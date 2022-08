Pepe Willberg nousee Flow-festivaalien lavalle – ikinuorella laulajalla on selkeä näkymys eläkkeelle jäämisestä

Pepe Willberg viettää tänä vuonna 60-vuotistaiteilijajuhlaansa. Syksyllä on edessä areenakonserttiin huipentuva kiertue.

Laulajanura alkoi vuonna 1962, kun lauttasaarelainen Pepe Willberg perusti kahden samalla saarella asuneen kaverinsa kanssa yhtyeen nimeltä Islanders. Mukaan pyydettiin myös Helsingissä mantereen puolella asunut Hasse Walli.

– Tähän perustuu se 60 vuotta. Jollain pitää aina perustella se, että vaivautuu enemmän kuin normaalisti, hän sanoo ja kertoo ensimmäisen tarinarönsyn.

Jutun, joka ei liity hänen nykyiseen tilanteeseensa, mutta jota ei voi jättää väliin:

– Hasse oli 13, me muut oltiin 15-vuotiaita. Se oli päässyt mukaan siksi, että äitini oli nähnyt heidän kotonaan vieraillessaan Hassella rummut – ja me tarvittiin rumpali. Vuoden soittamisen jälkeen Hasse ilmoitti, että hän lopettaa rumpujen soiton. Hasse on myöhemmin kertonut, että olin sanonut hänelle: ”Kuule Hasse, kitaransoitto on aika vaikeaa. Pysy sä vaan rummuissa.” Loppu on tietysti omalla tavalla historiaa, Willberg, 75, nauraa.

Jormas-yhtye perhekuvassa: Raoul Wikström, Christer Bergholm, Pertti Willberg, Hasse Walli ja Kurt Mattson.

Hasse Walli.

Hasse Walli, 74, on yksi Suomen kaikkien aikojen arvostetuimmista sähkökitaran taitajista, rockia, bluesia ja maailmanmusiikkia soittaen merkittävän elämäntyön tehnyt muusikko.

Mutta merkittävä ja poikkeuksellisen monipuolinen on myös Pepe Willbergin ura. Sen yksi kunnianhimoinen puoli on sunnuntaina esillä Flow-festivaaleilla Helsingissä.

Vuonna 1967 säveltäjä Henrik-Otto Donner pyysi Willbergia laulamaan tunnuskappaleen elokuvaan Punahilkka.

– Olin silloin armeijassa. Tietysti suostuin, Willberg muistelee.

Henrik-Otto Donner ja Pepe Willberg Pori Jazzeilla heinäkuussa 1970.

Syntyi Kuka kertoisi minulle, yksi Pepe Willbergin tunnetuimmista biiseistä. Syntyi myös ystävyys ja aina silloin tällöin aktivoitunut yhteistyö, joka kesti Donnerin kuolemaan vuonna 2013 saakka.

Yhteistyön varhaisista hedelmistä kuullaan Helsingin Suvilahdessa kahden albumin, En soisi sen päättyvän (1970) ja Niin vähän on aikaa (1972), antia. Willbergiä säestää trumpettia ja flyygelitorvea soittavan Jukka Eskolan, 44, kokoama Statement-kokoonpano.

Levytykset ovat oman aikansa lapsia. Niissä kaikuu idealismi, kapinahenki ja pyrkimys mieluummin taiteellisesti kuin kaupallisesti korkeatasoisiin saavutuksiin. Donner oli perustanut legendaarisen Love Records -levy-yhtiön yhdessä Atte Blomin ja Christian Schwindtin kanssa. Vaikka yhtiön kautta julkaistiin monia menestyslevyjä muun muassa Hurriganesilta ja Juice Leskiseltä, taiteellisia – ja usein samalla epäkaupallisia – tavoitteita kohti syöksyttiin avoimin mielin ja budjetein.

Willbergillä on musiikinteosta tarina.

– Donner halusi säveltää Pentti Saarikosken pienen runokirjan En soisi sen päättyvän, hän aloittaa ja kertoo ”leiristä”, jolla teos syntyi.

– Otto sävelsi iltaisin ja öisin. Seuraavana päivänä Oton jazzbändi ja solistit, Arja Saijonmaa, Tarleena Sammalkorpi, Jim Pembroke ja minä treenattiin se, mitä Otto oli saanut aikaan. Viikko siihen meni. Sitten mentiin Pori Jazziin ja esitettiin se koko teos. Levy tehtiin sitten myöhemmin.

Pepe Willberg Euroviisukarsinnoissa helmikuussa 1975.

Yhteistyö Donnerin kanssa meni tauolle 1970-luvulla, kun Willberg vaihtoi ihan konkreettisesti runoilijoiden kirjoittamat ja jazzsfäärejä tavoitelleet Love Recordsin toimintatavat sopimukseen iskelmällisen Finnlevyn kanssa.

Pepe Willberg levytti Finnlevylle sekä sooloartistina että Pepe & Paradisen kanssa useita levyjä, joihin mahtui hänen suosituimpia kappaleitaan: oma sävellys Aamu (johon Vexi Salmi teki sanat) ja muun muassa Elämältä kaiken sain. Toiset meistä, Rauno Lehtisen sävellys ja Pepe & Paradisen kunnianhimoinen tulkinta sopisivat vaikka Flow-festivaalikeikan ohjelmistoon, mutta Willbergin kanta on tiukka:

– Sitä ei tule, pysymme niissä kahdessa levyssä.

Finnlevyn vuodet toivat Willbergille paljon töitä myös taustalaulajana. Jos kuuntelee 1970-luvun suomalaista iskelmää Frederikistä Katri Helenaan, on melko todennäköistä, että taustalauluista erottaa Willbergin äänen.

– Erotan sen kyllä itse, hän naurahtaa – ja kertoo tarinan:

– Tuon ajan iskelmälevytysten taustalaulut lauloi noin kymmenen hengen ryhmä, josta studioon meni nelisen laulajaa kerrallaan. Tultiin usein sunnuntaina yöllä keikkareissulta ja ajettiin bussi suoraan Finnvox-studion pihalle. Aamulla mentiin laulamaan.

Finntastic vuonna 1979.

60 vuoden taiteilijauran juhlinta ajoittuu varsinaisesti syksyyn. Willberg tekee kiertueen, jossa solistia säestää 12-jäseninen orkesteri. Kymmenessä kaupungissa vieraileva kiertue huipentuu Espoo Metro Areenaan 14. joulukuuta.

Tuolla kiertueella kuullaan läpileikkaus hämmästyttävän pitkästä urasta, johon mahtuu monenlaisia ajanjaksoja 1960- ja 1970-luvun taide- ja iskelmäkausien jälkeen.

Willbergiä on kuultu ”Suomen Abban” Finntastic -yhtyeen riveissä yhdessä Dannyn, Armi Aavikon ja Miss Suomi Seija Paakkolan kanssa, osana Mestarit -tähtikokoonpanoa Kirkan, Hectorin ja Pave Maijasen kanssa sekä vuoden 2014 erikoisprojektissa Pepe & Saimaa tuottaja Matti Mikkolan kanssa – Pepe & Saimaa poiki Willbergille pitkän uran ensimmäisen listaykkösen sekä koko projektille neljä Emma-palkintoa.

Vuonna 1998 Mestarit Areenalla 200-vuotisjuhlakonsertissa esiintyivät Pepe Willberg, Pave Maijanen, Kirka ja Hector.

Upea ura, ja se jatkuu. Onhan Pepe Willbergiä kuultu viime vuosina muun muassa TV1:n Elämäni biisi -ohjelman solistina.

– Siitä jään nyt pois, koska kiertue menee sen kanssa päällekkäin, Willberg sanoo – ja heittää viimeiseksi tarinaksi pohdinnan eläkkeelle jäämisestä – tai jäämättömyydestä:

– En ole halunnut lopettaa laulamista. Ja jotain sitä pitäisi eläkkeelläkin tehdä. Korjata kadunkulmassa lasten fillareita tai jotain. Urheiluharrastuksetkin ovat kalliita. Jatkan laulamista.

Pepe Willberg & Jukka Eskola Flow-festivaalilla Helsingissä sunnuntaina. Pepe Willbergin Legenda juhlii -kiertue syksyllä eri puolilla Suomea.