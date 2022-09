Kikka Laitisen miehellä todettiin keuhkoveritulppa – laulaja julkaisi järkyttyneen twiitin

Lauluntekijä kertoi tapahtuneesta Twitter-tilillään.

Kikka Laitinen on musisoinut jo lapsesta 1960-luvulta saakka. Hänet muistetaan paitsi soolourastaan, myös Gasoline Girls and Petrol Boys -yhtyeestään.

Lauluntekijä Kikka Laitisen puolisolla Harrilla on todettu keuhkoinfarkti eli keuhkoveritulppa. Laitinen kertoo asiasta Twitter-tilillään.

– Voi Jumalani, pelasta, hän kirjoittaa.

Laitisen puolison oireita on twiitin mukaan yritetty selvittää jo parisen viikkoa tuloksetta.

– Tänään [hän] meni itse väkisin Akuuttiin Lahdessa, jossa homma lähti vihdoin käyntiin ripeän hoitajan toimesta.

Tilanne todettiin vakavaksi ja apu tuli kreivin aikaan.

– Olisin ilmeisimmin muutoin menettänyt Harrini! Olen järkyttynyt, lähden sairaalaan, Laitinen kirjoittaa.

Sana hoitaja on korostettu aihetunnisteella. Tämän voi tulkita viittaukseksi käynnissä oleviin sairaanhoitoalan työtaisteluihin.

Kirsi-Marja ”Kikka” Laitinen, 62, on julkaissut yhteensä 12 studioalbumia. Niistä ensimmäinen ilmestyi vuonna 1988. Albumeista neljä ensimmäistä on julkaistu Gasoline Girls and Petrol Boys -yhtyeellä ja loput Kikka Laitinen & Co. -kokoonpanolla. Laitiselta on tulossa uusi Henkiinherättäjä-niminen albumi vielä tämän vuoden puolella.

Laitinen on opiskellut musiikkia jo 1960-luvun lopulta lähtien ja valmistunut Tampereen yliopistosta diplomikielenkääntäjäksi. Hän on myös julkaissut kaksi kirjaa. Laitinen on toiminut myös Ylen hallituksessa vuosina 2011–2017. Hän on ollut aiemmin naimisissa lauluntekijä Kari Peitsamon kanssa vuosina 1987–1993.

Keuhkoveritulppa syntyy, kun muualta elimistössä syntynyt laskimotukos lähtee liikkeelle ja tukkii keuhkoihin johtavan valtimon. Keuhkoveritulppa on aina vaarallinen ja edellyttää välitöntä sairaalahoitoa. Suomen kaksi kolmesta tapauksesta todetaan yli 65-vuotiailla, kertoo Duodecim.