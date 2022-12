Ammuskelu vei suosikkiräppärin hengen – poliisi pidättänyt kaksi miestä, epäilee toista murhasta

Migos-yhtyeen Takeoffin kuolemaan johtaneesta ammuskelusta on tullut uutta tietoa.

Rap-yhtye Migosin jäsen Takeoff, oikealta nimeltään Kirshnik Khari Ball, kuoli marraskuun alussa ampumavälikohtauksessa Texasin Houstonissa vain 28-vuotiaana.

Lue lisää: Rap-yhtye Migosin Takeoff, 28, kuoli ammuskelussa

Räppäri menehtyi paikallisen keilahallin tiloissa sattuneessa ammuskelussa puoli kolmelta aamuyöllä paikallista aikaa. Tilanteen käynnisti noppapelistä noussut kiista, joka eskaloitui veriseksi.

Nyt Houstonin poliisi kertoo pidättäneensä kaksi miestä tapaukseen liittyen. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC, CNN ja New York Post.

Poliisi päätyi epäilemään toista miehistä murhasta.

CNN:n mukaan viranomaiset päätyivät lopputulokseen valvontakameramateriaalin, tilanteesta saatujen kännykkävideoiden ja äänitteiden sekä muun muassa ballististen laskelmien perusteella.

Toista miestä epäillään aseen laittomasta hallussapidosta.

Poliisitutkinnan mukaan Takeoff oli tapahtuneessa sivullinen.

Hän ei ottanut osaa kohtalokkaaseen noppapeliin, eikä hän ollut aseistettu. Räppäriin siis osui harhaluoteja.

Myös kaksi muuta sivullista, mies ja nainen, saivat tilanteessa vammoja. Ne eivät kuitenkaan olleet hengenvaarallisia.

Paikalla oli myös toinen Migos-yhtyeen jäsen Quavo (oik. Quavious Keyate Marshall). Hän oli poliisin tietojen mukaan osallisena pelistä nousseessa kiistassa, muttei vahingoittunut.

Rap-trio Migos perustettiin Georgian osavaltion Lawrencevillessä vuonna 2008 kolmen sukulaismiehen toimesta. Sen jäsenet olivat Quavo, Offset ja Takeoff.

Neljä albumia julkaisseen, lukuisia listaykkösiä saaneen ja useita miljardeja suoratoistaneen Migosin jäsenen kuolemaa on surtu laajasti.

Yhtyeen jäljelle jääneet jäsenet, Takeoffin setä Quavo (s. 1991) ja tämän serkku Offset (oik. Kiari Kendrell Cephus, s. 1992), ovat molemmat julkaisseet Instagramissa julkiset kirjeet edesmenneelle toverilleen.

– On niin vaikea sanoa, että ikävöin sinua, koska olit aina rinnallani ja me teimme kaiken yhdessä jo lapsesta, Quavo kirjoittaa.

– Ensimmäinen yhteinen haaveemme oli lähteä vapaapainijoiksi WWE:hen. Olisimme olleet hyvä tiimi.

– Takeoff oli huoneen hiljaisin mutta tarkkanäköisin. Häntä ei koskaan harmittanut mikään, eikä hän koskaan korottanut ääntään. Mutta kun hän korotti, hänen sanansa oli laki. Hän oli myös huoneen hauskin.

– Kipu, jonka jätit lähtiessäsi on ollut sietämätön, Offset suree.

– Sydämeni on sirpaleina. Niin paljon olisi sanottavaa, mutten löydä sanoja. Olen mennyt nukkumaan ja herätessäni toivonut että tämä olisi vain unta. Mutta se on totta, ja se todellisuus on kuin painajaista.

– Haluaisin halata sinua vielä kerran. Nauraa vielä kerran. Vetää vielä yhdet savut. Esiintyä vielä kerran. Kunpa voisit nähdä, miten paljon me kaikki rakastamme ja kaipaamme sinua. Jätit sydämeeni reiän, joka ei koskaan täyty.

Myös Houstonin pormestari Sylvester Turner on lausunut julkiset surunvalittelunsa Takeoffin poismenosta, CNN raportoi.

– Hän oli poika, veli, serkku, ystävä ja mentori monille musiikkibisneksessä.

Hän puhui myös aseväkivallan traagisista seurauksista.

– On todella surullista, että taas nuori mies kuoli täysin vailla syytä. Aseväkivallan on loputtava Houstonissa ja kaikkialla muuallakin. Liipasimesta vetämisellä on kuolettavia seurauksia, joita ei voi perua.

– Hänen kuolemaansa liittyen tehty pidätys on suuri harppaus kohti oikeuden tapahtumista. Tapaus on silti kertakaikkiaan harmillinen, koska mikään ei tuo Takeoffia takaisin.