Toni Wirtanen julkaisi haikean yhteiskuvan Olli Lindholmin kohutun patsaan kanssa – kommenttikenttään ilmestyi ihmetteleviä viestejä

Apulannan nokkamies piipahti Pomarkussa kunnioittamassa edesmennyttä kollegaansa. Yhtyeellä on ollut aiemminkin silmää Lindholmin patsaan kaltaiselle kansanomaiselle taiteelle.

Syyskuun lopussa Pomarkussa julkistettu omaleimainen näköispatsas vuonna 2019 edesmenneestä Yö-yhtyeen laulajasta Olli Lindholmista on jakanut mielipiteitä pitkin valtakuntaa.

Patsasta on käynyt ihailemassa nyt myös Apulanta-yhtyeen laulaja-kitaristi Toni Wirtanen. Hän ja Lindholm olivat ystäviä 1990-luvulta asti, minkä lisäksi he ehtivät tuomaroimaan yhdessä The Voice of Finland -ohjelmassa kahden kauden verran vuosina 2018 ja 2019.

Wirtanen julkaisi tänään lauantaina Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa Lindholmin patsaan edessä.

Wirtasen oikea käsi on nyrkissä ja vasen kämmen sydämen päällä. Ilme on vakava, haikeaan vivahtava.

– Terveiset Pomarkusta! Oli suuri ilo ja kunnia saada tuntea Olli, hän kirjoittaa.

Apulanta esiintyi eilen Porissa, mistä on Pomarkkuun vain kolmisenkymmentä kilometriä. Pohjoissatakuntalaisessa pitäjässä sijaitsee Lindholmin lapsuudenkoti, ja hänet on myös haudattu sinne.

Kuvan kommenteissa kehaistaan Lindholmin taiteilijuutta ja persoonaa. Samalla patsas on kirvoittanut myös muutamia irvailuja.

– Kepeet mullat Ollille. Mutta miten kuvassa oleva Tauski [Peltonen] -patsas liittyy asiaan, pohtii yksi.

– Tuommoinen patsas tehty Lindholmista? Pilakuva, miksi ihmeessä, ihmettelee toinen.

Monenkirjavat reaktiot kertovat, ettei Lindholmin patsas jätä katsojaansa ainakaan kylmäksi – kuten ei jättänyt esikuvansakaan. Siksi veistoksen ulkomuoto voi kääntyä eduksi ja houkutella väkeä likelleen kauempaakin.

Patsas on alaveteliläisen taiteilijan Ulla Haglundin moottorisahaveistos. IS uutisoi tuoreeltaan, miten sen mittasuhteet ja linjat ovat ehkä herättäneet kummastusta, mutta toisaalta sitä on kehuttu juuri tekniikkansa puolesta.

Vaatii eittämättä tarkkuutta luoda moottorisahalla jotakin näin yksityiskohtaista. Patsaan tarkimmat kulmat on viimeistelty taltalla.

Patsasta voinee kutsua ITE-taiteeksi, eli itseoppineen ja instituutioiden ulkopuolella työskentelevän taiteilijan teokseksi. Patsaan kaltaiset kansanomaiset veistokset ovat ITE-taiteesta tuttua kuvastoa.

Myös Ulla Haglundin teoksia on ollut esillä ITE-yhteyksissä kuten Kokkolan ITE-taiteen museossa. Ylen haastattelussa vuodelta 2019 kerrotaan, että Haglund on Suomen ainoa moottorisahaveiston SM-kisoissa menestystä niittänyt nainen.

ITE-taite näyttää olevan tuttua aluetta myös Apulannalle. Vuosi sitten yhtyeen uutisoitiin ostaneen kotikaupunkinsa Heinolan asema-alueen, joka tunnetaan myös Dorkin puistona. Puisto on tunnettu erityisesti sikäläisen taiteilijan Vesa Väänäsen kirjavista ja omaleimaisista ITE-veistoksista.