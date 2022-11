Duran Duran -kitaristi Andy Taylor sairastaa parantumatonta syöpää

Duran Duranin kitaristi Andy Taylor paljasti saaneensa syöpädiagnoosin neljä vuotta sitten.

Legendaarinen Duran Duran -yhtye nimitettiin lauantaina Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan. Yhtye nousi lavalle pitämään kiitospuheen, mutta yksi yhtyeen jäsenistä oli poissa juhlallisuuksista. The Times -lehti kertoo, että laulaja Simon Le Bon luki yleisölle otteita kitaristi Andy Taylorin kirjoittamasta kirjeestä, jossa hän kertoi sairastavansa levinnyttä eturauhassyöpää.

Brittiyhtye Duran Duran perustettiin vuonna 1978. Se tunnetaan muun muassa hiteistä Hungry Like the Wolf, A View to a Kill ja Girls on Film.

61-vuotias Taylor kertoi, ettei voinut meneillään olevien hoitojen takia matkustaa Los Angelesiin juhlallisuuksiin.

Kirjeessä Taylor kuvaili, että hän sai neljä vuotta sitten syöpädiagnoosin.

– Vaikka nykyinen tilani ei ole välittömästi hengenvaarallinen, niin parannuskeinoa ei ole. Olen voinut hyvin viime aikoina, kiitos edistyneen elämää pidentävän hoidon jälkeen, Taylor kertoi.

Andy Taylor kuvattuna 2005.

Taylor kertoi, että hän olisi halunnut osallistua juhlallisuuksiin, mutta hänen vointinsa huononi viikko sitten, eikä hän harmikseen voinut matkustaa Los Angelesiin.

– Olen todella pahoillani ja hirvittävän pettynyt, etten voi osallistua. Olen usein epäillyt, ettei tämä päivä koskaan koittaisi. Olen todella iloinen, että saan nähdä sen.

Taylorin oli määrä esiintyä gaalassa laulaja Simon Le Bonin, kosketinsoittaja Nick Rhodesin, basisti John Taylorin ja rumpali Roger Taylorin kanssa ensimmäistä kertaa 17 vuoteen. Duran Duran esitti Rock and Roll Hall of Fame -juhlassa hittinsä Girls on Film.

Simon Le Bon sanoi koko bändin olevan surullinen tilanteesta.

– On musertavaa kuulla, ettei kollega, ystävä ja perheenjäsen tule olemaan luonamme kovinkaan pitkään. Me rakastamme Andya. En aio aio seistä tässä ja itkeä. Se ei olisi sopivaa, mutta näin minä tunnen, Le Bon sanoi.