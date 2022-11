Rap-yhtye Migosin jäsen ammuttu Houstonissa

Taiteilijanimellä Takeoff tunnettu trion jäsen oli kuollessaan 28-vuotias.

Tunnetun rap-yhtye Migosin jäsen Takeoff on kuollut ampumavälikohtauksessa Texasin Houstonissa. Hän oli kuollessaan 28-vuotias.

Tapahtuneesta kertovat muun muassa The Guardian ja Daily Mail. Ensimmäisenä Takeoffin kuolemasta uutisoi rap-media TMZ.

Siviilissä Kirshnik Khari Ball -nimellä tunnetun räppärin kerrotaan kuolleen paikallisen keilahallin tiloissa sattuneessa ammuskelussa puoli kolmelta aamuyöllä paikallista aikaa.

Houstonin poliisi tiedotti tapahtuneesta Twitter-tilillään. Sen mukaan uhri julistettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi ei nimennyt uhria. Poliisin mukaan myös kahta muuta paikalla ollutta ammuttiin, ja heidät on viety sairaalaan.

Daily Mailin tietojen mukaan ammuskelun käynnisti noppapelistä noussut kiista, joka eskaloitui veriseksi.

Paikalla oli myös toinen Migos-yhtyeen jäsen Quavo (oik. Quavious Keyate Marshall). Hän ei lähteiden mukaan vahingoittunut välikohtauksessa.

Ampuja ei ole toistaiseksi tiedossa, eikä ketään tiettävästi ole otettu kiini.

Migosin muodostivat räppärit Quavo, Offset ja edesmennyt Takeoff.

Migos-yhtye perustettiin vuonna 2008 kolmen sukulaisen toimesta. Vuonna 1994 syntynyt Takeoff oli yhtyeen nuorin jäsen. Sen kaksi jäljellä olevaa jäsentä ovat Takeoffin setä Quavo (s. 1991) ja tämän serkku Offset (oik. Kiari Kendrell Cephus, s. 1992).

Yhtye julkaisi neljä albumia, joista uusin, Culture III, ilmestyi viime vuonna. Trion suurimpiin hitteihin lukeutuvat kappaleet Bad and Boujee, Motor Sport ja Stir Fry. Bad and Boujee vuodelta 2016 nousi myös Billboard-singlelistan ykköseksi. Trio on tehnyt yhteistyötä monien ykkösketjun räppäreiden, kuten Cardi B:n, Nicki Minaj’n ja Draken kanssa.

Kaikesta huolimatta Card B ja Offset ovat edelleen yhdessä.

Offset ja Cardi B ovat myös naimisissa, mutta liitto on ollut myrskyisä. Taipaleen varrelle on mahtunut muun muassa pettämissyytöksiä. Pari oli vuonna 2020 eron partaalla, mutta palasi sittemmin yhteen. Ilta-Sanomat on uutisoinut kaksikon vaiheista useaan otteeseen.

Migosin piti esiintyä myös Suomessa, mutta toisin kävi. Vuoden 2019 Ruisrockista muodostui muutenkin melkoinen farssi.

Aluksi festivaalin kärkinimenä piti esiintyä Travis Scott, mutta räppäri perui konserttinsa viime hetkillä.

Ruissalon rap-fanit joutuivat pettymään kaksinkertaisesti vuonna 2019. Ensin Ruisrockin päänimi Travis Scott perui keikkansa viime hetkillä. Paikkaajaksi hälytettiin Migos – kunnes sekin joutui perumaan.

Festivaali sai pika-aikataululla hälytettyä Migosin tuuraamaan. Päivää myöhemmin kuitenkin uutisoitiin, että myös Migos joutuu perumaan esiintymisensä.

Tiedotteen mukaan bändin tekninen henkilökunta pääsi paikalle Ruissaloon, mutta itse räppärit jäivät jumiin Frankfurtin lentokentälle lentokoneen teknisten ongelmien vuoksi.

Vuoden 2019 Ruisrock jäi siis ilman pääesiintyjää.

