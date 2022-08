Jukka Koskinen liittyi virallisesti Nightwishiin – fanit ilmaisivat välittömästi selvän mielipiteensä

Jukka Koskinen saapui keväällä 2021 pikavauhtia tuuraamaan yhtyeestä yllättäen eronnutta Marko Hietalaa.

Supersuosittu metalliyhtye Nightwish on kiinnittänyt basisti Jukka Koskisen viralliseksi jäsenekseen. Yhtye tiedottaa asiasta Instagram-tilillään.

– Meillä on ilo kertoa, että rakas ystävämme Jukka Koskinen on virallisesti nimitetty bändin jäseneksi. Olemme olleet äärimmäisen kiitollisia, kun hän on keikkaillut rinnallamme, ja on luontevaa kutsua hänet viralliseksi jäseneksi, yhtye kertoo tiedotteessaan sosiaalisessa mediassa.

Nightwish värväsi aiemmin Wintersun-yhtyeessä vaikuttaneen Koskisen kiertuebasistikseen, kun yhtyeen pitkäaikainen basisti ja laulaja Marko Hietala ilmoitti alkuvuonna 2021 jättävänsä yhtyeen.

Koskisen ensiesiintyminen yhtyeen riveissä oli toukokuun lopussa 2021, kun yhtye palasi koronapandemian aiheuttamalta tauolta ja soitti kaksi virtuaalista keikkaa.

Koskinen on ennen Nightwishin ja Wintersunin lisäksi soittanut Norther ja Cain’s Offering -yhtyeissä.

Yhtyeen fanit riemastuivat uutisesta ympäri maailman ja toivottivat hänet avosylin tervetulleeksi bändiin – nyt virallisesti. Yhtyeen Instagram-julkaisuun tulvi nopeasti tykkäyksiä ja riemastuneita kommentteja.

– Hyvä päätös, mutta antakaa hänelle myös joitain lauluosuuksia, eräs fani toivoo.

– Tervetuloa Jukka! Toivottavasti laulat Floorin kanssa, toinen komppaa.

– Teidän kannattaisi ottaa ilo irti myös hänen äänestään. Hän on niin lahjakas, kolmas kommentoi.

– Vihdoinkin saimme Jukan bändiin, olimme niin kauan ilman. Maailmassa on kaikki hyvin, yksi faneista veistelee viitaten yhtyeestä vuonna 2014 eronneeseen alkuperäisrumpaliin Jukka Nevalaiseen.

Yhtyeen alkuperäisestä kokoonpanosta on jäljellä enää kosketinsoittaja Tuomas Holopainen ja kitaristi Emppu Vuorinen.

Vuodesta 2007 Nightwishin kanssa soittanut multi-instrumentalisti Troy Donockley nimitettiin yhtyeen viralliseksi jäseneksi vasta lokakuussa 2013, samaan aikaan kuin nykyinen laulaja Floor Jansen, joka liittyi yhtyeeseen nopealla varoitusajalla vuonna 2012 silloisen laulajan Anette Olzonin erottua yllättäen.

Vuonna 2014 rumpali Kai Hahto korvasi unettomuudesta kärsineen perustajajäsenen Jukka Nevalaisen. Hän tuli alunperin tuuraamaan Nevalaista vuonna 2014 Endless Forms Most Beautiful -albumin nauhoituksiin, mutta hänet nimitettiin yhtyeen viralliseksi jäseneksi jo saman vuoden elokuussa. Hahto on Nevalaisen tapaan soittanut aiemmin muun muassa Wintersun-yhtyeessä.

Nightwishin nykyisen kokoonpanon muodostavat laulaja Floor Jansen, kitaristi Emppu Vuorinen, kosketinsoittaja Tuomas Holopainen, rumpali Kai Hahto, basisti Jukka Koskinen ja multi-instrumentalisti Troy Donockley.

