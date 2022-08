Tältä näyttää Alexi Laihon hautakivi – mukana ainutlaatuinen yksityiskohta

Kitarasankari Alexi Laihon hauta Malmin hautausmaalla sai tiistaina aamupäivällä lopullisen kivensä.

Children of Bodom -yhtyeen solistin ja kitaristin Alexi Laihon viimeinen leposija on saanut viimein hautakiven. Laiho kuoli 29. joulukuuta 2020 vain 41-vuotiaana. Hänet on haudattu Helsingissä sijaitsevalle Malmin hautausmaalle.

Laihon haudalle asennettiin tiistaina aamupäivällä lopullinen hautakivi, joka kunnioittaa näyttävästi hänen uraansa kitaristina.

Kivessä lukee ”Tässä lepää Markku Uula Aleksi Laiho, 8.4.1979–29.12.2020”. Mustan hautakiven keskellä on lasinen paikka kynttilälle, jota koristaa Laihon nimikkokitaraa esittävä pronssikoriste.

Lasisen lokeron sisällä on pikkuruinen soittorasia, jossa lukee ”You are my sunshine” sekä pupupehmolelu. Myös kiven edustalle on tuotu muistoesineitä, kukkia sekä Johnny Cashin Further On Up The Road -kappaleen lyriikat.

Alexi Laihon hauta sai tiistaina lopullisen hautakiven.

Laihon hautakiven toteutti Kiviveistämö Berglöf Oy ja Jesse Berglöf. Hän kertoo IS:lle, että oli suuri kunnia päästä tekemään hautakivi Laihon kaltaiselle kitaralegendalle.

– Luonnollisesti olemme tosi ylpeitä, että saimme olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tuota kiveä. Siitä tuli kyllä mielestämme todella hieno ja tyylikäs kokonaisuus, Berglöf kertoo IS:lle.

Laihon musta hautakivi on ja sen osat ovat kotimaista tuotantoa. Kivi on valmistetty Varpaisjärveltä louhitusta mustasta graniitista ja sen pronssikoristeet on valettu M. J. Paasikiven valimolla Lahdessa. Kivi on työstetty ja valmistettu Berglöfin verstaalla Porvoossa.

– Erityismaininnan ansaitsee tietysti kynttiläluukun lasiin kiinnitetty sähkökitara, jonka M.J. Paasikivi siihen valmisti. Tuollaista ei taatusti mistään muusta kivestä maailmassa löydy, Berglöf kehaisee.

Laihon uraa rakastettuna kitaristina on kunnioitettu hautakivessä ainutlaatuisella pronssikoristeella.

Haudan edustalla oli tiistaina kukkia, kynttilöitä, lyhtyjä ja pikkuauto. Laiho tunnettiin kovana automiehenä.

Varsinaisen hautakiven lisäksi Laihon hautaa koristaa myös pohjakivi, josta IS kertoi viime viikolla. Pohjakivi on musta, noin 1,5 metriä pitkä ja 50 senttimetriä leveä ja siihen on kirjoitettu ote Laihon Kissing the shadows -kappaleen lyriikoista: So together in peace we shall be.

Lisäksi kiven oikeaa alareunaa koristaa Laihon nimikirjoitus. Kiven takana on maahan upotettu metallinen risti, jonka keskiosaa koristaa Laihon V-mallinen nimikkokitara.

Laihon hautapaikka on Malmin hautausmaa K58, linja 2 ja hautapaikka numero 19.

– Perheemme halusi Aleksille hänen arvolleen sopivan ja kauniin leposijan, jonne fanit voivat halutessaan tulla kunnioittamaan hänen muistoaan, Laihon sisko Anna Laiho kertoi IS:lle joulukuussa 2021.

Laihon omaiset toivovat, että hauta on paikka, jossa myös fanit voivat kunnioittaa kitaristin muistoa.

Alexi Laiho teki pitkän uran muusikkona ja oli yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä tähdistä. Laihon Children of Bodom -yhtye perustettiin vuonna 1993 ja se nousi myöhemmin suureen suosioon myös Suomen ulkopuolella. Yhtye hajosi noin vuosi ennen Laihon kuolemaa, mutta hän jatkoi keikkailua uuden Bodom After Midnight -bändinsä kanssa.

Laihon kuolema vain 41-vuotiaana tuli monille shokkina, vaikka kitaristi olikin puhunut vuosien varrella julkisuudessa erilaisista terveysongelmista ja päihteidenkäytöstään.

Laihon ensimmäisen puolison Gimberly Gossin mukaan muusikon kuolinsyy oli alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen.

– Lisäksi hänen elimistöstään löytyi särkylääkkeitä, opioideja ja unilääkkeitä, Goss kertoi viime vuonna.

Laihon hautaaminen viivästyi lopulta roimasti Gossin ja kitaristin perheen erimielisyyksien vuoksi. Laiho ja Goss menivät naimisiin vuonna 2002, mutta eivät koskaan virallisesti eronneet. Viimeiset vuotensa Laiho oli parisuhteessa australialaisen Kelli Wright-Laihon kanssa. He eivät olleet virallisesti avioliitossa, vaikka pitivät ystävilleen hääjuhlaa muistuttavan tilaisuuden 2017.

Goss ei osallistunut tammikuussa 2021 järjestettyyn Laihon siunaustilaisuuteen, mutta halusi jättää jäähyväiset viralliselle puolisolleen ja kielsi juristinsa kautta uurnan maahanlaskun. Laihon omaisten pyynnöistä huolimatta uurnaa ei haudattu. Keskustelu asiasta jatkui läpi vuoden 2021, kunnes sopu saavutettiin.

Gossin mukaan Laihon perhe eväsi häneltä mahdollisuuden osallistua tämän siunaustilaisuuteen. Hän kertoo saaneensa tietää hautajaisista vasta usean päivän kuluttua sosiaalisen median välityksellä.

Goss myönsi vaatineensa uurnan luovuttamista itselleen. Hän sanoi IS:lle tuolloin, että hänen ainoa toiveensa uurnan laskun suhteen oli, että hän voisi järjestää kauniin seremonian, jossa hän voisi jättää Laiholle hyvästit.