähemmän julkkiksia, on shokki nähdä joku internetistä tai telkkarista tunnettu tyyppi.

Silti Lehikoinen viihtyy edelleen mielellään myös kotikonnuillaan. Suosio ei ilmeisesti ole muuttanut miestä.

– Ihan sama tyyppi mä oon vieläkin. Tykkään olla Jyväskylässä ja hengailla omien kavereitten kanssa.

Gettomasa osallistui viime vuonna Yökylässä Maria Veitola -ohjelmaan.

Viime aikoina julkisuudessa on kohistu myös rapmusiikin arveluttavista puolista.

Turisti ja Lewi -nimisten räppäreiden kappale Mietin ääneen nostatti kohun naisvihamielisiksi tulkituilla sanoituksillaan, ja lopulta kappale poistettiin suoratoistopalveluista.

Erityisesti Turistin säkeistö herätti närää, ja kohun takia hänen keikkansa Turun Dynamo-yökerhossa peruttiin. Hän ei myöskään päässyt Posse-ohjelmaan esittämään Suomen listaykkösenä ollutta kappalettaan Tippa-T.

Gettomasankin kappaleiden naiskuvaa on haastettu. Muun muassa Maria Veitola kutsui sitä Yökylässä-ohjelmassaan seksistiseksi.

Kohut ovat herättäneet myös Lehikoista miettimään, mitä kirjoittaa.

– Nyt eletään sellaista aikaa, että jos jotain biisissään sanoo, niin pitää olla valmiina myös vastaamaan siitä asiasta. Ehkä se on vaikuttanut niin, että kun jotain kirjoitan, mietin etukäteen, onko tässä jotain, mihin joku voi tarttua. Ja sitä, miten mä seisoisin sen takana sitten sen jälkeen.

Mietin ääneen -kohua hän kommentoi näin:

– Jos laitetaan nuoret räppärit väittelyyn akateemisesti koulutettuja ammattiväittelijöitä vastaan, joiden elämän sisältö koostuu siitä, että he tutkivat yhteiskunnallisia asioita... Niin se, että he tekevät kollektiivisen hyökkäyksen paria parikymppistä ihmistä vastaan, niin aika vaikea taisteluahan se on voittaa.

Yksittäisten kappaleiden kieltäminen ei kuitenkaan ole Lehikoisesta oikea tie reagoida kiistanalaiseen sisältöön.

– Sehän on viihdettä ja taidetta, samalla tavalla kuin elokuvakin on. Monissa elokuvissakin ihmiset tekee moraalisesti väärin olevia juttuja, ja se on meidän mielestä ok. Mutta viime vuosina on tullut ilmapiiriä, että musiikissa se ei ole ok. Siis roolin vetäminen ja elokuvan rakentaminen.

Hänestä on hätiköityä vetää yhtäläisyysmerkit artistin oman elämän ja hänen esittämänsä musiikin välille.

– On se vähän vaarallista musiikintekijöiden, ja kenen vaan kirjoittajan ja tekstintekijän kannalta.