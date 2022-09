Suomeen saapuva Sting lataa suorat sanat siitä, mitä Venäjä on tehnyt – supertähti on huolissaan ”täysin järjettömästä tilanteesta” Euroopassa

Sting saapuu kahdelle keikalle Suomeen syyskuussa osana suurta My Songs -kiertuettaan. Hän on keikkaillut vuosikymmenien ajan Euroopassa, mutta nyt kaikki tuntuu sodan takia hieman erilaiselta.

Siitä on vuosikymmeniä aikaa, kun The Police -yhtyeestä tähdeksi noussut Sting, 70, vieraili ensi kertaa Suomessa. Hän ei muista, mitä juuri sillä kerralla 1980-luvulla tapahtui, sillä sittemmin Suomen-keikkoja on ollut lähemmäs parikymmentä. Sting on esiintynyt muun muassa Helsingissä, Turussa ja Porissa ja tänä syksynä hän saapuu My Songs -kiertueensa kanssa Tampereelle ja Helsinkiin.

Suomesta ja suomalaisista moninkertaisella Grammy-voittajalla on vain hyvää sanottavaa. Hän kertoo pitävänsä suomalaisista faneistaan ja haluavansa säilyttää hyvän yhteyden heihin.

– Muistan, kun olin kerran Suomessa. Oli keskitalvi, todella kylmää ja kävelin joen rannalla kaikessa rauhassa. Se oli minulle iso juttu ja aika harvinaista herkkua. Oli tosi kylmä, mutta todella kaunista, Sting kehaisee IS:lle.

– En voi tulla Suomeen joka vuosi, mutta kun se on mahdollista teen sen ja nyt on jälleen sen aika.

Sting Suomessa kesällä 2012. Muusikko on vieraillut Suomessa lukuisia kertoja vuoden 1988 jälkeen.

Suomen lisäksi Stingin kiertue pysähtyy myös monissa muissa maissa. Se vie hänet muun muassa Slovakiaan ja Romaniaan lähelle Ukrainaa, jossa on sodittu jo yli puoli vuotta. Tunnelma on siksi erilainen kuin aiemmilla Euroopan-kiertueilla.

– Sota huolestuttaa meitä kaikkia, myös minua. Emme tiedä, miten konflikti tulee päättymään ja mitä tulee tapahtumaan.

Venäjän aloittama sota saa Stingin puhumaan suorasanaisesti ja laveasti. Hänen mielestään tilanne on kaikin puolin hirvittävä ja vaarallinen.

– Tilanne on mielestäni täysin järjetön ja käytännössä yhden miehen syy, joka teki pähkähullun päätöksen hyökätä naapurimaahansa. Uskon, että hän tietää tehneensä iso virheen, mutten tiedä, miten hän aikoo päästä tilanteesta ulos ilman, että hän menettää kasvonsa tai jopa henkensä.

Sting sanoo olevansa maailmankansalainen, joka ottaa nykyisen maailmantilanteen raskaasti. Silti hän pitää tärkeänä sitä, että maailmassa on myös viihdettä, iloa ja naurua.

– Elämme todella, todella vaarallisen ahdingon keskellä. Samaan aikaan elämän on kuitenkin jatkuttava. Niinpä minä lähden kiertueelle melko lähelle konfliktia.

Ukrainan tilanne huolestuttaa Stingiä. Hän uskoo silti, että elämässä pitää olla myös viihdettä.

Aiemmin tänä vuonna Sting otti kantaa Ukrainan tilanteeseen julkaisemalla uudelleen kylmän sodan aikana kirjoitetun Russians-kappaleensa. Siinä lauletaan Euroopassa kasvavasta hysteriasta, Neuvostoliiton häikäilemättömistä uhkauksista ja siitä, auttaisiko ehkä se, että myös venäläiset rakastavat lapsiaan.

– En ikinä uskonut, että kappale tulisi vielä joskus olemaan ajankohtainen. Luulin, että se kaikki loppui kylmän sodan loppuun. Valitettavasti se oli kuitenkin jälleen ajankohtainen.

Kappaleen uudelleenjulkaisusta saadut rahat käytettiin Ukrainassa toimivien ihmisoikeusjärjestöjen tukemiseen, lääkkeisiin ja muihin tarvikkeisiin sota-alueille.

– Minusta tuntui, että se oli vähintä mitä saatoin tehdä, Sting sanoo nyt.

Vaikka maailmantilanne on synkkä, lähtee Sting kiertueelleen innoissaan. Mukana on hänen Joe-poikansa ja bändin rivistössä on myös ystävien ja muiden bändiläisten lapsia.

– Jos olet puuseppä, sitä poikasikin tekee. On mahtavaa nähdä, kun poikani esiintyy. Jos hän ei olisi hyvä, hän ei olisi bändissäni. Olen tarkka siitä ja odotan jäseniltä paljon.

Sting on tehnyt jo pitkään töitä poikansa Joe Sumnerin (vas.) kanssa.

Sting on ollut yhdessä puolisonsa Trudie Stylerin kanssa jo yli 30 vuotta.

Seitsemänkymppiseksi Sting on hämmästyttävän kovassa kunnossa. Hän joogaa aktiivisesti, syö terveellisesti ja käyttää alkoholia maltilla. Sting ei lipsu elämäntavoista edes kiireisen kiertuearjen keskellä: hän ui päivittäin ja kävelee pitkiä lenkkejä.

– Olen oikeasti aika turhamainen. Treenaan joka päivä ja syön terveellisesti. Silloin tällöin otan drinkin, mutta olen melko kurinalainen. Työni on hyvin urheilullista, joten on pakko pysyä hyvässä kunnossa. Ei ole muuta vaihtoehtoa.

The police vuonna 1979.

Stingillä on takana pitkää uraa jo yli 40 vuotta. Hän on voittanut lukuisia Grammy-palkintoja, kiertänyt läpi kaikki maailman syrjäisetkin kolkat ja synnyttänyt valtavan määrän ikivihreitä hittejä. Omaisuutta ja rahaakin on kertynyt matkan varrella mukavasti. Silti hän ei edes suunnittele eläköitymistä.

– En usko, että lopetan tätä ikinä. Kyllästyisin eläkkeellä. Eläkkeelle jääminen on haastavaa ja siihen pitäisi valmistautua ja olla valmis. Minä en ole siihen vielä valmis, enkä usko, että tulen olemaankaan. Rakastan työtäni liikaa.

Tulevaisuudessa Sting aikoo tehdä sitä, mitä nytkin: uutta musiikkia, uusia kiertueita ja viihdyttää yleisöä eri puolilla maailmaa. Tärkeää hänelle on myös uudistua ja tarjota sekä kuulijoille että itselleen yllätyksiä.

– Ihmiset tulevat keikoille vanhojen kappaleideni takia. Tehtäväni on tehdä niistä tuoreen kuuloisia ja uudenlaisia myös minulle niin, että ne ovat edelleen elollisia olentoja, eivätkä kuolleita ja unohdettuja asioita museossa, hän murjaisee.

Sting Oikealta nimeltään Gordon Matthew Thomas Sumner Syntyi Englannissa 2. lokakuuta 1951 Aloitti musiikkiuransa 1970-luvulla, tuli tunnetuksi The Policen solistina ja basistina ja siirtyi soolouralle vuonna 1985 Voittanut 17 Grammy-palkintoa Viimeisin The Bridge -albumi julkaistiin viime vuonna Tuottanut kaksi albumia reggaetähti Shaggylle Ollut vuodesta 1992 saakka naimisissa näyttelijä Trudie Stylerin kanssa Yhteensä kuusi lasta yhdessä Stylerin ja ex-vaimo Frances Tomeltyn kanssa

Stingin My Songs -kiertue Tampereen Nokia Arenassa 20. syyskuuta ja Helsingin Jäähallissa 22. syyskuuta.