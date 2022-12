Miten hyvin osaat Finlandia-hymnin sanat? Testaa 12 kysymyksellä

Tänään 8. joulukuuta vietetään Jean Sibeliuksen päivää eli suomalaisen musiikin päivää.

Oi Maamme Suomi, alkaa kansallislaulu Maamme. Se on laulu, jonka jokainen suomalainen varmasti tuntee.

Toinen, vähintään yhtä tunnettu laulu on Jean Sibeliuksen säveltämä Finlandia-hymni. Vaikka Sibelius ei tarkoittanut teostaan laulettavaksi, on siihen tehty lukuisia sanoituksia, joista tunnetuin on V.A. Koskenniemen käsialaa.

Sen kunniaksi voit testata, kuinka hyvin tunnet Finlandia-hymnin Ilta-Sanomien Finlandia-visassa. Tehtäväsi on valita hymnin säkeiden puuttuvat sanat kolmesta vaihtoehdosta.

Testi on julkaistu ensimmäisen kerran 8.12.2018.