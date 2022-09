HS: Antti Tuiskulta yllätysilmoitus: ”Olen jäämässä kokonaan pois näistä hommista”

Uudet suunnitelmat alkoivat hahmottua jo vuonna 2019, Tuisku kertoo Helsingin Sanomille.

Antti Tuisku on lopettamassa musiikkiuransa.

Tai ei suoranaisesti lopettamassa, mutta omien sanojensa mukaan ”jäämässä kokonaan pois näistä hommista”. Hän kertoo Helsingin Sanomien tuoreessa haastattelussa, että kesän 2023 jälkeen hänellä ei ole minkäänlaisia musiikillisia suunnitelmia.

Hän kertoo lehdelle aikovansa siirtää kirjansa Espanjaan ja valmistuvansa Helsingin Psykoterapiainstituutista ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Tuiskun mukaan ”jään pois” on eri asia kuin ”lopetan”. Tuisku sanoo HS:lle, ettei hänestä tunnu siltä, että hän hautaisi uransa tai sulkisi itseltään kaikki ovet lopullisesti.

Suunnitelmat alkoivat hahmottua jo vuonna 2019, laulaja kertoo HS:lle. Tuolloin Tuisku valmistui Tampereen Varalan urheiluopistosta liikuntaneuvojaksi.

Musiikin ja urheilun ilmaisussaan jo vuosia sitten yhdistänyt Tuisku kirjoitti koronapandemian aikana kirjan (Menesty! Näin löydät itsesi ja voit hyvin, WSOY 2021), syventyi itsetutkiskeluun, kiinnostui terapiaopinnoista ja oivalsi, että haluaisi yhdistää terapiallisen ja urheilullisen osaamisensa.

Tuisku kertoo HS:lle olevansa elämänsä kovimmassa fyysisessä kunnossa.

Tuisku on pitänyt paussia musiikista aiemminkin, vuonna 2008 ja 2018. Erona on nyt se, ettei lupausta paluusta ole. Hän kuvailee HS:lle, että vuonna 2015 alkanut, Peto on irti -jättihitillä käynnistynyt ”sykli” on tulossa nyt päätökseen.

Sitä ennen tulossa on kuitenkin albumi, jonka suunnittelun Tuisku kertoo alkaneen jo viime vuonna. Sitä kutsuttiin jo varhain ”viimeiseksi albumiksi”.

Ilmoituksen uusista suunnitelmista voidaan katsoa tulevan taktiseen aikaan, sillä menneenä viikonloppuna Tuisku saavutti viimein yhden uran tärkeistä virstanpylväistään ja esiintyi Olympiastadionilla. Bailantai-nimistä kahden esiintymisen mittaista konserttikokonaisuutta oli siirretty jo kolmesti. Tuisku veti stadionille yli 70 000:n kuulijan yleisön.

Rovaniemellä vuonna 1984 syntynyt Antti Tuisku nousi poptähdeksi sijoituttuaan kolmanneksi Suomen ensimmäisessä Idols-kilpailussa vuonna 2003. Hän on julkaissut kaksitoista albumia, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 2004. Hän on myös toiminut Idols-tuomarina ja esiintynyt Vain elämää -ohjelmassa.