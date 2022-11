Jopa viisi suomalaista ehdolla Grammy-gaalassa – kiitos Suomessakin esiintyneen maailmankuulun afrikkalaisräppärin

Suomalaiset tuottajat ovat tehneet musiikkia nigerialaisen Burna Boyn albumille. Levyllä vierailee maailmantähtiä lauluntekijä Ed Sheeranista lähtien.

Vuoden 2023 Grammy-palkintojen ehdokkaat on valittu.

Ehdokkaiden joukossa on jopa viisi suomalaista. He kaikki ovat tehneet musiikkia nigerialaisen hiphop-artistin Burna Boyn tuoreelle Love Damini -albumille.

Ehdokkaat ovat MD$-nimellä tunnettu Santeri Kauppinen, Danitello-nimellä tunnettu Daniel Okas, Ruuben-nimellä tunnettu Robert Laukkanen sekä Off & Out -niminen tuottajakaksikko, veljekset Mikael ja Samuel Haataja.

Burna Boy ja suomalaiset ovat ehdolla kahdessa kategoriassa. Ne ovat Best Global Music Album, eli paras maailmanmusiikkialbumi ja Best Global Music Performance, eli paras maailmanmusiikkiesitys.

Santeri Kauppinen oli ehdolla Grammy-gaalassa myös vuonna 2018. Tuolloin hän oli mukana 6lack-nimisen räppärin albumilla. Lisäksi Kauppinen on tuottanut musiikkia räppäri Megan Thee Stallionille.

Suomalaistuottajien ehdokkuuksista uutisoivat myös Helsingin Sanomat ja rap-musiikkiin keskittyvä Klangi.

Santeri Kauppinen on tehnyt musiikkia paitsi maailmantähdille, myös muun muassa Gettomasalle.

Ehdolla olevalla albumilla vierailee maailman ykkösketjun poppareita, muiden muassa laulaja-lauluntekijä Ed Sheeran. Suomalaisten tuotantojälkeä kuullaan kahdella kappaleella.

Esitys-kategoriassa ehdolla on albumilta löytyvä kappale Last Last, jonka tuotannossa kaikki suomalaiset Daniel Okasta lukuun ottamatta ovat olleet mukana. Kappaletta on kuunneltu Spotifyssa lähes 160 miljoonaa kertaa.

Toinen suomalaistuotantoa sisältävä kappale on Cloak & Dagger. Sen tekoon ovat osallistuneet Daniel Okas ja Santeri Kauppinen.

Edellinen suomalainen Grammy-ehdokas oli oopperalaulaja Karita Mattila vuoden 2022 Grammy-gaalassa. Hän oli ehdolla parhaan oopperaesityksen kategoriassa.

Mattila on voittanut Grammy-palkinnon samassa kategoriassa kahdesti aiemmin, vuosina 1998 ja 2004.

Kaikki tänä vuonna ehdolla olevat suomalaiset ovat pitkän linjan tekijöitä myös kotimaisen musiikin puolella.

Santeri Kauppinen on tehnyt musiikkia myös muun muassa JVG:lle ja Mikael Gabrielille.

Lisäksi Kauppinen ja Robert Laukkanen ovat tuttuja erityisesti viime päivät otsikoissa viihtyneen jyväskyläläisräppäri Gettomasan taustajoukoista. He ovat säveltäneet taustoja useammalle tämän albumille, mukaan lukien marraskuun alussa ilmestynyt Vastustamaton.

Myös Haatajan veljekset ovat tehneet musiikkia Gettomasalle.

Lahtelainen Daniel Okas nousi julkisuuteen tubettajana.

Daniel Okas nousi julkisuuteen tubettajana. Hänet tunnettiin muun muassa videoista, joilla hän soitti pianolla ajankohtaisia pophittejä. Vuonna 2016 Okas esiintyi myös Nelosen Talent-ohjelmassa ja oli mukana laulaja Tuulin kappaleella Justin.

Okas oli myös mukana vaatesuunnittelija Bakari Diarran Vitunleija-nimen alla julkaistulla singlellä Make-up, joka ilmestyi lokakuussa.

Ilta-Sanomat haastatteli ylioppilaaksi kirjoittanutta Okasta keväällä 2017.

– Panostan musiikkiin täysillä. Hain myös Sibelius-Akatemiaan opiskelemaan musiikkiteknologiaa, tuottaminen kiinnostaa, Okas kertoi tuolloin tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Burna Boy esiintyi Flow Festivalilla Helsingissä tämän vuoden elokuussa.

Burna Boy, oikealta nimeltään Damini Ebunoluwa Ogulu, on 31-vuotias nigerialainen rap-artisti. Hän esiintyi Suomessa Helsingin Flow Festivalilla viime elokuussa. Hän on julkaissut kuusi albumia ja ollut Grammy-gaalassa ehdolla kolmesti. Voittoja on tullut yksi: parhaan maailmanmusiikkialbumin palkinto vuoden 2021 albumille Twice as Tall.

Eniten Grammy-ehdokkuuksia tämän vuoden mittelöihin kahmi popin supertähti Beyoncé yhdeksällä ehdokkuudellaan. Hänen aviomiehelleen, räppäri Jay-Z:lle, ehdokkuuksia tipahti viisi. Los Angeles Times kirjoittaa, että pariskunnalla on nyt kummallakin yhteensä 88 ehdokkuutta, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Kahdeksan ehdokkuutta suotiin puolestaan poplaulaja Adelelle ja räppäri Kendrick Lamarille.

Grammyja jaetaan vuonna 2023 yhteensä 91:ssä kategoriassa. Järjestyksessään 65. Grammy-gaala järjestetään sunnuntaina 5. helmikuuta Los Angelesissa.