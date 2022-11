Seksivideo, kidnappaus, rutosti huumeita ja ikimuistoinen Suomen-reissu: kaikkien aikojen kitarasankari eli lyhyen mutta värikkään elämän

Jimi Hendrix olisi täyttänyt tänään 80 vuotta. Ihailluin virtuoosin vauhdikas elämä jäi tästä kuitenkin 52 vuotta vajaaksi.

Jimi Hendrixin konsertti Helsingin Kulttuuritalolla vuonna 1967 on ollut yksi konserttisalin tarunhohtoisimmista tapahtumista.

Jimi Hendrixin syntymästä tulee tänään 27. marraskuuta 80 vuotta.

Vuonna 1970 edesmennyttä legendaa ei syyttä pidetä vuodesta toiseen yhtenä maailman suurimmista kitarasankareista.

Hendrix muistetaan poikkeuksellisesta musikaalisuudestaan sekä soittotyylistään, johon kuului instrumentin operointi esimerkiksi hampailla ja selän takana. Keikat olivat raivoisia ja kovaäänisiä. Kitarat paloivat ja äänentoistolaitteet olivat kovilla.

Hänen uransa rocktähtenä kesti vain neljä vuotta, vuodet 1966–1970, mutta sen aikana tapahtui enemmän kuin monella kokonaisessa elämässä.

Villiin 1960-lukuun mahtui tietenkin muutakin kuin musiikillista briljanssia.

Nopeasti palvotuksi ikoniksi noussut Hendrix joutui monien aikalaistensa tavoin pulaan huumeiden ja alkoholin kanssa. Aineiden vaikutuksen alaisena hän oli usein myös väkivaltainen ja päätyi epämääräisiin tilanteisiin.

Nämä seikat johtivat myös kitarajumalan kuolemaan.

Vaan eipä mennä vielä sinne asti. Muistellaan ennen sitä muutamia kiehtovia yksityiskohtia ja erikoisia sattumuksia miehen uran varrelta.

Jimi Hendrix paitsi mullisti kitaransoiton keksimällä uusia sointuja ja soundeja, hän myös käsitteli soitintaan esimerkiksi hampaillaan. Lisäksi hän tuikkasi kitaransa useasti tuleen.

Vierailu Suomessa 1967

The Jimi Hendrix Experience konsertoi Helsingin Kulttuuritalolla 22. toukokuuta 1967.

Se lienee eräänlainen ”suomalaisten oma Woodstock” – siis tapahtuma, jonne sanoo osallistuneensa paikan kapasiteettiin nähden moninkertainen määrä ihmisiä.

Sentään ainakin Hurriganes-legenda Remu Aaltonen oli paikalla. Hän hehkutti IS:n taannoisessa muistelujutussa konserttia näin:

– Alaleuka tippui kaikilta saman tien. Jumalauta, en ole tähän päiväänkään mennessä semmoista nähnyt. Ihan kuin olisi joku tiikeri riehunut lavalla. Oli liekkiä ja vaikka mitä.

Musiikkimoguli Lasse Norreksen mukaan ”yleisö mateli ulos Kultsalta mykistyneen hiljaisuuden vallitessa".

Oli Hendrix Helsingin-keikallaan sitten selvin päin tai ei, niin kylmäksi konsertti ei ainakaan ketään jättänyt.

IS kertoi taannoin myös Tosha Einiöstä, joka tapasi Hendrixin keikan yhteydessä.

– Hän oli vaatimaton, ystävällinen ja sydämellinen, nimikirjoituksen Hendrixiltä saanut Einiö kuvaili kitarasankaria.

Myös iskelmälegenda Frederik väitti kohdanneensa Hendrixin samana iltana. Hänestä mestari puolestaan oli sulkeutunut ja todennäköisesti huumeissa.

Mene ja tiedä. Konsertti sentään oli ikimuistoinen – siitä paikalla olleet saattavat olla yhtä mieltä.

Käydessään Suomessa Jimi Hendrix pääsi muun muassa musiikkivaikuttaja Antti Einiön Buickin kyytiin.

Keikasta löytyy myös Pasi Kiven kuvaama neliminuuttinen kaitafilmi, joka on ladattu YouTubeen kuvaajan luvalla. Ääntä ei esiintymisestä ole tiettävästi taltioitu. Videon ääniraitana toimii suomalaisen kitarasankarin Hasse Wallin sooloilu.

Konsertin jälkeen Hendrixin seurue pyrki jatkoille Hotelli Kalastajatorpalle. Rokkikukko kuitenkin käännytettiin ovelta.

On väitetty, että syynä olisi ollut Hendrixin ihonväri, mutta tämän ainakin Radio Rockin toimittaja Klaus Flaming taannoin kiisti. Bändi oli vain pukeutunut liian villisti.

– Vain manageri Chas Chandler olisi kelpuutettu sisälle. Hänellä taisi olla päällään pikkutakki, kravatti ja suorat housut, Flaming kertoi IS:lle.

Seksivideokohu

Hendrixin vauhdikkaan uran varrelle mahtui myös ulkomusiikillisia kohtaamisia.

Hänestä löytyy muun muassa väitetty seksivideo.

Moni saattaa pitää jo pelkkiä Hendrixin esiintymisiä melkoisena erotiikkana. Esimerkiksi Remu Aaltonen kuvaili IS:lle Hendrixin keikkaa sanalla ”hässiminen”.

Tällä kertaa kyse oli kuitenkin ihan konkreettisista iloista. Niistä harva rocktähti 1960-luvun lopulla kieltäytyi. Tällä kertaa akti tosin videoitiin – eräänlainen ”experience” siis sekin.

Vuonna 2008 eräs tuotantoyhtiö julkaisi dvd:n nimeltä Jimi Hendrix – The Sex Tape. 45-minuuttisessa dokumentissa nähdään 11 minuuttia niin sanottua aikuisten välistä toimintaa.

Ennennäkemätön pätkä ei ollut. Se oli oli pyörinyt netissä jo vuosia aiemmin.

Videolla touhuaa kahden naisen kanssa tuttu naama komeine hiuspehkoineen. Pehkon ympärille on sidottu ikoninen huivi – videon ainut vaate.

Jimi Hendrixin tunnetuin yhtye oli The Jimi Hendrix Experience. Sen tunnetuimmassa kokoonpanossa soittivat Hendrixin lisäksi rumpuja Mitch Michell (vasemmalla) ja bassoa Noel Redding (alhaalla).

Vaan onko kyseessä kitaristi itse?

Tunnetun bändärin Cynthia Plaster Casterin (1947–2022) mukaan kyllä.

– Kasvojen rakenne on sama. Samoin kulmakarvat ja viikset ovat hänen vuoden 1970 tyylinsä mukaisia, Plaster Caster vakuutti musiikkisivusto MusicRadarin haastattelussa vuonna 2008.

Hendrixin perikunta on puolestaan teilannut videon epäkunnioittavana roskana – kuinkas muuten.

Pätkästä löytyy traileri YouTubesta. Se on sensuroitu, mutta videota ei silti ehkä kannata katsoa kovin julkisessa tilassa.

Vauhdikas elämä vei Hendrixin useasti kaikenlaisiin vaikeuksiin.

Kidnappaus

HendriXin hedonistinen elämäntyyli vei hänet myös sekstailua ikävämpiin tilanteisiin.

Hänet on muun muassa myös kidnapattu.

Sattumus tuli julkisuuteen vasta vuonna 2011 huumediileri Jon Robertsin elämää käsitelleessä kirjassa American Desperado.

The Daily Beast kirjoittaa, että paljastus selitti vihdoin, mitä Hendrixin niin sanotun ”kadonneen viikonlopun” aikana tapahtui.

Homma meni suunnilleen näin:

Hendrix lähti syksyllä 1969 bilettämään New Yorkissa Salvation-nimiseen yökerhoon. Suositun menomestan vieraina oli nähty silmäätekeviä Kennedyistä lähtien.

Lisäksi paikassa jörnittiin ja doupattiin ahkerasti. Hendrix oli tietenkin moisten perässä.

Tällä kertaa hän pääsi tekemisiin vain jälkimmäisen kanssa.

Hän törmäsi kahteen nuoreen italialaismieheen, jotka lupasivat myydä hänelle kokaiinia. Hendrix lähti kaksikon mukaan asuntoon, jonne hän jäi vangiksi kahden päivän ajaksi.

Kidnappaajat eivät vaatineet Jon Robertsin mukaan rahaa. Lunnaina oli Hendrixin managerisopimus. Rosvot olisivat siis halunneet osaksi rokkarin suosion hedelmiä.

Robertsilla oli kuitenkin tuolloin vaikutusvaltaa alamaailmassa. Hän soitti pari puhelua, ja järjesti legendan vapaaksi.

– Te joko vapautatte Jimin tai kuolette. Ette koske hiuskarvaankaan, Robertsin kerrotaan uhkailleen nuorukaisia.

Sekavasta elämästä huolimatta Hendrix antoi aina lavalla kaikkensa.

Hieman huvittavaksi tilanteen tekee se, ettei Hendrix itse ollut tietoinen sen vakavuudesta.

Robertsin väitteen mukaan taiteilija oli yksinkertaisesti liian pöllyissä ymmärtääkseen, mistä oli kyse.

Kaappaajien väitettiin piikittäneen rokkariin väkisin vielä lisää heroiinia. Tämän Roberts ainakin kiistää.

– Eihän kenenkään nyt tarvinnut pakottaa Jimiä piikittämään. Kyllä hän teki sen itse.

Viikonloppuun liittyy silti yhä monia huhuja. Kaappauksen junailijaksi on muun muassa väitetty niin Robertsia itseään kuin Hendrixin manageria Michael Jefferyä.

Oman osuutensa Roberts ainakin kiistää. Päin vastoin hän kertoo ”jätkiensä” antaneen kaappaajille ”kunnolla köniin”. Rokkari pääsi ehjänä pois.

Hendrix-myytillä ratsastaa yhä moni. Esimerkiksi Marokon Essaouria-kaupungissa Hendrixiin törmää tämän tästä ja legendan visiitistä kerrotaan jos jonkinmoista tarinaa, vaikka hän piipahti kaupungissa vain muutaman päivän vuonna 1969.

Kuolema

Lopulta raju elämä tuli ennenaikaiseen loppuunsa lontoolaisessa hotellissa syyskuun 18:nnen päivän aamun tunteina vuonna 1970.

Virallisen selvityksen mukaan Hendrix tukehtui omaan oksennukseensa barbituraattien vaikutuksen alaisena.

Tätä lopputulemaa on kuitenkin vuosien saatossa pidetty vaillinaisena.

Esimerkiksi Hendrixin roudari James ”Tappy” Wright väittää vuoden 2009 muistelmissaan, että Jimin Britannian-manageri Michael Jeffery murhasi hänet.

Tämä kuulemma tunnusti vuonna 1971 kaataneensa rokkarin kurkusta alas pillereitä ja punaviiniä. Jeffery pelkästi Hendrixin vaihtavan manageria, mutta jos tämä kuolisi, saisi manageri kuitattua henkivakuutusrahat.

Hendrixin Yhdysvaltain-manageri Bob Levine on pitänyt syytteitä silkkana potaskana.

– [Tappy] keksi koko jutun kirjaa varten. Hän valitteli minulle, että tarvitsee muistelmiinsa ”jonkun koukun”. Se oli sitten valhe siitä, että Michael olisi murhannut Jimin. Ei, Jimin murha oli onnettomuus, Levine kuittasi MusicRadarin haastattelussa vuonna 2011.

Wright on myös väittänyt Hendrixin suututtaneen New Yorkin mafian perustaessaan studionsa New Yorkin 8. kadulle aivan kaupungin mafiapiirien ytimeen. Näin ollen mafia olisi siis mennyt Hendrixin perässä Lontooseen ja eliminoinut hänet.

Hendrixin kuoleman 40-vuotispäivää muistettiin Lontoossa viemällä kukkia hänen kuolinasuntonsa edustalle.

Uskottavin versio Hendrixin kuolemasta on selitetty muun muassa Jimin tyttären Janie L. Hendrixin ja John McDermottin sekä Charles R. Crossin vuosien 2007 ja 2005 elämäkerroissa.

Niissä kerrotun mukaan Hendrix vietti viimeiset tuntinsa naisystävänsä, taitoluistelija Monika Dannemannin seurassa.

He viettivät pitkää iltaa ja yötä Dannemannin hotellihuoneessa Lontoon Notting Hillissä sijaitsevassa Samarkand Hotelissa. Yön aikana Hendrix oli nauttinut amfetamiinia ja punaviiniä. Lisäksi hän oli kaatanut suuhunsa kokonaiset yhdeksän Dannemannin Vesparax-unilääkepilleriä.

Pari kävi nukkumaan seitsemältä aamulla. Dannemann heräsi yhdeltätoista ja huomasi heilansa elottomana mutta juuri ja juuri hengittävänä.

Ambulanssi saapui ja vei rokkarin sairaalaan. Hän ei kuitenkaan koskaan palannut tajuihinsa. Jimi Hendrix julistettiin kuolleeksi 18. syyskuuta kello 12.45.