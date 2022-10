Kommentti: Jerry Lee Lewis oli villi rockpianisti, mutta hänet muistetaan myös suhteistaan: meni vihille seitsemän kertaa – jopa 13-vuotiaan serkkunsa kanssa

Jerry Lee Lewis oli rock’n’rollin ensimmäisen aallon teinitähti, jolle piano oli lyömäsoitin. Karmealla tavalla iskujen kohteiksi joutuivat myös Lewisin puolisot, varsinkin lapsivaimo, serkkutyttö Myra Brown.

Kun Jerry Lee Lewis on nyt 28. lokakuuta 2022 kuollut, on yläkerran orkesteriin siirtynyt koko 1950-luvun puolivälin rockpioneerien joukko.

Lewis teki ensimmäiset levytyksensä Yhdysvaltain Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa Sun Records -yhtiölle, jolle levyttivät samoihin aikoihin myös muun muassa Elvis Presley (kuoli jo 1977), Roy Orbison (k. 1988), Carl Perkins (k. 1998) ja Johnny Cash (k. 2003).

Jerry Lee Lewis eli 87-vuotiaaksi, muut legendat lähtivät paljon aikaisemmin, paljon nuorempina.

Lewis oli teinitähti, jonka varhaisista hiteistä voi kutsua rock-klassikoiksi ainakin biisejä Great Balls of Fire ja Whole Lotta Shakin’ Going On.

Jos Elvis Presleyn lantionliikkeet aiheuttivat pahennusta seksuaalisella uskaliaisuudellaan, Lewis pisti pahemmaksi: hän oli villi esiintyjä, joka hakkasi ja potki pianoa - eikä käyttäytynyt lavan ulkopuolellakaan sen siistimmin.

Jerry Lee Lewis tunnettiin riehakkaasta esiintymistyylistään.

Uran pahin skandaali koettiin 1957, kun Jerry Lee Lewis talutti vihille kolmannen vaimonsa.

Jerry Lee Lewis oli tuolloin 22-vuotias, morsian Myra Brown vain 13. Lisäksi Jerry ja Myra olivat serkkuja.

Liitto paljastui Lontoossa toukokuussa 1958, kun Lewis ja Brown saapuivat pariskuntana Whole Lotta Shakin’ Going On -hitin myötä myydylle Britannian-kiertueelle. Lewis valehteli vaimonsa iäksi 15 vuotta, mutta kohu ei laantunut. Kiertue keskeytettiin vain kolmen keikan jälkeen.

On arvioitu, että tuo skandaali tuhosi Jerry Lee Lewisin nousussa olleen uran teiniyleisön suosikkina.

Jerry Lee Lewisin ja hänen 13-vuotiaan serkkunsa Myran suhde oli valtava skandaali.

Liitto jatkui vielä synkempien pilvien alla: vuonna 1962 pariskunnan Steve-poika hukkui 3-vuotiaana uima-altaaseen.

Myra Brown haki eroa vuonna 1970 syyttäen miestään ”kaikesta mahdollisesta henkisestä ja fyysisestä hyväksikäytöstä”.

Ero tuli, mutta Lewis löysi uusia kumppaneita. Hän avioitui vielä neljä kertaa.

Elämään mahtui myös talousongelmia, selkkauksia virkavallan kanssa ja muita tragedioita, joista pahimpana Jerry Lee Lewis Jr. -pojan kuolema 19-vuotiaana kolarissa vuonna 1973.

Suomessa Jerry Lee Lewis kävi esiintymässä useasti.

Kun hänet näki lähietäisyydeltä Hotelli Hesperian yökerhon lavalla vuonna 1990, esiintymistä seurasi jännittyneenä: Lewisin sulkeutunut, mutta pidäteltyä energiaa raivoisasti purskahdellut show hehkui rockin vaarallisuutta tavalla, jota ei myöhempien aikojen tähtien esiintymisissä juuri tapaa.

Harva tosin soittaa pianoa jaloillaan tai takapuolellaan, mulkoillen samalla hymyttömänä yleisöä.

Vaarallisuus oli Jerry Lee Lewisin tavaramerkki, vaikka hän levytti myös kantria ja gospelia, katumuslauluja.

Jerry Lee Lewis kuvattuna 2017.

Lue lisää: Jerry Lee Lewis on kuollut