Värikkään elämän elänyt rock-legenda kuoli 87 vuoden iässä.

Yhdysvaltalainen rock-pioneeri Jerry Lee Lewis on kuollut 87 vuoden iässä, kertoo muun muassa musiikkilehti Rolling Stone.

Lewisin kuolinsyystä ei ole vielä tietoa.

Rokkikukko tuli tunnetuksi muun muassa hiteistään Great Balls of Fire sekä Whole Lot Of Shakin' Going On.

Lehden mukaan Lewis nukkui pois kotonaan DeSoton piirikunnassa Mississippissä seitsemännen vaimonsa Judith Coghlanin vierellä.

Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Elvis Presley ja Johnny Cash muodostivat yhdessä ”Miljoonan dollarin kvartetin”. Kuvassa miehet levytysstudiossa vuonna 1956.

Jerry Lee Lewisia voidaan pitää ensimmäisinä rock-tähtinä Yhdysvalloissa. Suurimmat hittinsä hän teki jo 1950-luvulla.

Myös hänen lavapreesensinsä oli aikanaan jotain aivan uutta, ja hänet tunnettiin aikanaan myös jonkinlaisena ”pahana poikana”.

Hän käytti muun muassa lavaesiintymisessään pyrotekniikkaa ja hänen pianon soittoaan voisi kuvailla aggressiiviseksi.

Pahaksi pojaksi hänet leimattiin sen jälkeen, kun hän meni 22-vuotiaana naimisiin serkkunsa Myra Lewis Williams kanssa, joka oli tuolloin vain 13-vuotias.

Tilannetta ei helpottanut sekään, että Lewis oli jo samaan aikaan tahollaan naimisissa.

Lewis väitti tuolloin myös tuoreen vaimonsa olevan 15-vuotias, mikä ei pitänyt paikkaansa.

Jerry Lee Lewis tuli tunnetuksi aikanaan aggressiivisesta soittotyylistään.

Kyseisen liiton jälkeen häntä alettiin boikotoida ensin Euroopassa ja myöhemmin Yhdysvalloissa.

Ura otti takapakkia, mutta ei päättynyt.

Suhde serkkuun kesti lopulta 12 vuotta.

Sittemmin hän jatkoi uraansa 1960- ja 1970-luvuilla country-musiikin parissa.

Lewis oli myös osa niin kutsuttua ”Miljoonan dollarin kvartettia”, johon kuuluivat hänen lisäkseen Elvis Presley, Johnny Cash sekä Carl Perkins.

Kaikkiaan Jerry Lee Lewis oli naimisissa seitsemän kertaa.

Lapsia hänellä oli kuusi.

Jerry Lee Lewis aihettu pahaa verta menemällä naimisiin 13-vuotiaan serkkunsa kanssa vuonna 1958.

Suomessa Jerry Lee Lewis esiintyi muutaman kerran. Ensimmäinen keikka oli Kulttuuritalolla vuonna 1977 ja viimeiseksi jäi vuoden 2008 esiintyminen Finlandia-talolla.

Rock and Roll Hall of Famen jäseneksi hän pääsi vuonna 1986 ensimmäisten joukossa yhdessä muun muassa Elviksen, Chuck Berryn, James Brownin ja Buddy Hollyn kanssa.