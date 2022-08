Kreikkalaisella tusinalevyllä oli tarttuva laulu, jonka Vesa-Matti Loiri hylkäsi – näin syntyi järisyttävän koukuttava Dirlanda-hitti

Kai Hyttisen suurin hitti Dirlanda löytyi matkamuistolevyltä. Näin hän kertoi kappaleen synnystä Ilta-Sanomille vuonna 2010.

Ilta-Sanomien kesäsarjassa muistellaan ikimuistoisten Finnhits-aikakauden kappaleiden historiaa. Jutut ovat ilmestyneet alun perin kesällä 2010.

Lomallakin saattaa tapahtua asioita, jotka muuttavat työuran lopullisesti. Kai Hyttisen kohdalla 1970-luvun alun etelänmatka Rodokselle oli käänteen­tekevä.

Hyttinen lähti tulevan vaimonsa kanssa lomalle Kreikan saaristoon ja toi tullessaan matkamuistolevyn. Levyllä ollut Dirlanda-kappale kiinnitti laulajan huomion, ja hän ehdotti levy-yhtiössä, että siitä tehtäisiin suomenkielinen versio.

Dirlandata tarjottiin ensin Vesa-Matti Loirin ohjelmistoon, mutta Loiri ei syttynyt laululle, joten Hyttinen levytti sen itse.

Levynkannen mukaan Dirlanda oli sienensukeltajien työlaulu, jota laulamalla sukeltajat rytmittivät soutamistaan. Rytmi ja tarttuva melodia tekivät laulusta hitin myös Euroopan toisella laidalla.

– Se on mahdollisimman simppeli duurikappale. Melodia on niin helppo, että sellaista on tosi vaikea säveltää, Kai Hyttinen kertoi IS:n haastattelussa vuonna 2010.

Dirlandan menestystä 1970-luvun alun Suomessa voi kuvata jopa hysteriaksi. Hyttinen nostaa omassa versiossaan kaksi menestystekijää ylitse muiden.

– Saukin teksti on tarpeeksi hölmö. Siinä on tajunnanvirtaa, joka tekee siitä helposti lähestyttävän. Taustamuusikoista Pauli Granfelt soitti ensimmäisessä levytyksessä omasta päästään viulua kolme minuuttia ja se on niin hienosti soitettu, että pistän kappaleen menestyksestä hirveästi myös viulun piikkiin.

Levytystilanne jäi muutenkin Hyttisen mieleen. Iloista kappaletta levyttäneellä taustakuorolla oli niin hauskaa, että nauraminen oli viedä voiton laulamisesta.

– Kun he hokivat sitä daa-dirlandirlandaata, se touhu meni välillä ihan hysteeriseksi nauramiseksi. Meni todella kauan aikaa, että se kuoro saatiin laulettua, koska aina joku purskahti nauruun.

Jos oli tekijöillä hauskaa, oli levyjä ostaneella kansallakin. Dirlandasta irtosi Kai Hyttisen ensimmäinen kultalevy.

Aikaisemmin lähinnä rockia kuten Beatlesia, Rolling Stonesia ja The Troggsia suomeksi esittänyt laulaja sai uransa suurimman hitin kreikkalaisella kansanlaululla. Miksi?

– Se poikkesi huomattavasti muusta senaikaisesta nuorisomusiikkitarjonnasta, joka käsitti lähinnä näitä rockkäännöksiä. Siinä kävi vain hirvittävän hyvä tuuri, että palaset loksahtivat yhteen, Hyttinen miettii.

– Sen levytyksen tempohan vähän kiihtyykin loppua kohti. Jos sitä ruvetaan oikein panemaan palasiin, niin ei se kaikilta osin nyt niin hääppöinen ole, mutta kokonaisuus toimii.