Matti ja Teppo ponnahtivat uuteen nosteeseen, kun bilebändi Portion Boys julkaisi viime vuonna oman versionsa iskelmäduon kappaleesta Vauhti kiihtyy.

Matti ja Teppo Ruohosen vaimoja Annea ja Varpua on nähty julkisuudessa vain harvakseltaan, mutta heillä on tärkeä rooli keikkailevien veljesten jaksamisessa. Kuva Linnan juhlista 2019.

Yli 50 vuotta Suomea kiertäneet Matti ja Teppo Ruohonen paljastavat Seura-lehden haastattelussa, mikä auttaa yli 70-vuotiaita iskelmätähtiä jaksamaan, vaikka vauhti on vain kiihtynyt ja ikää tullut lisää.

Salaisuus on henkisessä hyvinvoinnissa ja terveissä elämäntavoissa. Perhe on veljeksille tärkeä elämän kiintopiste.

– Meille molemmille koti on turvapaikka. Vaimot pitävät meistä hyvää huolta. Asiat ovat balanssissa, Teppo Ruohonen kertoo lehdelle.

Kaksikko oli alkanut jo hidastaa tahtia, kunnes bilebändi Portion Boys teki vuonna 2021 oman versionsa suosikkiduon kappaleesta Vauhti kiihtyy, ja kaksikko ponnahti uudelleen kaikkien huulille. Keikkakalenteri buukattiin täyteen.

– Vaimoni Varpu aina ihmettelee, kun autosta tai sängystä nouseminenkin on minulle välillä vaikeaa ja kaikki paikat ovat jumissa. Lavalla sitten heittäydyn polvilleni ja olen muuten heilumassa. Adrenaliini on aika kova sana siinä kohtaa, Teppo pohtii Seuran haastattelussa.

Vapaa-aikaa Teppo kertoo viettävänsä mökillä ja ulkomailla. Hän on käynyt vaimonsa kanssa Roomassa parikymmentä kertaa. Keikan jälkeen hän rauhoittuu lukemalla kirjaa.

– Yksi asia, mikä meidät on pitänyt kunnossa, on psyyke. Se täytyy olla kondiksessa. Historia tuntee paljon artisteja, joilla on jo parissa vuodessa burnout.

Ikääntymisestään huolimatta vauhti ei ole keikkalavoilla hidastunut. Kuvassa Matti ja Tepo esiintyvät Seinäjoen Tangomarkkinoilla heinäkuussa 2022.

Matti ja Teppo edustivat vaimojensa Annen ja Varpun kanssa Linnan juhlissa vuonna 2019. Vaimot kertoivat tuolloin Ilta-Sanomille, miltä miesten julkisuus tuntuu.

– Vaikka haastattelut ja julkisuus välillä tarkoittavat sitä, että me jäämme taka-alalle, ei se haittaa ollenkaan. Se kuuluu heidän työhönsä ja me tuemme heitä siinä, Varpu sanoi.

– Ja saahan tässä myös olla todella ylpeä. Olen ylpeä Matista ja siitä, miten hienon uran he ovat tehneet. On hienoa katsoa viereltä, miten hyvin he ovat onnistuneet, Anne jatkoi.

Elämä vuosikymmenien ajan keikkailleiden veljesten rinnalla on Annen ja Varpun mukaan vaatinut totuttelua. Välillä yhteinen aika on ollut kortilla ja yleensä viikonloput tarkoittavat sitä, että puolisot ovat keikkamatkoilla.

– Totta kai se on vaatinut sopeutumista ja hieman järjestelyä, mutta mielestäni me elämme ihan tavallista arkea. Meidän tavallinen on vain ehkä vähän erilaista kuin muiden, Varpu selitti.

– Arkemme oli samanlaista myös silloin, kun lapset olivat nuoria ja meistä se tuntui ihan normaalilta. Siihen on tottunut vuosien aikana, enkä minä varmaan osaisi elää millään muulla tavoin, hän jatkoi.

Matti ja Teppo alkoivat 2010-luvulla vähentää keikkailua, mikä tarkoitti sitä, että pariskunnilla oli yhtäkkiä enemmän aikaa toisilleen. Varpun jäätyä eläkkeelle yhteinen aika lisääntyi huomattavasti.

– Onhan se hassua, kun yhtäkkiä näkeekin koko ajan! Me ei olla totuttu tällaiseen, mutta se on ollut tosi kivaa. Ei kyllästytä vielä Tepon naama, Varpu naureskeli vuonna 2019.