Suomalaisista huippukitaristeista kirjoitettiin kirja – Alexi Laihon kuolema yllätti kirjoittajat vain viikkoa ennen haastattelua

Juuri ilmestynyt Suomalaiset sähkökitaristit -kirja esittelee toloset, laihot, järviset ja pulliaiset, jotka ovat olleet ihailtuja mestarisoittajia vuosikymmenten ajan. Mutta mikä on sähkökitaran asema juuri nyt?

”Sähkökitara on monarkki, jolta on viety kaikki valtaoikeudet. Se on mielikuvissa kuningas, mutta se ei saa enää päättää mistään.”

Näin määrittelee musiikkitoimittaja Pekka Laine sähkökitaran aseman musiikkimaailmassa 2020-luvulla. Hän on tehnyt Tommi E. Virtasen kanssa lähes 600-sivuisen kirjan Suomalaiset sähkökitaristit.

Se, että suomalaisista kitaristeista irtoaa kerrottavaksi 60 soittajan tarinat ja kirjan ulkopuolellekin jää koko joukko ansioituneita muusikoita kertoo siitä, että sähkis, skeba, skitta on nauttinut pitkään poikkeuksellista arvostusta ja suosiota ennen kaikkea rock-musiikin keskeisenä instrumenttina.

”Kauniin äänen saaminen kitarasta on suuri tekninen haaste, jonka kanssa pitää tehdä helvetiti töitä”, Esa Pulliainen sanoo kirjassa.

– Tommi Viksten sanoo kirjassa, että kitara nostettiin 1960-luvulla kohtuuttomaan asemaan. Se oli kuningas. Mutta nyt se on instrumentti muiden joukossa, Virtanen sanoo.

Ei, hän ja Virtanen eivät julista, että sähkökitara olisi kuollut.

Päinvastoin he rakastavat soitinta, jota soittavat molemmat itsekin. Sähkökitara on molempien mielestä ilmaisuvoimainen instrumentti, ja vieläpä todella monella tavalla.

Mutta kirjan kautta oli sopivaa käydä läpi se puoli vuosisataa, jolloin rockmusiikkia on uudistettu sähkökitara edellä.

Albert Järvisen piti olla ainoa kuollut kitaristi kirjassa käsiteltävä kitaristi. Ennen kaikkea Hurriganesissa soittaessaan Järvinen nousi 1970-luvulla ihailluksi soittajaksi, jota paitsi kosiskeltiin ulkomaisiin huippubändeihin, mutta jonka omaperäistä soittotyyliä myös jäljittelivät tuhannet suomalaiset. Vuonna 1991 kuolleen Järvisen yhteydessä käytetään usein sanaa ”legenda” ilman, että se on liioittelua.

Albert Järvinen on monelle yhtä kuin suomalainen sähkökitarismi.

Kirjan haastattelujen tekemiseen ja muuhun materiaalin kokoamiseen kului kuitenkin kuusi vuotta, ja ”tuhansien levytysten ja tv-esiintymisten miehen” Heikki Laurilan ja maailman parhaaksi kitaristiksi parissakin äänestyksessä valitun Children of Bodomin Alexi Laihon kuolemat osuivat kirjantekovaiheeseen.

Laurilaa ehdittiin haastatella, mutta Laiho kuoli joulukuun lopussa 2020 viikkoa ennen sovittua haastatteluaikaa. Kirjassa Laihosta puhuvat soittajatoverit ja perheenjäsenet.

Järvinen, Laurila ja Laiho kuvaavat sitä, miten kirjaan on valittu kitaristit. He kaikki ovat olleet oman tyylinsä mestareita ja uudistajia, olennaisia tekijöitä yhden tai useamman soittotyylin parissa.

Mukana on soittajia, jotka ovat hioneet teknisen taituruuden huippuunsa sillä tavoin kuin siitä yleisesti puhutaan: he pystyvät soittamaan nopeasti. Ja sitten on Agentsin Esa Pulliainen ja muita kitaristeja, jotka ovat Pulliaisen tavoin onnistuneet luomaan oman tunnistettavan soundinsa muutoin kuin juoksuttamalla sormiaan kitaran kaulalla mahdollisimman hätäisesti.

”Musta on kornia, että soittotekniikka on jengin puheissa usein yhtä kuin nopeus”, Pulliainen sanoo kirjassa.

Tommi E. Virtanen (vas.) on muusikko, tietokirjailija ja dokumentaristi. Hän on tehnyt muun muassa tuoreen dokumenttielokuvan Kassu Halosesta. Pekka Laine oli kirjanteon aikaan kiireinen myös Yleisradion toimittajana: hän valmisteli Politiikka-Suomi -ohjelmasarjaa ja omaa viikottaista musiikkiohjelmaansa.

Laine ja Virtanen ovat nyökänneet kommentin kuullessaan. Heillä molemmilla on samantapainen näkemys ihanteellisesta sähkökitaristista. On musiikkityyli mikä tahansa, kitaristi sopeutuu muuhun ympärillä olevaan. Hän voi olla pääroolissakin, mutta ottaa huomioon tulkittavan kappaleen, bändin ja sen edustaman musiikkityylin vaatimukset, mahdollisesti säestettävän laulajan tukemisen.

– Me molemmat edustamme less is more -ajattelua – vähemmän on enemmän. Mutta sähkökitaran virtuoosifanien mielestä (ruotsalaiskitaristi) Yngwie Malmsteen on oikeassa sanoessaan, että more is more – enemmän on enemmän. Eikä kumpikaan mielipide tietenkään ole oikea tai väärä, Laine sanoo.

”Itse pidän paljon nopeutta kovempana saavutuksena sitä, että olen saanut kuulijan itkemään soitollani”, Timo Tolkki sanoo kirjassa.

Suomalainen metallimusiikki on menestynyt 25 viime vuoden aikana maailmalla, ja sitä soittaa koko joukko taitavia kitaristeja. Heistä monet edustavat malmsteenlaista maailmaa kunniakkaasti, mutta ketkä olisivatkaan juuri oikeat haastateltavat kirjaan?

– Metallia itsekin soittava basisti Lauri Porra vahvisti, että olennaiset nimet ovat Timo Tolkki, Roope Latvala ja Alexi Laiho. He edustavat eri aikakausia, he kaikki ovat tuoneet soittamiseen jotain uutta, Laine toteaa.

– Samy Elbanna jatkaa tuota linjaa. Hän tekee jo (Lost Society -yhtyeen kanssa) kansainvälistä uraa ja tulee varmasti niittämään arvostusta tulevaisuudessa, Virtanen uskoo.

Mutta samalla, kun mukaan on valittu nämä nimet, moni hyvä kitaristi on jäänyt pois.

– Paitsi metallin osalta, myös progressiivisen rockin kohdalla voi nostaa esiin nimiä. Mutta olisivatko Jukka Tolonen ja Wigwamin Rekku Rechardt kuitenkin ne olennaisimmat proge-kitaristit? Laine kysyy.

Kitaransoiton uudistajat ja oman tyylinsä ylivoimaiset mestarit ovat siis mahtuneet mukaan. Vaikka kirja on muhkea, se ei pyrikään olemaan hakuteos.

”Soolossa kerrotaan tarinaa. Se on matka. Samalla pitää haastaa itsensä: minkälaisen stoorin saan kerrottua”, Erja Lyytinen sanoo kirjassa.

Toinen kritiikkiä herättänyt piirre kirjassa on se, että mukana on vain yksi nainen, blues-kitaristi Erja Lyytinen, vaikka Suomessa vaikuttaa tällä hetkellä paljon vahvoja naisartisteja, jotka soittavat kitaraa.

– Ei kirjaan ole haastateltu Samuli Putroakaan. On paljon kitaraa soittavia naisartisteja, mutta heille kitara on vain yksi instrumentti muiden joukossa. Heidän tekemisessään juuri sähkökitara ei ole keskiössä, Laine sanoo.

Kirjaa tehdessään tekijät vaikuttuivat siitä, miten kollegiaalista, toisiaan arvostavaa ja auttavaa väkeä sähkökitaraa ammatikseen soittavat huippumuusikot ovat. Tuli selväksi, että vanhemmat mestarit ovat opettaneet nuorempia sukupolvesta toiseen.

– Otetaan esimerkiksi kolmikko, joka alkaa sähkökitaraan avantgarde-soittimena suhtautuvasta Raoul Björkenheimista. Hän opetti Jarmo Saarta, jolta puolestaan on hakenut oppia Marzi Nyman, Virtanen luettelee.

The Soundsin Henrik Granön (oik.) soundi rautalankahitissä Emma synnytti sähkökitaraboomin Suomeen. Granön legendaarinen Fender Stratocaster siirtyi myöhemmin Albert Järvisen omistukseen.

Ja vaikka sähkökitara ei enää istu ihan yhtä korkealla valtaistuimella kuin joskus aikaisemmin, se on monille soittoharrastuksen aloittajille edelleen kuningassoitin. Sähkökitara soi Suomessa tulevaisuudessakin hyvin soitettuna.

– Koulutus on saanut aikaan sen, että jokaisessa bändissä on kitaristi, joka vetää jotain järjetöntä, Laine sanoo.

– Suomessa on tuhansia kovia kitaristeja.

Pekka Laineen ja Tommi E. Virtasen kirja Suomalaiset sähkökitaristit (Tammi) on juuri julkaistu.

