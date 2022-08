Tiesitkö erikoisen syyn, miksi Elvis ei koskaan esiintynyt USA:n ulkopuolella? 16 yllättävää faktaa rockin kuninkaasta

Elvis jätti rakennuksen yöllä 16. elokuuta 1977. Siitä tulee tiistaina kuluneeksi 45 vuotta.

Rock’n’rollin kuninkaasta on reilussa puolessa vuosisadassa kirjoitettu enemmän kuin ehkä kenestäkään viihdemaailman tähdestä.

Elvis ja manageri ”Eversti” Thomas Andrew Parker.

Kesällä kankaille saapunut draamaelokuva Elvis palautti mieliin myös "Eversti" Parkerin eli manageri Thomas Andrew Parkerin, joka johti Elviksen uraa alusta loppuun asti.

Yleisesti uskotaan, että muuan seikka kuuluisan managerin elämässä johti siihen, ettei Elvis koskaan esiintynyt Yhdysvaltain ulkopuolella.

Gracelandin kartanon seinällä puolestaan roikkuu harvinainen valokuva, joka paljastaa tähdestä jotain.

Esittelemme nämä ja 14 muuta vähälle huomiolle jäänyttä asiaa Elviksen elämästä.

Elvis Aaron Presley Mississippin Tupelossa 1937...

1. Elvis Aaron Presley syntyi Tupelossa, Mississippissä 8. tammikuuta 1935 – vaan ei yksin.

Elviksellä oli kaksosveli, Jesse Garon Presley, joka syntyi 35 minuuttia ennen häntä kuolleena.

Äiti Gladys Presley kiintyi tavattomasti eloon jääneeseen poikaansa, eikä koskaan hankkinut lisää lapsia.

Perhe hautasi Jessen kenkälaatikossa Priceville Memorial Gardens -hautausmaalle Tupeloon, koska heillä ei ollut varaa arkkuun.

2. Elvis on anagrammi englannin kielen sanasta "lives"– eli suomeksi "elää".

Useat elämäkerturit ovat saaneet siitä aasinsillan näkemykseen, jonka mukaan kaksoisveljen kuolema vaikutti Elvikseen koko hänen loppuelämänsä ajan.

...ja 1940-luvulla.

Toisaalta Elviksen katsottiin saaneen tragediasta voimaa, jonka avulla hän nousi ainutlaatuiseen asemaansa. Toisaalta moni uskoo hänen kärsineen eloon jääneen syyllisyydestä.

Kliiniseen psykologiaan erikoistunut tohtori Peter Whitmer kirjoitti Inner Elvis -teoksessaan traumasta, joka ensin auttoi Elvistä nousemaan supertähdeksi, mutta joka myöhemmin johti outoihin pakkomielteisiin, erikoiseen käytökseen ja riippuvuuksiin.

3. Elvis oli hyvin ujo. Kun paikallinen radioasema aivan ura alussa ihastui hänen laulutaitoihinsa ja tarjosi hänelle tilaisuutta laulaa ohjelmassa, Elvis kieltäytyi, koska jännitti esiintymistä niin paljon.

4. Gospelyhtye torjui Elviksen.

Elvis kysyi tutuiltaan Jim Hamillilta ja Cecil Blackwoodilta mahdollisuutta laulaa heidän Songfellows-yhtyeessään kesällä 1954.

Hän pääsi koelauluun, mutta tilaisuudesta muodostui kiusallinen: Elvis ei kuullut harmonioita. Kaikki sujui hyvin hänen laulaessaan päämelodiaa, mutta kun laulaja vaihtui, Elviksellä oli vaikeuksia saada kiinni lauluharmonioista. 19-vuotiasta Elvistä ei kelpuutettu bändiin.

Elvis harjoitteli kovasti, ja sai Hamillilta ja Blackwoodilta uuden tilaisuuden muutaman kuukauden päästä. Nyt hän olisi kelvannut, mutta Songfellows jäi toiseksi: Elvis oli jo solminut levytyssopimuksen Sun Recordsin kanssa.

Elvis vuonna 1976.

Harvinainen valokuva vaaleasta Elviksestä roikkuu Gracelandin seinällä.

5. Liki kaikissa valokuvissa Elviksen hiukset ovat mustat. Gracelandin kartanon seinällä roikkuu kehystetty kuva, josta paljastuu, että todellisuudessa hänen hiuksensa olivat vaaleat.

Elvis itse piti tummista hiuksista ja ryhtyi värjäämään niitä jo teini-ikäisenä. Omakin väri tummeni iän myötä, mutta ei tarpeeksi: kerran Elvis käytti kenkäplankkia saadakseen haluamansa lopputuloksen.

Jatkossa hän käytti oikeaa hiusväriä sävyllä mink brown, mutta joidenkin tietojen mukaan kenkäplankki ei koskaan täysin kadonnut keinovalikoimasta.

6. Kuka sävelsi Elviksen esittämät kappaleet? Muut kuin Elvis. Kuningas ei säveltänyt levyttämiään kappaleita.

Hänen ensimmäinen suuri hittinsä oli Heartbreak Hotel, jonka olivat kirjoittaneet Tommy Durden ja Mae Boren Axton. Vuonna 1956 ilmestyneessä singlessä myös Elvis on lisätty kappaleen tekijäksi.

Hänen nimensä löytyy myös kappaleista kuten All Shook Up ja Don’t Be Cruel, vaikka hän ei varsinaiseen sävellystyöhön osallistunutkaan.

Elvis Milton Berlen show'ssa 3. huhtikuuta 1956. Legendaarinen lantion pyöritys hullaannutti amerikkalaiset tv:n katsojat.

7. Elviksellä oli myös erikoisempi lempinimi.

Villi lantionpyöritys Milton Berlen show'ssa 1956 takasi Elvikselle lempinimen Elvis The Pelvis. Pelvis on suomeksi "lantio".

Tähdelle sovitettiin toistakin lempinimeä: Atomic Powered Singer! Elviksestä ei kuitekaan tullut – onneksi – "atomikäyttöistä laulajaa" kenenkään kielenkäytössä.

Nimitys juontui Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kilpavarustelusta ja ydinkokeiden ajasta.

Lopulta myös Elvis The Pelvis sai väistyä, ja tulevat sukupolvet oppivat tuntemaan Elviksen "Kuninkaana".

8. Atomienergiaa ei tarvittu, kun debyyttialbumi Elvis Presley julkaistiin vuonna 1956. Se oli ensimmäinen rocklevy, joka nousi Yhdysvaltain listaykköseksi.

Elvis Presley -niminen levy myös piti ykköstilan kymmenen viikkoa yhteen menoon.

Elvis Gracelandin porteilla 1957.

Manageri Tom Parker ujutti Elviksen Hollywoodiin Saksan-vuosien jälkeen. Tässä tähti ja hänen Rolls Roycensa kotona Tennesseessä kuvausten jälkeen 1960.

9. Liki kaikki tietävät Gracelandin Tennesseen Memphisissä, mutta kuka oli Grace?

Kartanon maat kuuluivat aikanaan kaupungin vanhimman painofirman S.C. Toof & Co:n perustajalle Stephen C. Toofille. Hän nimesi tilukset tyttärensä Gracen mukaan.

Grace peri maat isältään 1894. Gracen kuoltua ne päätyivät tämän sukulaiselle Ruth Moorelle, joka yhdessä miehensä Thomas Mooren kanssa rakennutti paikalle kartanon vuonna 1939.

Elvis osti Whitehavenin alueella sijaitsevan rakennuksen tiluksineen vuonna 1957. Kadun nimi muutettiin vuonna 1972, ja osoite on nyt 3764 Elvis Presley Boulevard.

10. Yhdysvalloissa järjestettiin kutsuntoja, oli sota tai rauha, vuodesta 1948 vuoteen 1973, jolloin presidentti Richard M. Nixon allekirjoitti ne lopettavan lain.

Elviksen numero kutsuttiin vuonna 1957, ja megasuosioon jo noussut tähti astui palvelukseen ensin Fort Hoodin tukikohtaan Texasissa ja myöhemmin Länsi-Saksan Bremerhaveniin.

Hän jätti kahdeksi vuodeksi taakseen kotimaansa, autonsa, ihailijansa ja liki puolen miljoonan taalan täyttämän pankkitilinsä ja palveli Yhdysvaltain tukikohdassa Länsi-Saksassa 17 kuukautta.

Se oli ainoa kertoa, kun Elvis poistui Pohjois-Amerikasta. Kirkuvien fanien lauma saattoi häntä kotimaassa ja vastaava odotti Bremerhavenissa, kun Elvis astui palvelukseen 1. lokakuuta 1958.

Elvis saapui Länsi-Saksaan lokakuussa 1958 aloittaakseen sotilaspalveluksen Yhdysvaltain tukikohdassa Bremerhavenissa.

Manageri Tom Parker oli luvannut tähteyden nousevan uusiin korkeuksiin komennuksen jälkeen. Alanna Nashin kirjassa Tom Parker, in The Colonel managerin kerrotaan todenneen, että Elviksen ei tarvinnut tehdä muuta kuin "olla kiltisti, ja välttää nolaamasta maataan".

11. Armeijauran alkuun osui kuitenkin tragedia. Gladys-äiti joutui sairaalaan maksatulehduksen takia elokuussa 1958, kun Elvis oli peruskoulutuksessa Fort Hoodissa.

Kun Gladys kuoli sydänkohtaukseen 14. elokuuta, Elvis murtui täysin.

Memphis Funeral Home -hautaustoimistossa järjestetyn siunaustilaisuuden osanottajat kuvailivat myöhemmin oloaan epämukavaksi Elviksen surtua niin voimallisesti.

Elvis kutsunnoissa äitinsä Gladysin ja isänsä Vernonin kanssa 1958 Memphisissä.

Tähti itki hysteerisesti, kun Gladysin suosikki, gospelyhtye Blackwood Brothers esiintyi.

– Voi jumalani, olen menettänyt kaiken, Elvis huusi, kun äidin arkku laskettiin Forest Hill -hautausmaan multiin.

Elvis ja hänen isänsä säilyttivät jopa ikkunalasin, jonka päälle Gladys oli kaatunut.

Elvis palveluskavereineen tutki karttaa Yhdysvaltain tukikohdassa Bremerhavenissa marraskuussa 1958.

12. Kirjailija Andreas Schröerin mukaan Elviksen palvelusaika Saksassa oli kaukana rivisotilaan elämästä.

Schröer kertoo kirjassaan Private Presley: The Missing Years – Elvis in Germany, että tähti vietti lopulta vain muutaman yön laverillaan Friedbergin kasarmilla.

Isä, isoäiti ja muutama ystävä Memphisitä saapuivat Elviksen tueksi Eurooppaan. Elvis asui heidän kanssaan hotelleissa ja vuokrasi lopulta talon Bad Nauheimista.

Schröerin kirjan mukaan Elviksellä oli autonkuljettaja, joka vei hänet kotoa kasarmille päivittäin. Palveluksen loppuaikoina Elvis ajoi itse, joko Mersulla tai BMW 507:llä.

13. Saksassa Elviksen elämä sai lopulta suurimman käänteensä: Hän rakastui USA:n ilmavoimien upseerin ottotyttäreen Priscilla Ann Wagneriin 1959.

Priscilla oli 14 ja Elvis 24. Ikäero olisi nykyään laiton.

– En tiennyt kuka todella olin nuorena, sillä en elänyt teinivuosia lainkaan, Priscillan kerrotaan myöhemmin sanoneen.

– Opin tuntemaan hänet (Elviksen) niin hyvin, että lopulta ajattelinkin kuin hän.

Elvis Aaron Presley ja Priscilla Beaulieu menivät naimisiin Las Vegasissa 1. toukokuuta 1967. Hääkakku oli tilaisuuteen sopivaa kokoa.

Priscillan biologinen isä oli lentäjä James Frederick Wagner, joka kuoli lentoturmassa tyttären ollessa puolivuotias. Äiti Ann avioitui 1948 Kanadassa syntyneen ilmavoimien upseerin Paul Beaulieun kanssa.

Priscilla on ainoa nainen, jonka kanssa Elvis koskaan asteli alttarille.

14. Elviksestä tuli armeija-aikana karatemestari.

Hän harjoitteli Shito-ryu-tyylin karatea ohjaajansa Hank Slemanskyn johdolla. Hän sai lajissa mustan vyön ennen paluutaan Yhdysvaltoihin maaliskuussa 1960.

Palattuaan lavoille hän alkoi käyttää karatessa oppimiaan liikkeitä hyväksi esiintymisessään.

Kamppailulajit.net-sivustolla kuvaillaan Shito-ryun torjuntoja pehmeiksi verrattuna esimerkiksi shotokanin luunkoviin otteisiin.

Shito-ryussa torjunta ja vastaisku ovat samaa saumatonta liikettä.

Tämän sai tuta eräs tulevaisuuden kestotähti vuonna 1971.

Elvis keikalla Las Vegasissa 1976. Meneillään oli viimeinen vuosi, jolloin ”kuningas” esiintyi.

Elvis kultapuvussa, jonka suunnitteli usean tähtiartistin vaatettanut Nudie Cohen. Hintaa kertyi vuoden 1957 valuutassa 2 500 dollaria.

15. Rocklaulaja Alice Cooper kertoi Rock And Roll Garage -sivustolle kuinka sai kutsun Elviksen hotellihuoneeseen Las Vegasissa 1971. Mukana olivat laulaja Liza Minnelli ja pornotähti Linda Lovelace.

– Sinäkös olet se poika käärmeen kanssa? kysyi vastaan saapastellut Elvis.

– Haluan näyttää sinulle jotain.

Rockin kuningas veti keittiön laatikon auki ja ojensi tulevalle kauhurockin kuninkaalle kaliiperin 38. Smith & Wesson-revolverin.

– Näytän, kuinka ase otetaan pois uhkaajan kädestä, Elvis jatkoi.

Cooper kertoi miettineensä, haluaisiko jäädä historiaan miehenä, joka ampui Elviksen. Pidemmälle hän ei ehtinyt.

– Ennen kuin ehdin päättää, ase oli lattialla, minä makasin lattialla ja hänen saappaansa oli kurkullani. Kysyin: Elvis, voinko nousta nyt?

Nimikirjoitusten jakoa Texasissa 1956.

Elvis Presley ja ”Eversti” Tom Parker yhteiskuvassa vuonna 1969.

16. Elvis Presley oli supersuosittu ympäri maailman, mutta ei koskaan esiintynyt Pohjois-Amerikan ulkopuolella.

Syy alkoi valjeta jo Elviksen eläessä; manageri Tom Parker, joka teki hänestä legendan ei ollutkaan Tom Parker Amerikan Yhdysvalloista. Todellisuudessa "Eversti" oli Alankomaissa syntynyt Andreas Cornelis van Kuijk, joka työskenteli nuorena tivoleissa.

Elvis olisi halunnut maailmankiertueelle ulkomaille, mutta Parker onnistui tyrehdyttämään kaavailut erilaisilla verukkeilla. Parker pelkäsi, että ei itse pääsisi enää takaisin Yhdysvaltoihin kiertueen lopuksi, koska hänellä ei ollut Yhdysvaltain passia.