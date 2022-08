52-vuotiaana kuolleen Kimmo Blomin puoliso julkaisi koskettavan kirjoituksen rakkaansa muistolle

Kimmo Blomin puoliso muistelee laulajaa kauniissa kirjoituksessa.

Viime viikolla vain 52-vuotiaana kuolleen Kimmo Blomin puoliso Annica Milán julkaisi maanantaina koskettavan kirjoituksen puolisonsa muistolle.

Milán kertoo Facebookissa julkaisemassaan julkisessa päivityksessä, että ikävä on loputon.

– Kimmo. Sinä lähdit viereltäni niin rauhassa, kätesi puristus oli hento, lämmin loppuun saakka, Milán kirjoittaa päivityksessään.

– Vielä mietin kuinka jaksan ilman sinun jokapäiväistä rakkautta. Meidän välinen henkinen yhteys on ainutlaatuinen, silti on vaikea hyväksyä sinun fyysinen lähtö. Ikävä on loputon.

Blom tunnettiin muun muassa Raskasta joulua -konserteista, The Voice of Finlandista ja Queen-musikaalista. Hän ja Annica Milán osallistuivat yhdessä Uuden musiikin kilpailuun vuonna 2016 ja sijoittuivat viidenneksi. Yhteensä Blom pyrki euroviisuihin kolme kertaa.

Milánin mukaan mikään määrä ylistäviä sanoja ei riitä kuvailemaan Blomia.

– Sinä olit niin viisas, kiltti, turvallinen, huomaavainen, hauska, hän kirjoittaa.

– Sinä kannoit ja kannustit, aina.

Milán kiittää kirjoituksessaan Blomia kaikesta siitä, mitä he ehtivät yhdessä kokea.

– Kaiken nyt vallitsevan pimeyden keskellä koen kiitollisuutta, että sain kokea sinun loputonta rakkautta, kaikkea mitä se piti sisällään. Sitä tai muistoja ei voi meiltä koskaan pois ottaa. Niin kiitollinen kaikesta.

– Nyt olet minun enkelini

Lopuksi Milán kiittää ihmisiä kaikesta saamastaan tuesta ja kertoo, että Blomia tullaan muistamaan jameilla ystävien kesken.

Blomilla diagnosoitiin vuonna 2015 harvinainen sidekalvon melanooma. Muusikko sairasti syöpää kuolemaansa saakka.

– Minut on leikattu, olen saanut sädehoitoa ja on ollut kolmen kuukauden päästä kontrolli. On sanottu, että mies on puhdas, tulee hyvää fiilistä, kolmen kuukauden päästä uusi kontrolli ja taas löytyy syöpä, Blom kertoi vuonna 2019 Sensuroimattomassa Päivärinnassa.