Suomalaisen räppikaksikon kappaleesta puhkesi kohu – kommentoivat nyt raivoa herättäneitä sanoituksiaan Ylellä

Räppärit Turisti ja Lewi kommentoivat lokakuun lopulla ilmestyneen Mietin ääneen -kappaleen aiheuttamaa kohua YleX:llä Renaz Ebrahimin haastattelussa.

Lewin ja Turistin kappale Mietin ääneen herätti kohun, jonka seurauksena ainakin yksi Turistin esiintyminen peruttiin. Kappaleen musiikkivideo on yhä nähtävissä Warnerin YouTube-kanavalla.

SuomiräpIN kentällä kuohuu.

Turisti ja Lewi -nimisten räppäreiden kappale Mietin ääneen on herättänyt viimeisen puolentoista viikon aikana runsaasti keskustelua.

28. lokakuuta julkaistua singleä on kuunneltu tähän mennessä noin 120 tuhatta kertaa, mutta suosio on tuonut mukanaan myös soraääniä. Kappaleen tekstiä on pidetty laajalti naisvihamielisenä.

Kappaleessa räpätään erilaisia slangisanoja käyttäen muun muassa suuseksistä. Huomiota on herättänyt esimerkiksi tämä katkelma:

Hei, jos mun bämä ei suostu antaa mulle suut / mä oon pahoillani, mä meen ettii jotain muut / Oon kans rehellinen, et kuullu tätä keltään muut / Eli, jos et haluu menettää mua, avaa sun suu / Tai edes haarat, beibi.

Tekstissä mainittu sana ”bämä” tarkoittaa naista.

Kohun myötä ainakin yksi Turistin tulevista esiintymisistä peruttiin. Hänen oli määrä keikkailla Turun Dynamo-yökerhossa, mutta yökerhon mukaan artisti oli osallistunut ”kappaleeseen, jonka sanomaa emme voi mitenkään hyväksyä”.

kaksikko, oikeilta nimiltään Harlova Vukulu ja Daniel Lewizki, vastasi kohuun tänään maanantaina YleX:n Uuden Musiikin X -ohjelmassa. He keskustelivat asiasta yhdessä juontaja Renaz Ebrahimin kanssa.

Ebrahimi taustoitti kohua näin:

– Biisin sanoituksia pidetään naisvihamielisinä, naisia esineellistävinä ja seksualisoivina. Naisvihamielisyyden lisäksi kappaletta on kritisoitu seksiin painostavista ja seksillä kiristävistä sanoituksista. Joidenkin tulkintojen mukaan biisin viesti on myös se, että mies tienaa puhumalla ja nainen prostituutiolla.

Ebrahimi perusteli näkemyksensä sosiaalisessa mediassa laajalti levinneisiin kommentteihin ja tulkintoihin.

Rumba ja Helsingin Sanomat kertovat, että tekstin näkemyksiä ovat ruotineet muiden muassa artistit Pehmoaino ja Anna Abreu sekä näyttelijä Olga Heikkilä.

Myös räppäri Fanni ”F” Sjöholm julkaisi aiheesta videon Instagram- ja Tiktok-tileillään. Hänestä kappale oli ennen kaikkea osoitus suomiräpin rakenteellisesta seksismistä, jossa arkipäivässä käytettävä kieli on vain yksi puoli laajempaa ongelmaa.

– Yksittäiset sanoitukset voivat tuntua pieneltä asialta, hän sanoo videollaan.

– Mutta seksismin voi nähdä eräänlaisena pyramidina, jonka huipulla ovat väkivalta ja raiskaukset. Pyramidin alareunassa on kieli, mitä me käytetään. Se, että me normalisoidaan naisia seksiobjektina tai sitä, että mies voi kiristää naiselta seksiä. Kaikki nämä asiat ovat yhteydessä toisiinsa.

Duo kiisti Ebrahimin piinapenkissä, että he olisivat tekstissä kuvatun kaltaisia ihmisiä.

– Ei todellakaan! Se on fiktiota. Me ollaan taiteilijoita, esiintyjiä, Lewi vastasi.

– Me kuunnellaan paljon jenkkiräppiä ja siellä puhutaan aika vapaasti vielä rajumpia asioita, Turisti selitti.

Ebrahimi ja räppärit pohtivat, miten kuulija ylipäätään suhtautuu lauluista välittyvään maailmankuvaan.

Ebrahimin mukaan keskivertokuulija ei ehkä osaa erottaa, milloin artisti räppää omana itsenään ja milloin jonkinlaisena hahmona. Elokuvia ja kirjoja on hänestä helpompi asettaa asiayhteyteensä, jolloin niiden käsittelemät kyseenalaiset arvot ovat helpommin selitettävissä.

– Mutta usein musiikki vain tulee ja menee. Siksi se muovaa meidän arkea ja kieltä eri lailla. Sitä, miten me puhutaan asioista ja naisista.

Renaz Ebrahimi on ollut viime vuosina mukana monissa kohukeskusteluissa. Hänen vaikutuksestaan Maustetytöt-yhtye menetti Emma-palkintoehdokkuuden vuonna 2019, koska yhtyeen hitin varhaisessa versiossa mainettiin rasistinen sana. Lisäksi hän otti yhteen kosmologi Esko Valtaojan kanssa niin sanotusta ”woke-kulttuurista” Ylen Sannikka-ohjelmassa viime syksynä.

Turisti ja Lewi pitävät kappaleen nostattamaa keskustelua kuitenkin hyvänä asiana. Turisti analysoi YleX:n ohjelmassa, että musiikin saama suurempi näkyvyys vaikuttaa myös siihen, miten se otetaan vastaan.

– Me pelataan räpissä Veikkausliigaa. Me ei ehkä tällä plätformilla [alustalla] voida sanoa mitä vaan, se saattaa loukata ihmisiä. Olin juuri kuukauden ajan listaykkönen. Hiffaan, että sen myötä olen enemmän suurennuslasin alla.

Turisti julkaisi syyskuun lopulla suomiräpin veteraanin Elastisen kanssa kappaleen nimeltä Tippa-T. Sitä on tähän mennessä kuunneltu yli 2 miljoonaa kertaa. Se oli neljä viikkoa Suomen virallisen singlelistan ykkönen.

Lewin, joka aiemmin julkaisi musiikkia nimellä Lewizki, tunnetuin kappale on huhtikuussa ilmestynyt Uptown Baby. Sillä on Spotifyssa tällä hetkellä 1,2 miljoonaa kuuntelua.