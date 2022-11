Suomessa yli sata kertaa esiintynyt Uriah Heep paljastaa, miltä samojen klassikkobiisien soittaminen kerta toisensa jälkeen tuntuu – Tämä on bändin yksi lempiasia Suomessa

Kun englantilainen Mick Box tulee Suomeen, hän syö kalaa, tapaa täkäläisiä tuttuja ja soittaa rockia. Box, 75, on vieraillut Suomessa yli 50 vuoden ajan saman bändin kanssa. Uriah Heepin ennätyksellisen keikkaputken venyminen ensi viikolla on epävarmaa konserttijärjestäjän konkurssin takia.

Uriah Heep.

Sen voi jatkossa mainita vastaukseksi, jos tietokilpailussa kysytään: mikä englantilainen yhtye on esiintynyt Suomessa elokuun 1972 ja elokuun 2022 välisenä aikana peräti 113 kertaa?

Ensi viikolla listan piti täydentyä. Yhtyeen piti esiintyä 50-vuotisjuhlakiertueellaan Helsingissä, Turussa ja Oulussa, mutta konserttien lipunmyynti keskeytettiin torstaina.

Pian sen jälkeen ilmoitettiin, että konserttijärjestäjä RH Entertainment on hakeutunut konkurssiin. Konserttien järjestäminen on tässä tilanteessa epävarmaa, siitä päättää konkurssipesän hoitaja.

Perjantaina 18. marraskuuta Uriah Heepin on määrä esiintyä Ikaalisissa. Sitä konserttia ei järjestä RH Entertainment.

On tietysti poikkeuksellista. että kansainvälistä suosiota nauttiva yhtye käy Suomessa noin ahkerasti. Vaikka monet täällä piipahtavat artistit ja yhtyeet esittelevät itsensä ”Suomen ystäviksi”, Uriah Heepillä on lyödä sanojensa vakuudeksi tiskiin keikkalista, joka todennäköisesti on ennätyksellinen.

Tuskin mikään yhtä tunnettu esiintyjä on käynyt Suomessa yhtä usein – yhtä pitkän ajan kuluessa.

Uriah Heep herätti hysteriaa Helsingissä vuonna 1974. Easy Livin` ja Lady In Black olivat aikakauden jättihittejä.

1985 legendaarinen bändi legendaarisessa keikkapaikassa: Uriah Heep Lontoon Hammersmith Odeonin lavalla. Jo 37 vuotta sitten bändi oli veteraaniosastoa!

On siis syytä kysyä Uriah Heepin perustajiin kuuluvalta kitaristilta Mick Boxilta, mikä saa miehen tien päälle vielä 75-vuotiaana.

Ja yhä uudelleen myös Suomeen?

Kitaristi Boxin haastattelu toteutuu videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Valkohiuksinen ja -partainen lontoolainen hymyilee leveästi muhkean cd-kokoelman edessä.

– Vinyylilevyni ovat toisella seinällä, hän esittelee.

Kun Uriah Heep aloitti vuonna 1969, vinyylilevyt olivat perusformaatti musiikin kuuntelemiseen. LP-levyt ja sinkut pyörivät myös 1972, kun yhtye saapui ensimmäisen kerran Suomeen ja esiintyi Turun Ruisrockissa.

– Muistan sen esiintymisen. Eikö tuolla soiteta meren rannalla? Box kysyy.

Soitetaan. Ruisrockin aiemmin päälavaksi kutsutulla Rantalavalla esiintyneet ulkomaiset esiintyjät ovat vuosikymmenten mittaan ihmetelleet rannan läheltä festarialueen ohittavia Ruotsin-laivoja.

Muun muassa U2, The Clash, Bob Dylan, Bon Jovi, David Bowie, Red Hot Chili Peppers, Metallica ja Sting ovat olleet Ruisrockin pääesiintyjiä, mutta esimerkiksi kukaan tai mikään heistä ei ole ollut niin ahkera Suomen-kävijä kuin Uriah Heep.

1991 kitaristi Mick Box pani Lontoossa sormet korviin, kun laulaja Bernie Shaw lauloi korkealta ja kovaa.

Kun Boxilta kysyy, onko yhtyeellä erityinen suhde Suomeen kuten keikkamäärästä voisi päätellä, hän muotoilee sanansa diplomaattisesti:

– Kiertueella ennen koronapandemiaa esiinnyimme 62:ssa eri maassa eri puolilla maailmaa. Meillä on hyvin laaja, kansainvälinen kuulijakunta, kitaristi Box aloittaa.

– Suomessa meillä on aktiivinen fan club. Se muistuttaa minua joka vierailullamme, kuinka monetta kertaa olemmekaan Suomessa esiintymässä. Se on hienoa. Suomalaiset rakastavat musiikkiamme, jota me puolestamme rakastamme soittaa.

” Kiertueella ennen koronapandemiaa esiinnyimme 62:ssa eri maassa eri puolilla maailmaa. Meillä on hyvin laaja, kansainvälinen kuulijakunta.

URIAH HEEP toimii edelleen aktiivisesti. Uusin levy julkaistiin 2018, ja sen kiertue saatiin loppuun ennen kuin korona keskeytti hauskanpidon maailmassa.

Kun sulkutila iski Britanniaan, kiertue-elämään jopa 200 keikan vuositahdilla tottunut Box juuttui neljän seinän sisälle kotiinsa Pohjois-Lontooseen.

Hän kirjoitti uutta musiikkia, joten uusi albumi on luvassa. Se julkaistaan myös vinyylinä, nehän ovat taas muotiformaatti fyysisten äänitteiden joukossa. Kaikki Uriah Heepin 26 studioalbumia on saatavina myös vinyylilevyinä.

2000 yhtye esiintyi tuttuun tapaan Suomessa. Esiintymispaikkana oli sittemmin purettu Helsingin Nosturi.

Heti, kun kiertää saa, Uriah Heep on taas tien päällä. Uusi levy odottaa julkaisua ensi vuoteen, kun yhtye tekee erikoiskeikkoja 50-vuotisen uransa kunniaksi.

– Koronapandemia lykkäsi kiertuetta. Oikeastaan nyt on kyse jo 52-vuotiskiertueesta, Box nauraa.

Tai 53-vuotis-, sillä Uriah Heep aloitti jo 1969. Kun bändi esiintyi Ruisrockissa 1972, se oli jo julkaissut kaksi kappaletta, joiden ansiosta Uriah Heepin kutsuminen legendaariseksi raskaan rockin yhtyeeksi ei ole liioittelua: Lady In Black oli ilmestynyt Salisbury-albumilla edellisenä vuonna, Easy Livin’ sinkkuna heinäkuussa 1972.

Box vakuuttaa, että klassikkobiisien esittäminen innostaa yhä.

– Ihmiset kysyvät usein, kyllästyttääkö samojen biisien esittäminen. Kun ottaa ensimmäisen soinnun tai vaikka vain kuuluttaa, mitä seuraavaksi kuullaan, ja näkee yleisön pomppaavan ilmaan kuin yhtenä ihmisenä… Se on kuin soittaisi niitä biisejä ensimmäistä kertaa.

” Kun ottaa ensimmäisen soinnun tai vaikka vain kuuluttaa, mitä seuraavaksi kuullaan, ja näkee yleisön pomppaavan ilmaan kuin yhtenä ihmisenä… Se on kuin soittaisi niitä biisejä ensimmäistä kertaa.

2022 – tänä vuonna Tampereella vonguttivat muun muassa Mick Box (vas.), rumpali Russel Gilbrook ja basisti Davey Rimmer.

Ja kuten yhtyeen ja sen jäsenten iästä saattaa päätellä, Uriah Heep on kokenut saman kuin Rolling Stones ja muut sitkeät 1960-luvulla aloittaneet bändit: yleisöön mahtuu perhekuntia, joihin kuuluu faneja kolmessa sukupolvessa. Boxin mukaan iso osa faneista seuraa veteraanibändiä uusien kappaleiden takia.

– Saimme viime albumistamme palautetta, että se on yksi parhaistamme. Tuntuu hyvältä, että 50 vuoden uran jälkeen saa kuulla tällaista. Meissä on yhä samaa energiaa kuin nuoruudessamme.

Uriah Heep viitoitti 1970-luvulla raskaalle rockille tietä muun muassa Deep Purplen ja Black Sabbathin kanssa. Vuosikymmenelle mahtui loppujen lopuksi vain pari Suomen-visiittiä. Keikkatahti täällä tiivistyi vasta 1980-luvusta lähtien.

Se on tiivistynyt niin, että Boxille on muodostunut Suomen-reissuihinsa tietyt omat kaavat: paljon kalaruokaa mutta ei saunaa, joka ei sovi hänen hengityselimilleen. Höyryhuone sentään kelpaa, kiitos.

Uriah Heep myös loi maineensa aikakaudella, jolloin bändeihin liitettiin seksi ja huumeet. Ne kuuluivat samaan pakettiin rock`n`rollin kanssa.

– Onneksi loimme uramme aikana, jolloin kameroita ei ollut jokaisen puhelimessa, Box naurahtaa.

2019 Kaliforniassa Uriah Heepin Mick Boxin haara-asento ja hymy leveilivät kilpaa. Kuvassa myös solisti Bernie Shaw.

– Sex & Drugs & Rock`n`roll… Rock kulkee yhä mukanamme. Yksi kolmesta, eihän se ole huonosti? Seksi puolestaan on normaali prosessi jokaiselle ihmiselle. Ja drugs (suomeksi sekä huumeet että lääkkeet), niitä ovat meidän tapauksessamme lähinnä aspiriinit, joita otetaan seuraavana päivänä, kun olemme juoneet liikaa olutta.

Entä suomalainen hauskanpito? Oletko uinut kesällä alasti suomalaisessa järvessä?

– Siniset silmät ja vaaleat hiukset… Kukapa ei olisi ollut mukana?