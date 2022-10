Ari Koivunen kertoo Infernossa murheellisen totuuden Idolsin kulisseista – oli ”koko ajan humalassa”

Takavuosien Idols-voittaja kertoi kuulumisiaan metallilehti Infernolle.

Laulaja Ari Koivunen, 38, on avannut Inferno-lehden tuoreessa haastattelussa viime aikojen kuulumisiaan. Pitkässä jutussa Koivunen muistelee muun muassa Idols-aikojaan sekä kertoo kamppailustaan alkoholin ja mielenterveysongelmien kanssa.

Myös Idols-urakka vedettiin viinan voimalla, hän paljastaa. Kännissä oli vapautuneempi olo. Lisäksi Koivunen asettui usein tv-tuotannon kanssa poikkiteloin.

– Kehtasin kyseenalaistaa kaiken, koska olin koko ajan humalassa. Jotenkin mä kai vedin siellä jotain henkilökohtaista kapinaani.

– Samalla kun Anna (Abreu) tärisi jännityksestä, mä vedin Jaloviinaa pukuhuoneessa, mikä sekin oli muuten ihan erityisen kiellettyä, Koivunen kertoo lehdelle.

Ryyppääminen jatkui myös Idolsin jälkeen soolokeikoilla sekä Amoral-yhtyeen riveissä, Koivunen muistelee. Soolobändin kanssa saatettiin vetää ”kolmet kännit päivässä”.

– Alkoholismini oli edennyt siihen, että saatoin juoda pari pulloa viskiä ollessani yksin kotona. Ihan vain sitä varten, että sain nukutuksi. Se ei onnistunut kuin ryyppäämällä itsensä sammuksiin.

Vuonna 2009 korkki meni kuitenkin kiinni. Silloin tällöin kuulemma lonkero tai pari maistuu, mutta juominen on hallinnassa, Koivunen kertoo lehdelle. Hän kertoo, ettei hän ole tällä hetkellä enää musiikillisesti aktiivinen ja on keskittynyt muunlaiseen kisailuun muun muassa biljardissa ja frisbeegolfissa.

”Hevi-Ari” Idols-finaalissa vuonna 2007.

Ari Koivunen voitti Idols-kilpailun vuonna 2007. Hän kilpaili voitosta yhdessä niin ikään pitkän laulajanuran tehneen Anna Abreun kanssa.

Koivunen on julkaissut kaksi sooloalbumia: Fuel for the Fire (2007) ja Becoming (2008). Debyyttialbumi pysytteli myyntilistojen paalupaikalla 12 viikkoa yhtä soittoa. Albumia on myyty lähes 70 000 kappaletta eli tuplaplatinaa.

Tämän lisäksi Koivunen lauloi myös Amoral-yhtyeessä vuodet 2008–2017, kunnes bändi lopetti toimintansa. Koivunen on työskennellyt myös Tampereen musiikkiteatteri Palatsissa. Laulamisen ohella Koivunen soittaa myös rumpuja.