Boy Georgen osallistuminen kohuttuun tosi-tv-sarjaan kerää kritiikkiä – nyt puhuu poptähden vangitsema seksityöläinen

Vuonna 2007 Boy Georgen pahoinpitelemäksi joutunut Audun Carlsen sanoo kärsivänsä yhä posttraumaattisista stressihäiriöstä. George puolestaan pokkaa ohjelmasta 500 000 punnan palkkion.

Poplaulaja Boy George osallistuu tosi-tv-ohjelmaan, jonka nimi on olosuhteet huomioon ottaen hieman irvokas.

Muun muassa Do You Really Want to Hurt Me? ja Karma Chameleon -hiteistään tunnetun Culture Club -yhtyeen laulaja on mukana brittiläisen Olen julkkis... päästäkää minut pois! -ohjelman tuoreella kaudella.

Irvokkaaksi asian tekee se, että George sai vuonna 2009 15 kuukauden tuomion vapaudenriistosta.

Hän kutsui norjalaisen seksityöläisen luokseen vuonna 2007 ja kahlitsi miehen vastoin tämän tahtoa asunnon seinään.

Norjalaismies kertoi tuolloin Georgen pahoinpidelleen häntä ketjulla, koska hän ei ollut suostunut seksiin laulajan kanssa ensitapaamisella. George väitti, että mies olisi murtautunut hänen tietokoneelleen.

Culture Club perustettiin vuonna 1981. Kuvassa yhtyeen jäsenet Roy Hay, Boy George, Jon Moss.

Nyt Georgen, tuolloin 46 ja nykyään 61, pahoinpitelemä Audun Carlsen, tuolloin 28 ja nykyään 43, on lausunut julkisuudessa näkemyksensä siitä, että laulaja saa teoistaan huolimatta esiintyä julkisuudessa ongelmitta.

– Hän on hirviö. Jos hän olisi tehnyt samat asiat naiselle, ei hän olisi koskaan enää päässyt julkisuuteen, Carlsen kertoo The Mirrorin haastattelussa.

– On loukkaavaa, että ITV:n kaltaiset suuret organisaatiot antavat hänelle tällaisen foorumin ja että hänet vielä palkitaan siitä. Se lähettää aivan väärän viestin väkivallasta selviytyneille ihmisille.

Mirror kertoo, että Georgelle olisi luvassa ohjelmasta 500 000 punnan palkkio. Se on lehden mukaan tämän kauden kovin.

George, oikealta nimeltään George O'Dowd, on selittänyt tekoaan runsaan kokaiininkäytön aiheuttamalla psykoottisella kohtauksella. Hän ei ole kuitenkaan myöntänyt syyllistyneensä mainittuihin tekoihin.

Välikohtauksen ja vankeuden jälkeen George on Mirrorin mukaan pysynyt huumeista erossa. Hän kertoi myös joutuneensa vankilassa hakatuksi homoutensa takia, minkä lisäksi hän pyysi Carlsenilta julkisesti anteeksi vuonna 2017.

Carlsenilta ei silti heru sympatiaa poptähteä kohtaan.

– En usko, että hän on muuttunut. Minusta se ei ollut vilpitön anteeksipyyntö. Voin kyllä antaa hänelle anteeksi, mutta haluan, että hän sanoo sen minulle henkilökohtaisesti.

Boy Georgen ura kääntyi 1980-luvun lopulla laskuun hänen runsaan huumeidenkäyttönsä takia. Vuonna 2006 hänet tuomittiin yhdyskuntapalveluun, kun poliisi löysi hänen kotoaan 13 pussillista kokaiinia.

Carlsenin versio kohtalokkaasta illasta on karua luettavaa. Georgen mukana oli myös toinen mies, jota oikeudessa ei koskaan kyetty tunnistamaan.

– He hyppivät päälleni, potkivat ja raahasivat minua pitkin lattiaa. Hän [George] sitoi minut käsiraudoilla seinään, käski miehen pois ja sanoi, että hän hoitelisi minut. Olin jumissa seinään kiinnitetyssä koukussa seinään noin puoli tuntia. Olin helvetin peloissani. Luulin, että he tappavat minut.

Mirror keroo, että Carlsen sai kuitenkin itsensä vapaaksi ja pääsi pakenemaan asunnosta.

Mirror kertoo Georgen tekojen vieneen Carlsenin vuosikausiksi terapiaan. Hänellä on myös diagnosoitu posttraumaattinen stressihäiriö. Mies sanoo kärsivänsä myös pieksemisen aiheuttamista pysyvistä selkävaivoista.

– Pari kertaa vuodessa välilevyni liukuu pois paikoiltaan. En ole myöskään voinut ryhtyä seurustelusuhteisiin, sillä en kykene luottamaan ihmisiin.