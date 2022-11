Meiju Suvas puhuu podcastissa suunsa puhtaaksi seksistä – kertoo, mikä on tehnyt hänestä iän myötä ”aina vain pikkutuhmemman”

40-vuotisen uran tehnyt Suvas julistautuu Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirjassa ”iloisesti puumaksi” ja täräyttää rehelliset sanat seksimieltymyksistään.

Kun laulaja Meiju Suvas puhuu suosikkiseksiasennostaan, hän siteeraa toista varttunutta lemmentaikuria, Frederikiä.

– Taka-taka-taka-taka-takaapäin, hän laulelee Frederikin Taka-takata-kappaleen nuotilla.

Toimittaja Ina Mikkolan vieraaksi Runkkarin ystäväkirja -podcastin tuoreimpaan jaksoon istahtava Suvas puhuu ohjelmassa suunsa puhtaaksi seksistä.

Tämän syksyn Vain elämää -kaudella esiintyvä Suvas, 63, myöntää tulleensa vanhemmuuttaan ”aina vain pikkutuhmemmaksi”.

– Se tarkoittaa sellaista häpeilemättömyyttä. Että uskaltaa laittaa itsensä likoon. Ja sitten musta on varmaan tullut entistäkin kaksimielisempi, tai jopa kolmemielisempi – kaksi ei enää riitä, hän vitsailee.

Suvaksen kertomus henkilökohtaisesta kasvusta seksuaaliseen itsevarmuuteen kuulostaa tyypilliseltä 1960-luvulla lapsuuttaan eläneelle.

Pikkutytöt löysivät vintiltä sattumalta pornolehtiä, eikä kukaan oikein ymmärtänyt, mistä oli kyse. Suvas ei vielä 10-vuotiaanakaan tiennyt, mistä lapset tulevat.

Toisaalta Suvaksella on paljonkin sanottavaa Mikkolan podcastin otsikon asioista. Hän kertoo, miten nuorempana opetti ystäviään tutustumaan itseensä.

– Itse olin jo ensimmäiset orgasmini kokenut, mutta tajusin, että hirveän monet eivät olleet.

– Kerroin kavereille, että tutustu ensin siihen omaan värkkiin. Käy läpi, mikä tuntuu hyvältä. Se oli ainakin itselleni ainut tapa, minkä kautta itse ymmärsin, mistä rakastelussa on kysymys. Suosittelin siis kaikille kavereilleni runkkausta!

Meiju Suvas on ollut naimisissa John Bergerin kanssa yli 20 vuotta. Hän kertoo Ina Mikkolalle, ettei uskaltanut avioon ennen nelikymppisyyttä. Lopulta kuitenkin papin aamen toi Suvaksen elämään vapautta: – Ei enää tarvitse etsiä mitään. Nyt voin rauhassa lauleskella ja mennä. Molemmat antavat tilaa toisilleen, hän kehuu.

Suvas arvelee olevansa nykyään entistäkin rohkeampi ja vapaampi. Hän iloitsee siitä, että popkulttuurin aiempana naisihanteena ollut nuoruus on alkanut pikkuhiljaa väistyä.

– Ihmiset alkaa tajuta, että se eletty elämä ja seksikkyys, sehän antaa vain lisäpotkua ja lisää tasoja siihen ihmiseen. Se, että se koetaan taas kiinnostavana ja kiihottavana, se on mun mielestä hirveän hieno asia.

– Olen itse ehkä ollut raivaamassa tietä myös seuraaville, hän arvelee.

Kisälli ja mestari: Erika ja Meiju.

Syksyn Vain elämää -kaudella mestari ja kisälli ovatkin löytäneet toisensa, sillä kaudella ollaan nähty diskomatriarkka Suvaksen ohella myös uudemman sukupolven mestari Erika Vikman.

Some villiintyi pari päivää sitten, kun Vikman julkaisi Meijun päivän yhteydessä kuvan, jossa kaksikko pusuttelee.

Suvas tulkitsi ohjelmassa Vikmanin repertuaarista kappaleen Tääl on niin kuuma, jonka otsikkoa hän muutti itselleen sopivammaksi muotoon Mä oon niin puuma.

40 vuoden uran tehnyt Suvas julistaa myös Mikkolan haastattelussa olevansa ”iloisesti puuma” – siis vanhempi nainen, jolla on mieltymyksiä nuoria miehiä kohtaan.

Hän kertoo kokeneensa puumamaisia tuntemuksia viime aikoina erityisesti Vain elämää -kollega Pete Parkkosen lähettyvillä. Parkkonen, 32, laulaa myös Suvaksen Vikman-lainalla.

– Täytyy sanoa, että oli pikkuisen ristiriitainen tunnelma, koska mä oon tuntenut Peten ihan vauvasta. Se on istunut mun sylissä kun se on ollut 2–3-vuotias. Mutta sitten kun siitä on kasvanut tällainen superhottis, niin kyllä siinä tällainen täti-ihminen on kuumana!

– Saiko Pete susta esiin tällaisen puuman, Mikkola kysyy.

– Ei, kyllä se on ollut jo pitkän aikaa – se on vain eskaloitunut, Suvas kihertää.

Meiju ja Pete kisailivat myös vuonna 2010 Kuorosodassa, kun Meiju johti Vantaan kuoroa ja Pete Pihtiputaan kuoroa.

Monet saattavatkin muistaa Suvaksen esimerkiksi Teflon Brothersin ja Stigin kymmenen vuoden takaisesta kappaleesta Seksikkäin jäbä, joka kierrättää Suvaksen vuoden 1983 hittiä Pidä musta kiinni.

Kappaleen musiikkivideossa Suvas ja parisenkymmentä vuotta nuorempi Stig viihtyvät varsin läheisissä tunnelmissa. Samana vuonna Stig puolestaan julkaisi albumin nimeltä Puumaa mä metsästän.

