Metallica täyttää Helsingin Olympiastadionin kahdesti puolentoista vuoden päästä

Metallimusiikin jättiläinen esiintyi Suomessa viimeksi Hämeenlinnassa vuonna 2019.

Metallica on esiintynyt Suomessa vuosien saatossa parisenkymmentä kertaa. Tämä kuva on vuodelta 2018.

Amerikkalainen metallimusiikin jättiläinen Metallica saapuu konsertoimaan Helsingin Olympiastadionille kahdesti.

Yhtye on liikkeillä hyvissä ajoin. Bändi nähdään stadionilla vasta kesällä 2024. Ajankohta on kuitenkin selvillä: Metallica esiintyy perjantaina 7. ja sunnuntaina 9. kesäkuuta.

Konsertit ovat osa M72-nimistä maailmankiertuetta. Ensi vuoden huhtikuussa käynnistyvä kiertue on siitä erityinen, että se saapuu jokaiseen kohdekaupunkiin kahdeksi illaksi. Kumpanakin iltana kuullaan erilaiset keikkasetit, ja kummallakin keikalla on eri lämmittelijät.

Suomen-konserttien lämmittelijöinä nähdään ensimmäisenä iltana Architects ja Mammoth WVH, toisena Five Finger Death Punch ja Ice Nine Kills.

Kiertueen kahden päivän liput tulevat myyntiin 2. joulukuuta. Kiertueen järjestävän Live Nationin omaan My Live Nation -palveluun rekisteröineet voivat ostaa lippuja jo 1. joulukuuta kello 9 alkaen.

Osa tulevan kiertueen lipputuloista ohjataan yhtyeen All Within My Hands -nimiselle säätiölle. Vuonna 2017 perustettu säätiö on kerännyt lähes 13 miljoonaa dollaria. Varoja on kohdennettu esimerkiksi amerikkalaisiin koulutusohjelmiin, katastrofiapuun ja nälänhädän torjuntaan.

Los Angelesissa vuonna 1981 perustettu Metallica on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä rockyhtyeistä. Se on julkaissut kymmenen studioalbumia, joista viimeisin Hardwired...to Self-Destruct ilmestyi vuonna 2016.

Metallican levyjä on myyty maailmanlaajuisesti yli 130 miljoonaa kappaletta. Suomessa yhtye on saanut lukuisia listaykkösiä sekä kulta- ja platinalevyjä.

Metallica on esiintynyt Suomessa vuosien aikana parisenkymmentä kertaa. Ensimmäisen kerran se nähtiin Suomessa vuonna 1984. Viimeisin Suomen-keikka oli Hämeenlinnassa vuonna 2019.