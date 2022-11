Michael Hutchencen elämä muuttui radikaalisti ennen hänen traagista kuolemaansa – nyt hänen siskonsa jyrähtää hyytävästä salaisuudesta, jota ex-rakas kantoi

Australialaisen rocktähden Michael Hutchencen elämä päättyi 25 vuotta sitten sydneyläiseen hotellihuoneeseen.

37-vuotias INXS-yhtyeen nokkamies oli hirttäytynyt ovenkahvaan. Hänen kehostaan löydettiin alkoholia, kokaiinia, masennuslääke Prozacia ja muita reseptilääkkeitä.

Hutchence oli rokkisonni, jolla oli niin sanotusti kaikkea. Kymmenien miljoonien dollareiden omaisuus, komea ulkonäkö, vuosien saatossa naisystävinään monia maailmankuuluja kaunottaria, mittava musiikillinen tuotanto, jota oli myyty yhteensä 80 miljoonaa kappaletta – myös vuoden ikäinen tytär Tiger Lily, jota hän kovasti rakasti.

Samalla Hutchence koki elämänsä olleen jo vuosien ajan kurjaa.

Ihailtu rocktähti oli muuttunut synkäksi ja ailahtelevaiseksi, jopa väkivaltaiseksi. Kerran Hutchence oli hakannut häntä ja hänen rakastajaansa seuranneen paparazzin ja joutunut tästä oikeuteen.

Syy rokkarin apeudelle oli onneton. Aivovamma, jonka tämä oli saanut vuonna 1992 taksikuljettajan hyökättyä kimppuun ilmeisen perusteetta. Se muutti Hutchencen persoonallisuutta dramaattisesti.

Syy muuttuneelle käytökselle saatiin kuitenkin vasta kolmisen vuotta sitten. Laulajan entinen naisystävä, huippumalli Helena Christensen, puhui asiasta viimein julkisuudessa. Vuonna 2019 ilmestyi Hutchencesta kertova henkilökuvadokumentti Mystify.

Muun muassa soullegenda Ray Charles (1930–2004) teki musiikkia Michael Hutchencen ja INXS:n kanssa. Keskellä Hutchencen tuolloinen puoliso Helena Christensen.

Nyt Hutchencen sisko Tina Hutchence on avautunut veljensä kuolemaan johtaneista vuosista tämän poismenon vuosipäivänä – tai pikemminkin vuosista hänen kuolemansa jälkeen.

Hutchence ihmettelee The Sun -lehden haastattelussa, miksi Helena Christensen pimitti tietoja Michaelin käytökseen niin perustavanlaatuisesti vaikuttaneesta pahoinpitelystä niin monta vuotta.

– Kyllä minä olin aika vihainen, kun kuulin hyökkäyksestä ensimmäistä kertaa. Koin, että Helenalla olisi ollut vastuu sanoa Michaelin perheelle edes jotakin, nykyään 74-vuotias Tina kertoo lehdelle.

– Michaelista kerrottiin kaikenlaisia kamalia tarinoita hänen kuolemansa jälkeen. Oli aivan väärin, ettei Helena kertonut päävammasta. Hän oli kuitenkin vanhempiemme kanssa läheinen. Hän olisi voinut ottaa yhteyttä.

Michael Hutchence perusti INXS-yhtyeen vuonna 1977 ja toimi sen keulakuvana kuolemaansa asti.

Hutchencen kuolemaa on pidetty vuosien ajan mysteerinä. Rokkarin kuolinsyytutkinnan on sanottu olleen puutteellinen, eivätkä monet halunneet uskoa, että rakastettu tähti olisi päätynyt itsemurhaan.

Esimerkiksi hänen hyvä ystävänsä, U2-yhtyeen laulaja Bono on sanonut Hutchencen olleen hyvin surullinen Nirvana-tähti Kurt Cobainin itsemurhasta, eikä voinut ymmärtää tämän traagista ratkaisua.

Myös esimerkiksi Hutchencen veli Rhett on tarjonnut syyksi seksileikin aikana tapahtunutta onnettomuutta ja jopa väittänyt, että Michael saatettiin tappaa.

– Olen tutkinut tätä asiaa jo 19 vuotta. Kaikki kolme syytä saattavat olla mahdollisia kuolinsyitä, mutta minulla ei ole varmaa vastausta, Rhett sanoi Daily Mailille vuonna 2017.

Noihin aikoihin Hutchencen kuolemasta julkaistiin seikkaperäinen raportti. Sen lopputulema oli sama kuin ennenkin: tähti kuoli oman käden kautta. Mitään henkirikokseen viittaavaa ei tutkinnassa ole löydetty.

Hutchencen hautajaiset olivat laajalti televisioitu mediatapaus.

Hutchence ja INXS potivat 1990-luvulla jättisuosion jälkeistä krapulaa.

Vuoden 1987 hittialbumi Kick oli myynyt Yhdysvalloissa kuusinkertaista platinaa. Se nosti yhtyeen ainakin hetkeksi kansainväliseen kuninkuusluokkaan.

Temppu ei toistunut. Eivät bändin seuraavat levyt floppeja olleet, mutta erityisesti suosio Yhdysvalloissa oli hiipumaan päin.

Tämä harmitti Hutchencea. Lisäksi hän alkoi olla julkisuudessa enemmän seuraelämänsä kuin musiikkinsa takia. Huumeitakin kului – aivan liikaa.

Hutchencen naisystävät olivat maailmankuuluja. Ensin oli poptähti Kylie Minogue, joka on kuvaillut vuodet 1989–1991 kestänyttä suhdetta intensiiviseksi. Romanssi kuitenkin hiipui, kun kumpikin tähti eli uransa huippua.

Tästä huolimatta tuolloin hädin tuskin parikymppinen Minogue kertoo Mystify-dokumentissa ottaneensa eron kahdeksan vuotta vanhemmasta rokkarirakkaasta raskaasti.

Jo samana vuonna Hutchence hakeutui yhteen tanskalaisen huippumallin Helena Christensenin kanssa. Onnea ehti kestää vain vuoden, kunnes Hutchence kohtasi taksikuskin kohtalokkain seurauksin. Rokkari olisi ehkä saanut vammoihinsa apua, mutta ei suostunut ottamaan sitä vastaan.

Pari sinnitteli yhdessä kuitenkin vuoteen 1995 saakka. Silti jokin oli tähden elämässä peruuttamattomasti muuttunut, Tina-sisar kertoo The Sunin tuoreessa haastattelussa. Hänestä tuli välinpitämätön ja hän sai raivokohtauksia

– Uskon että Michaelin raivo oli yksi syy heidän erolleen, Tina kertoo.

– Lisäksi hän kertoi ”tylsistyneensä malleihin” ja piti heidän deittailuaan ”kliseenä”. Ei se ennen ollut hänelle ongelma, sanoin. ”Nyt se on”, hän vastasi.

Hutchence sai ainoan lapsensa tv-juontaja ja käsikirjoittaja Paula Yatesin kanssa. Kuvassa olevat lapset ovat Yatesin aiemmasta avioliitosta lauluntekijä-aktivisti Bob Geldofin kanssa. Yates kuoli vuonna 2000 huumeiden yliannostukseen.

Michael jatkoi kuitenkin rakkauselämäänsä lennosta.

Hän iski vanhan tuttunsa, televisiojuontaja ja käsikirjoittaja Paula Yatesin (1959–2000). He olivat tavanneet jo 1980-luvulla, mutta ammatillisissa merkeissä. Yates oli 1990-luvulla naimisissa lauluntekijämiljonääri Bob Geldofin kanssa, ja näillä oli kolme lasta.

Hutchencen ja Yatesin suhde päätti tämän avioliiton. Ei mennyt kauaa, kun Yates oli raskaana.

Syntyi tytär Tiger Lily. Isän silmäterä.

Se ei auttanut. Sekä isän että äidin elämät olivat täysin sekaisin. Yates tappeli lastensa huoltajuudesta ex-miehensä kanssa. Nuoripari käytti tolkuttomasti huumeita.

Yates tulisi kuolemaan myöhemmin yliannostukseen ja tytär jäisi orvoksi.

Sitten koitti marraskuun 22. päivä.

INXS oli kiertueella kotimaassaan, mutta Hutchence oli tien päällä yksin. Yatesin oli määrä saapua Tiger Lilyn kanssa Australiaan jälkeenpäin. Huoltajuuskiistan keskellä ollut Geldof oli kuitenkin onnistunut estämään sen, että lapset lähtisivät mukaan.

Hutchence soitteli kohtalonyönä useita puheluita muun muassa Geldofille. Hän oli itkuinen ja suunniltaan, ja varhain aamulla hänen huoneestaan raportoitiin kuullun vihaista huutoa.

Arvioiden mukaan Hutchencella oli taas yksi holtiton raivokohtaus.

Tällä kertaa se päättyi suunnattoman surullisella tavalla.

Hutchencen kuolema oli valtava suru myös faneille.

Michael Hutchencen hautajaiset olivat laajalti televisioitu mediatapaus. Lähetys on edelleen katsottavissa Youtubesta, ja sen arvokkuus sekä yleisömäärä tuovat mieleen vain muutamaa kuukautta aiemmin kuolleen prinsessa Dianan hautajaismenot. Harvan rocktähden viimeinen matka on ollut tällainen mediaspektaakkeli.

Hautajaisiin osallistui monia ykkösluokan pophahmoja. Entisten heilojen kuten Kylie Minoguen ja Helena Christensenin ohella vieraisiin lukeutuivat muun muassa laulajat Tom Jones ja Diana Ross sekä maanmies ja niin ikään rockin legenda Nick Cave.

Entistä läheistä ystävää Bonoa ei näkynyt. Hän kirjoittaa tuoreessa elämäkerrassaan, että Hutchencen ja Yatesin rajusti muuttunut käytös tuntui hänestä ahdistavalta ja vieraannuttavalta, joten kaksikon välit hiipuivat hieman ennen Michaelin kuolemaa. Bono kuitenkin muisti ystäväänsä kukkalähetyksellä.

Ainut Michaelin ja Paulan kovan onnen elämästä selvinnyt ihminen on, onnellista kyllä, heidän tyttärensä, koko nimeltään Heavenly Hiraari Tiger Lily Hutchence Geldof.

Hänelle kävi olosuhteisiin nähden hyvin: Bob Geldof adoptoi orvoksi jääneen rokkarin perillisen, ja nykyään 26-vuotias Tiger Lily asuu Australiassa julkisuudelta syrjässä. Australialainen Now To Love -media on kuitenkin uutisoinut, että hän on toistaiseksi perinyt vain murusia isänsä miljoonaomaisuudesta.