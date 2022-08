Alexi Laiho sai viimein hautakiven – hauta täyttyi useista persoonallisista esineistä

Alexi Laiho kuoli äkillisesti 29. joulukuuta 2020.

Kitarasankari Alexi Laihon hauta on vihdoin saanut hautakiven. Laiho kuoli 29. joulukuuta 2020 41-vuotiaana, mutta hänen uurnansa päästiin hautaamaan vasta lähes vuotta myöhemmin joulukuussa 2021.

Nyt Laihon hautaa koristaa musta, noin 1,5 metriä pitkä ja 50 senttimetriä leveä, makaava hautakivi. Kiveen on kirjoitettu ote Laihon Kissing the shadows -kappaleen lyriikoista: So together in peace we shall be. Lisäksi kiven oikeaa alareunaa koristaa Laihon nimikirjoitus. Kiven takana on maahan upotettu metallinen risti, jonka keskiosaa koristaa Laihon V-mallinen nimikkokitara.

Haudalle oli tuotu muun muasas oluttölkkejä ja plektroja. Kuvan oikeassa reunassa näkyy hautakiveä koristava Laihon nimikirjoitus.

IS vieraili lauantai-iltana Malmin hautausmaalla Laihon haudalla, joka erottui selvästi ympäristöstään. Fanit olivat tuoneet paikalle runsaan määrän tavaraa kunnianosoituksena menehtyneelle idolilleen.

Perinteisten kukkien ja kynttilöiden lisäksi hautaa koristivat muun muassa useat plektrat, oluttölkit ja cd-levyt. Haudalle oli tuotu myös Johnny Cashin Further On Up the Road -kappaleen sanat, valokuva Laihosta, kirje Laiholle sekä leluauto.

Laihon hautapaikka on Malmin hautausmaa K58, linja 2 ja hautapaikka numero 19.

– Perheemme halusi Aleksille hänen arvolleen sopivan ja kauniin leposijan, jonne fanit voivat halutessaan tulla kunnioittamaan hänen muistoaan, Laihon sisko Anna Laiho kertoi IS:lle joulukuussa 2021.

Kiveen on kaiverrettu ote Children of Bodomin Kissing the Shadows -kappaleesta.

Syynä Laihon viivästyneelle hautaamiselle oli Laihon ensimmäisen puolison Kimberly Gossin vastustus. Laiho ja Goss menivät naimisiin vuonna 2002, mutta eivät koskaan virallisesti eronneet. Viimeiset vuotensa Laiho oli tiiviissä parisuhteessa australialaisen Kelli Wright-Laihon kanssa. He eivät olleet virallisesti avioliitossa, vaikka pitivät ystävilleen hääjuhlaa muistuttavan tilaisuuden 2017.

Goss ei osallistunut tammikuussa 2021 järjestettyyn Laihon siunaustilaisuuteen, mutta halusi jättää jäähyviset viralliselle puolisolleen ja kielsi Suomesta palkkaamansa juristin kautta uurnan maahanlaskun. Laihon omaisten pyynnöistä huolimatta uurnaa ei haudattu. Keskustelu asiasta jatkui läpi vuoden 2021, siihen asti kunnes sopu saavutettiin.

Haudalle oli tuotu pieni leluauto. Alexi Laiho tunnettiin musiikillisten ansioidensa lisäksi myös autoharrastuksestaan.

Alexi Laiho teki pitkän ja menestyksekkään kansainvälisen uran vuonna 1993 perustetun metalliyhtye Children of Bodomin laulaja-kitaristina. Yhtye hajosi noin vuosi ennen Laihon kuolemaa, mutta hän jatkoi keikkailua uuden Bodom After Midnight -yhtyeen kanssa.

Laiho oli valmistelemassa uutta musiikkia uuden yhtyeensä kanssa. Yhtye ehti äänittää kolme kappaletta sisältävän EP-levyn ja kuvata musiikkivideon ennen Laihon äkillistä kuolemaa. Yhtyeen ainoaksi julkaisuksi jäänyt Paint the Sky with Blood -EP julkaistiin huhtikuussa 2021 Laihon kuoleman jälkeen. Yhtye ei jatkanut toimintaansa ilman Laihoa.

Haudalla on risti, jonka keskellä on Laihon V-mallinen nimikkokitara. Ristiin on ripustettu sydän, johon on kirjoitettu ote Children of Bodomin Angels Don’t Kill -kappaleen lyriikoista.

Haudalle oli jätetty koskettava kirje edesmenneelle kitarasankarille.

Paikalla oli myös Children of Bodomin CD-levyjä.

Haudalle oli tuotu Johnny Cashing Further On Up the Road -kappaleen sanat.