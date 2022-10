Roope Salminen ja koirat palaa pitkän tauon jälkeen – uusi single on tarina erosta, joka on pakko kertoa juuri nyt

Roope Salminen ja Koirat -yhtye julkaisee perjantaina uutta musiikkia kolmen vuoden tauon jälkeen.

Olipa kerran me. Näillä sanoilla alkaa Roope Salminen ja Koirat -yhtyeen perjantaina julkaistava Sen pituinen se -kappale. Se on yhtyeen ensimmäinen uusi kappale kolmeen vuoteen. Bändin fanit ovat odottaneet malttamattomina uutta musiikkia ja tauon aikana on ehditty jo miettiä, tekeekö Koirat enää ollenkaan biisejä. Kyllä tekee, vakuuttaa Roope Salminen, ja uusi albumikin alkaa olla kasassa.

– Mulla on tosi hyvä olo siitä, että biisi tulee just nyt. Koko kolme vuotta ollaan tehty musaa ja meillä on melkein koko seuraava levy valmis. Sen pituinen se -biisi tuli aivan kalkkiviivoilla mukaan. Tämä syntyi viimeisen biisileirin vihonviimeisenä kappaleena keskellä yötä, Salminen kertoo.

– Ehkä siisteintä tässä biisissä on se, että se valitsi tulla maailmaan, vaikka meillä oli kaikki suunnitelmat uuden musiikin julkaisusta jo valmiina. Tämä pisti kaiken uusiksi. Tämä oli tarina, joka oli pakko päästä kertomaan just nyt.

Koirat vakiinnutti asemansa kotimaisessa musiikkiskenessä Madafakin darra -jättihitillä vuonna 2016. Sen jälkeen yhtyeen musiikki on yhdistetty nimenomaan bileisiin ja hauskanpitoon. Uusi single Sen pituinen se on kuitenkin toista maata. Se kertoo parisuhteesta, joka ei kestänytkään.

Kappaleella on mukana viime vuonna esikoissinkullaan 666 radioaallot valloittanut artistitulokas Kiki.

– Ero voi olla myös kaunis ja hyvä, ei sen tarvitse olla aina ruma. Biisissä on surua, mutta myös iloa, Kiki kuvailee kappaleen tunnelmaa.

Sen pituinen se esittelee siis aivan uudenlaisen puolen bilebändinä tunnetun Roope Salminen ja koirat -yhtyeestä.

– Saa nähdä, millaisen vastaanoton kappale saa. Se ei ole perinteinen erobiisi, vaan me pyrittiin tuomaan kappaleeseen omaa kulmaa. Mun mielestä on älytöntä, että erobiiseissä aina haukutaan, miten hirveää kaikki oli. En itse ajattele niin. Olen viettänyt ison osan elämästäni ihanissa parisuhteissa ja muistot eivät katoa, vaikka rakkaus loppuu, Salminen taustoittaa ja jatkaa.

– Joskus tulee eroja, mitkä vaan tapahtuu. Suru saattaa johtua siitä, että jokin asia oli mielettömän hyvin ja on sääli, ettei se alkanut toimimaan tavalla, jolla molemmat olisi halunneet.

– Mulle tärkeintä on, että biisi kuulostaa oikealta ja Kikin saaminen mukaan oli meille lottovoitto, Roope Salminen kertoo.

Erityisen tärkeän kappaleesta tekee Salmiselle myös se, että biisin sanat ovat hänen omaa käsialaansa. Kuinka omakohtainen kappale sitten on?

– Biisi ei suoraan kerro omasta elämästäni, mutta tietysti kappaleeseen tislautuu kirjoittajan omat kokemukset. Tähän on kerätty meidän kaikkien biisin teossa mukana olleiden elämänkokemukset.

– Jos minulla olisi erilainen elämä ja erilaiset parisuhteet ja erot, niin olisin varmasti kirjoittanut erilaisen biisin. Tämä kappale kertoo enemmän yleisesti ajatuksistani eroista kuin omasta elämäntilanteestani, hän kertoo.

Salminen sanoo, ettei voisi kuvitellakaan, että Sen pituinen se -kappaleella kuultaisi kenenkään muun naislaulajan ääntä kuin Kikin. Hän kuvailee artistitulokkaan tulkinnan vieneen koko bändiltä jalat alta.

– Lauloin ekassa versiossa kertsin itse, mutta totesin, että tämä pakko antaa jollekin, joka osaa tulkita kappaleen. Heti kun kuulin Kikin version, niin tiesin, että haluan hänet mukaan. Mulle tärkeintä on, että biisi kuulostaa oikealta ja Kikin saaminen mukaan oli meille lottovoitto, Salminen innostuu.

Myös Kiki sanoo kappaleen puhutelleen häntä aivan erityisellä tavalla alusta asti.

– Välillä vaan sanat ja melodiat kolahtaa, biisissä on jotain erityistä. Alun perin tarkoitus oli, että tehdään biisistä demo, eikä puhuttu sen tarkemmin, että olenko se juuri minä, joka laulan lopullisella versiolla.

– Olen tosi kiitollinen, että Koirat otti mut mukaan kappaleeseen. Itse olen niin alussa oman artistiurani kanssa, että olen ollut aika tarkkaa, mihin lähden mukaan. Minulla on oma linja ja Sen pituinen se -biisi tuntui heti ”omalta”, Kiki kertoo.

Salmisen mukaan Sen pituinen se edustaa yhtyeen uutta, hieman aikaisemmasta poikkeavaa tuotantoa.

– Meni syteen tai saveen, niin haluaisin Koirien musan kuulostavan enemmän sellaiselta mitä itse tykkään tehdä. Jos se ei ole yhtä hittiä, niin sitten ei mahda mitään. Jengi tykkää, tai sitten ei tykkää, hän summaa.

Kolmen vuoden tauon aikana Salminen sanoo löytäneensä oman äänensä kirjoittajana ja samalla myös aivan uudenlaista intoa musiikin tekemiseen.

– Olen näiden vuosien aikana kokenut paljon ja yrittänyt kasvaa joka päivä. Se kuuluu myös musassa. Olen tauon aikana alkanut kirjoittamaan omien räppieni lisäksi biisien kertosäkeitä. Meillä on paljon biisejä, joissa olen saattanut heittää ideoita kertsiin, mutta en ole ennen luottanut itseeni sanoittajana. Kertosäkeet on edelleen itselleni maaginen taikatemppu, jota en oikein osaa.

Roope Salminen ja Koirat -yhtyeen Sen pituinen se -kappaleella kuullaan poplaulaja Kikin ääntä.

Täyttä tyylinmuutosta Koirat-yhtye ei kuitenkaan ole tekemässä, vaan hauskanpito kuuluu edelleen olennaisena osana bändin musiikkiin.

– Ihmiset on tottuneet siihen, että jos Roope Salminen ja Koirat tulee kaupunkiin niin sitten on bileet. Olen Sen pituinen se -biisistä tosi innoissani, se on loistava biisi jolla tulla takaisin, mutta meillä on valmiina paljon sellaisia kappaleita, jotka sopivat juhlimiseen.

– Jos tämä biisi ei resonoi ollenkaan, niin sitten pitää miettiä minkä tyylistä musaa me halutaan tehdä ja millaisella aikataululla. Nyt se on vaan kuuntelijoiden reaktioista kiinni, millaisella tahdilla uutta musiikkia kannattaa ruveta julkaisemaan, Salminen pohtii.

Koirien tauon aikana Roope Salminen on tahkonnut tv-töitä niin juontajana kuin näyttelijänäkin. Yksityiselämässäkin on tapahtunut suuria muutoksia, sillä vuonna 2020 hänestä tuli isä. Nyt Koirat-yhtyeen paluun myötä Salminen sanoo, ettei hän yksinkertaisesti pysty mahduttamaan kaikkia työprojekteja aikatauluunsa. Jostain on luovuttava.

– Haluan keskittyä seuraavat pari vuotta Koiriin. Olisin erittäin onnellinen ja tyytyväinen, jos saisin tehdä keväät ja syksyt Kolme käännekohtaa -podcastiani ja olla kesät keikoilla Roope Salminen ja Koirat -yhtyeen kanssa. Sitten kerran vuodessa käydä tekemässä Myyrä-ohjelmaa.

– Unelmoin tällaisesta elämästä. Se olisi täydellinen balanssi, koska silloin voisin olla kotona lapsen kanssa, eikä tarvitsisi aikatauluttaa kuvausreissuja tai livelähetyksiä. Meillä on keikkabussissakin pleikkari ja telkkari, eiköhän lapsi siellä keikkamatkoilla viihtyisi, Salminen naurahtaa.