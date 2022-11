Machine Gun Kelly pelmahti punaiselle matolle asussa, joka uhmasi käytännön lakeja – pian Jussi69 kävi tiputtamassa terävän kommentin

Machine Gun Kellyn asu American Music Awardsissa hämmästytti. Kommentoijien joukossa oli myös suomalainen rocktähti Jussi 69.

Tällaisessa puvussa on kuulemma vaikeaa käydä vessassa.

Räppäri Machine Gun Kelly on erikoisten tempausten mies.

Tähän mennessä tapahtunutta: Kelly, 32, on ainakin kahdesti iskenyt viinilasin säpäleiksi kasvojaan vasten. Hänen rakkaansa, näyttelijä Megan Foxin, 36, kihlasormus on puolestaan sisäpuolelta piikikäs, eli sen irrottaminen tuottaisi kipua. Lisäksi pariskunnan kerrotaan sinetöineen suhteensa juomalla toistensa verta.

Lisäksi pariskunta on kertonut auliisti seksin harrastamisestaan sekä parisuhteensa myrskyisyydestä.

Lue lisää: Machine Gun Kelly löi itsensä verille jo toistamiseen – syynä korvanappiin tullut ehto keikka­järjestäjiltä

Lue lisää: Kohuparin kihlasormus ihmetyttää – suunniteltiin satuttamaan käyttäjäänsä

Lue lisää: Megan Fox ja Machine Gun Kelly kihlautuivat – sinetöivät suhteensa hämmentävällä rituaalilla

Nyt Kelly, oikealta nimeltään Colson Baker, asteli maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa järjestetyn American Music Awardsin punaiselle matolle violetissa puvussa, josta sojotti sinne tänne kymmenien senttien mittaisia, asemetallista tehtyjä piikkejä.

Mitenkään käytännöllinen asukokonaisuus ei tietenkään ollut. People-lehti kertoo Kellyn esimerkiksi joutuneen kävelemään kädet sivuille levitettyinä, koska muuten piikit olisivat hanganneet kainaloita. Parhaan rock-artistin palkinnon pokannut Kelly kommentoi myös kiitospuheessaan, että asussa on kuulemma ”vaikea käydä pissalla”.

Asuun kuuluneita mustia buutseja taasen koristivat komeat niitit.

Onko se lintu? Onko se lentokone? Onko se piikkisika? Ei, se on parhaan rock-artistin American Music Awards -palkinnon voittanut Machine Gun Kelly.

Puku onnistui luultavasti pitämään palkintojen jakajatkin etäällä.

Kellyn asua, joka saattoi tuoda mieleen esimerkiksi black metal -muusikoiden hervottomat niittiasusteet, on kommentoitu vilkkaasti myös sosiaalisessa mediassa.

Tänä vuonna tuoreen Mainstream Sellout -albuminsa julkaissut, räppiä, rockia ja punkia musiikissaan sotkeva artisti latasi Instagram-tililleen asua esittelevän kuvakavalkadin. Lisähuumoria asuun tuo Kellyn mukanaan kanniskelema muki, jossa lukee ”World’s Best Boss”, ”maailman paras pomo”.

Kenties Kelly hörppi mukista rakkaansa verta, sillä ainakin Instagram-päivitys toi paikalle yhden rockvampyyrin: kommentoijien joukossa oli The 69 Eyesin rumpupallilta tuttu Jussi69.

– Jäbällä on melkoinen akupunktioasu, onnea vaan, Jussi heittää.

Asu kirvoitti runsaasti muutakin vitsailua.

– Sinä todellakin naulasit tämän, puujalkailee eräs lattetaidetili.

– Jätkä pukeutui covidiksi, runoilee toinen seuraaja muistuttaen kulkutautia aiheuttavista piikkiproteiineista.

Seuraajat pohtivat myös kuumeisesti, miten moinen asu päällä istutaan, tai mitä tapahtuu, jos näissä tamineissa kompastuu.

Machine Gun Kelly ei ole toistaiseksi vastannut pohdintoihin. Mahtaako tietää itsekään?

Machine Gun Kellyn asusta sojotti ulokkeita myös tämän vuoden Billboard-gaalassa. Räppärin näyttelijärakas Megan Fox on niin ikään repäissyt erikoisilla asuilla.

Machine Gun Kelly on harrastanut kreisejä asuja myös rakkaansa Megan Foxin kanssa.

Esimerkiksi viime vuoden musiikkialan Billboard-gaalassa Kelly oli sonnustautunut ylävartalon tatuoinnit paljastavaan avonaiseen kauluspaitaan ja Foxin asussa vain kangassuikaleet peittivät ylävartalon strategiset paikat. Lisäksi Kellyn kieli oli maalattu mustaksi.

Lue lisää: Megan Fox saapui punaiselle matolle mekossa, jota verrattiin kaikkien aikojen antavimpaan gaala-asuun – räppärirakas teki heti härskin eleen

Lue lisää: Megan Fox poseeraa rajussa kuvassa alaosattomissa – räppäri Machine Gun Kelly pamauttaa samalla hämmentävän totuuden kohusuhteesta

Tämän lisäksi Fox on astellut rakkaansa rinnalla muun muassa alushousut paljastavassa läpikuultavassa mekossa, ja poseerannut yhteishaastattelun kuvauksissa kokonaan ilman housuja.

Pariskunnan suhdetta voisi muutenkin kuvailla esimerkiksi Uniklubi-yhtyeen vuosien takaisen ja hiljattain uusioversion saaneen hitin otsikolla Rakkautta ja piikkilankaa.

Kelly on muun muassa kertonut, että suhde on ”samaan aikaan ekstaasia ja kärsimystä”. Kelly on myös sanonut melkein yrittäneensä itsemurhaa ja ollut samaan aikaan puhelimessa kihlattunsa kanssa.