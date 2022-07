Kun Mick Jaggerista tuli kahdeksannen kerran isä, hän sai Keith Richardsilta tylyn ohjeen – tällainen on kahden miehen poikkeuksellinen suhde

Rolling Stonesin ensimmäisestä keikasta on kulunut 60 vuotta. Silti legendaarinen bändi kiertää taas Eurooppaa. Mikä vetää tielle?

Ympyrä sulkeutuu tänä kesänä, mutta miten käy kehän kiertäjille?

Ympyrä sulkeutuu tarkoittaa sitä, että Mick Jagger ja Keith Richards ovat yhtyeen legendaarisesta kokoonpanosta edelleen mukana, kun englantilaisyhtye Rolling Stones on parhaillaan 60-vuotiskiertueellaan Sixty.

Ja juuri laulaja Jagger ja kitaristi Richards olivat ainoat nykykokoonpanon jäsenet, jotka soittivat jo Lontoon Marquee -klubissa 12. heinäkuuta 1962, kun Rolling Stones soitti ensimmäisen keikkansa.

Mikä on saanut yleisön kiinnostumaan yhtyeestä näin pitkään, että se vetää stadionit täyteen edelleen?

Entä mikä on saanut bändin jatkamaan näin kauan?

Voiko olla syynä juuri Jaggerin ja Richardsin bromance? Vai viha-rakkaussuhde?

Rolling Stonesin legendaarinen kokoonpano vakiintui vuonna 1963: Bill Wyman, Mick Jagger, Brian Jones, Charlie Watts ja Keith Richards.

Kaikki alkoi Jaggerin ja Richardsin (1960-luvulla kitaristin sukunimi tosin kirjoitettiin usein Richard, ilman s-kirjainta) välillä jo lapsuusvuosina 1950-luvulla. He olivat koulukavereita Dartfordissa, Kentissä noin 30 kilometrin päässä Lontoon keskusta-alueesta. 1960-luvun alussa he jakoivat innostukseen yhdysvaltalaiseen mustaan musiikkiin, bluesiin ja siitä vääntyneeseen nuorisomusiikkiin rock’n’rolliin. Kaksikkoa viehätti erityisesti afroamerikkalaisten artistien röyhkeä ja heittäytyvä tapa esittää musiikkia. Siis niin kuin muun muassa blues-artisti Muddy Waters sekä rockin ensimmäiset riffihitit kirjoittanut ja esittänyt Chuck Berry.

Heinäkuun 12. vuonna 1962 Jagger, Richards, Rolling Stonesin 1960-luvun johtohahmoihin lukeutunut kitaristi Brian Jones, Rollarien pitkäaikainen ulkojäsen, kosketinsoittaja Ian Stewart, myöhemmin Pretty Things -yhtyeen perustanut basisti Dick Taylor ja rumpali Tony Chapman pääsivät Marqueen lavalle esittämään brittiläisen tulkintansa bluesista, ennen kaikkea chigaco bluesista.

Rolling Stones oli päästetty irti.

Seuraavan vuoden kuluessa mukaan liittyivät rumpali Charlie Watts Chapmanin tilalle ja basisti Bill Wyman Taylorin tilalle. 1963 julkaistiin myös yhtyeen ensimmäiset sinkut Come On ja I Wanna Be Your Man.

Liikettä ei voinut pysäyttää. Rolling Stones haastoi aikalaisbändi Beatlesin nuorison ykkössuosikkina – ja rockmusiikin uudistajina.

Rolling Stones vuonna 1964: Charlie Watts, Andrew Loog Oldham (yhtyeen silloinen manageri), Ian Stewart (ulkojäsen, kosketinsoittaja), Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger ja Bill Wyman.

Bändeissä oli samankaltaisuutta, mutta Stones esiteltiin Beatlesia vaarallisempana vaihtoehtona. Jos Paul McCartney ja John Lennon ynnä muut Beatlet hymyilivät, Jagger ja Richards tuijottivat kameraan röyhkeästi, vakavailmeisen ylimielisinä. Tosin vuoden 1963 mittapuulla raju ja rohkea I Wanna Be Your Man oli Lennonin ja McCartneyn ”kilpailijabändilleen” kirjoittama biisi.

Kun Lennon ja McCartney nousivat Beatlesin palvotuksi biisintekijäkaksikoksi, Jagger ja Richards totesivat ilmeisesti tahtovansa tehdä myös biisit bändilleen itse. Vuonna 1965 julkaistiin heidän ensimmäinen yhteinen biisinsä Last Time. Beatlesilta oli julkaistu siihen mennessä jo neljä albumillista musiikkia.

Jos silloin joku olisi väittänyt, että Beatlesin ura jatkuu enää muutaman vuoden, mutta Rolling Stones porskuttaa vielä vuonna 2022 Jaggerin ja Richardsin kirjoitettua bändille yli 170 biisiä, moni ei välttämättä olisi uskonut.

Mick Jagger ja Keith Richards poistumassa oikeudesta toukokuussa 1967. Rokkareita syytettiin huumeiden hallussapidosta.

Kaksikon asema Rolling Stonesin johtajina on ollut kiistaton ainakin vuoden 1969 kesästä lähtien. Silloin yhtye erotti kesäkuussa pahoista huumeongelmista kärsineen Brian Jonesin – ja kuukautta myöhemmin tämä kuoli 27-vuotiaana.

– Kannattelimme Briania varsin kauan. Siedimme hänen toilailujaan yli vuoden. Ei ollut niin, että olisimme yhtäkkiä käskeneet hänen painua helvettiin hänen jäätyään kerran tulematta paikalle, Jagger sanoi vuonna 1999.

Huumeet ovat olleet Rollareihin liitetty vitsaus ennen ja jälkeen Jonesin kuoleman. Esimerkiksi Richards on pidätetty huumeiden takia useasti, muun muassa Torontossa 1977 kitaristin hotellihuoneesta löytyi heroiinia. Sellien seinät ovat tutuiksi myös Jaggerille.

Päihteisiin liitettyjen vastoinkäymisten takia Rolling Stones häijyyntyi jo 1960-luvun loppupuolella vastaamaan aluksi ehkä hieman keksityltä tuntunutta asetelmaa Beatlesia ”pahempana” yhtyeenä.

Rolling Stones lavalla Altamontin moottoriradalla joulukuussa 1969.

Maine sinetöityi viimeistään joulukuussa 1969, kun Altamontin moottoriradalla Livermontissa Kaliforniassa kuoli Rolling Stonesin konsertissa neljä ihmistä, joista yhden puukotti tapahtuman järjestyshenkilöiksi palkattujen Helvetien enkelien jäsen. (Sivuhuomio: tapahtuman todistaneen filmin kuvasi amerikansuomalainen Eric Saarinen, arkkitehti Eero Saarisen poika – ja arkkitehti Eliel Saarisen pojanpoika.)

Mick Jagger ja Keith Richards Hyde Parkin lavalla Lontoossa heinäkuun alussa.

Kiivaiksi on kuvailtu myös Jaggerin ja Richardsin keskinäisiä välejä. Heidät on nähty esimerkkinä siitä, että rockyhtyeen johtoon kuuluu kaksikko, jonka välillä kipinät sinkoilevat. Rolling Stonesin onneksi laulaja ja kitaristi ovat kaikkien riitojen jälkeenkin aina mahtuneet samaan bändiin. Joskus se on vaatinut vuosien tauon yhteistyöstä.

Mutta kuitenkin: kivet vierivät ja metsot taistelevat, loppujen lopuksi bändin puolesta.

Helppoa yhteistyö ei välttämättä ole aina ollut. Ulospäin Glimmer Twins -nimellä tunnettu kaksikko on ehkä selkeästi roolitettu: Jagger on taloutta opiskellut skarppi johtohahmo, joka pitää langat käsissään niin lavalla kuin kabineteissa, jossa suunnitellaan bändin yhteistyökuviot. Richardsin osaksi on näyttänyt jääneen ikuisen luonnonlapsen, sarjakuvahahmon ja Johnny Deppin näyttelemän merirosvon esikuvan asema.

1980-luvulla Rolling Stonesin keikkatauko venyi peräti seitsemään vuoteen, kun sekä Jagger että Richards tekivät soololevyt eikä bändi lähtenyt kahden albumijulkaisun (Undercover, 1983 – Dirty Work, 1986) jälkeen kiertueelle lainkaan. Silloin pelättiin, että laulaja ja kitaristi keskittyvät omiin juttuihinsa eikä Rolling Stonesin ura välttämättä jatku pitkään.

Rolling Stones lähti kiertueelle seitsemän vuoden tauon jälkeen vuonna 1989. Kuvassa Mick Jagger Shea-stadionilla New Yorkissa lokakuussa 1989.

Mutta on se jatkunut, vaikka on jatkunut Jaggerin ja Richardsin keskinäinen piikittelykin. Jopa julkisesti. Kun suhde on pitkä ja jännitteinen, saattaa ärsyttävästä kaverista tulla lohkaistuksi jotain nokkelaa – ja ihan liian ilkeää.

Kun Mick Jaggerista oli tullut kahdeksannen kerran isä vuonna 2016, Richards suositteli Wall Street Journalin haastattelussa 73-vuotiaalle bändikaverilleen vasektomiaa, sterilisaatiota.

Kitaristi pyysi ”syvästi katuen” anteeksi Twitter-viestissä ja kertoi, että on pahoitellut kommenttiaan myös yksityisesti Jaggerille.

Jagger lienee antanut Richardsille anteeksi, sillä tuoreessa brittidokumentissa My Life As a Rolling Stone Jagger kuvailee Richardsia kuin suojeleva isoveli.

– Hän on uskomattoman ujo, hän on lavan ulkopuolella aivan toisenlainen kuin lavalla. Kukaan ei tunne häntä kuten minä.

Lähimmäs Suomea Sixty -kiertue saapuu heinäkuun viimeisenä päivänä Tukholmaan.

Kiertueen konserteista kirjoitettujen arvostelujen mukaan yhtye on edelleen voimissaan ja kuulostaa siltä kuin Rolling Stonesin pitääkin.

Ronnie Wood, Charlie Watts ja Keith Richards lavalla Prahassa, Tshekissä heinäkuussa 2018.

Ensi vuonna sekä Jagger että Richards täyttävät 80 vuotta. Väistämättä lähestyy päivä, jolloin Rolling Stonesin kiertueista 1980-luvun alusta lähtien hoettu varoitus osuu oikeaan: on viimeinen tilaisuus nähdä Rolling Stones.

Rolling Stonesin rumpalina vuodesta 1963 tahtia iskenyt Charlie Watts kuoli viime elokuussa, vain vähän ennen Yhdysvaltain-kiertueen alkuun. Watts oli 80-vuotias.

Hän ehti olla mukana kaksi vuotta sitten keväällä julkaistussa kappaleessa Living In A Ghost Town. Se on kirjoitettu ja levytetty ennen koronapandemiaa ja sen aiheuttamaa maailman suurkaupunkien autioitumista, mutta biisi vetosi ilmestyessään ”kummituskaupunkeja” vältteleviin, huolestuneisiin ihmisiin kautta maailman.

Voi olla, että osa yleisöstä menee Rolling Stonesin konserttiin, koska pelkää bändin kuolevan.

Rolling Stones kuitenkin jatkaa, koska on elossa.

Lähteet: Rolling Stone, rollingstones.com, Vanity Fair, Mojo, rockcelebrities.net, Independent, faroutmagazine.co.uk, Guardian, BBC, express.co.uk, Wall Street Journal

Keith Richards ja Mick Jagger esiintymässä Brysselissä, Belgiassa 11. heinäkuuta.

Rolling Stones – ensimmäiset 60 vuotta

1962

Ensimmäinen keikka Lontoon Marquee -klubissa.

1963

1960-luvun legendaarinen kokoonpano vakiintuu: Jagger, Richards, Watts, Jones, Wyman.

Ensimmäinen single Come On julkaistaan.

1964

Ensimmäinen albumi The Rolling Stones julkaistaan.

Läpimurto Yhdysvaltain markkinoille.

1965

Ensimmäinen Jagger-Richards -kappale Last Time julkaistaan.

(I Can’t Get No) Satisfaction -single nousee listaykköseksi sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa.

Marianne Faithfull ja Mick Jagger kuvattuina helmikuussa 1967.

1966

Mick Jagger aloittaa suhteen Marianne Faithfullin kanssa.

1967

Mick Jagger ja Keith Richards pidätetään huumeiden hallussapidon takia.

Psykedeelinen albumi Their Satanic Majesties Request julkaistaan.

1968

Musiikillinen kultakausi alkaa: Beggars Banquet -albumi julkaistaan.

Rolling Stonesin ”poliittisimmaksi kappaleeksi” kutsuttu, Pariisin opiskelijamellakoiden innoittamana kirjoitettu Street Fighting Man -kappale julkaistaan.

Mick Taylor, Mick Jagger, Keith Richards ja Charlie Watts lavalla Hampurissa, Saksassa syyskuussa 1970.

1969

Kitaristi Brian Jones saa potkut, Mick Taylor liittyy yhtyeeseen.

Brian Jones kuolee.

Altamontin-konsertti, neljä ihmistä kuolee, yhden surmaa järjestyshenkilöksi palkattu Helvetin enkeli.

Gimme Shelter -klassikkobiisin sisältävä albumi Let It Bleed julkaistaan.

Altamontin-konsertissa kuoli neljä ihmistä.

1970

Mick Jagger eroaa Marianne Faithfullista.

1971

Klassikkolevy Sticky Fingers julkaistaan.

Mick Jagger avioituu Bianca Pérez-Mora Maciasin kanssa.

Mick Jagger avioitui Bianca Pérez-Mora Maciasin kanssa toukokuussa 1971.

1972

Klassikkolevy Exile on Main Street julkaistaan.

1973

Rolling Stones peruu viisi konserttia Japanissa. Syy: vanhat huumetuomiot.

Angie -klassikkokappaleen sisältävä albumi Goat’s Head Soap julkaistaan.

1974

Kitaristi Mick Taylor eroaa bändistä.

Ronnie Wood ja Mick Jagger 1970-luvun puolivälissä.

1975

Kitaristi Ronnie Wood liittyy yhtyeeseen.

1977

Keith Richards pidätetään Torontossa, kun hänen huoneestaan löytyy huumeita.

Mick Jagger aloittaa suhteen supermalli Jerry Hallin kanssa.

Jerry Hall ja Mick Jagger kuvattuina vuonna 1985.

1978

Miss You -klassikkobiisin sisältävä albumi Some Girls julkaistaan.

Mick ja Bianca Jagger eroavat.

1981

Start Me Up -klassikkobiisin sisältävä albumi Tattoo You julkaistaan.

1982

Tuhannet suomalaiset matkustavat Ruotsiin. Syy: Rolling Stones tulee lähimmillään Suomea Ruotsiin.

1985

Yhtyeen perustajajäsen, bändin pianistina ja kiertuemanagerina työskennellyt Ian Stewart kuolee.

Keith Richards Shea-stadionilla New Yorkissa lokakuussa 1989.

1989

Steel Wheels -levy julkaistaan ja Rolling Stones lähtee kiertueelle seitsemän vuoden tauon jälkeen.

1993

Basisti Bill Wyman jättää yhtyeen.

1994

Voodoo Lounge -albumi julkaistaan.

Rolling Stones lähettää ensimmäisenä nimekkäänä bändinä konserttinsa livestriimin internetissä.

1999

Mick Jagger ja Jerry Hall eroavat.

L’Wren Scott ja Mick Jagger tammikuussa 2005.

2001

Mick Jagger ja L’Wren Scott aloittavat suhteen.

2005

Albumi A Bigger Bang julkaistaan.

Yhtye lähtee maailmankiertueelle.

2006

Keith Richards putoaa puusta lomaillessaan Fidžillä, Rolling Stonesin kiertue lykkääntyy.

Martin Scorsese (keskellä) ohjasi Rolling Stonesista dokumenttielokuvan Shine a Light.

2008

Martin Scorsesen suosikkibändistään ohjaama dokumenttielokuva Shine a Light julkaistaan.

2014

Mick Jaggerin puoliso, L’Wren Scott kuolee.

Mick Jagger aloittaa suhteen Melanie Hamrickin kanssa.

Melanie Hamrick ja Mick Jagger.

2016

Rolling Stones tekee kiertueen Latinalaisessa Amerikassa ja esiintyy historiallisesti myös Kuubassa.

Blue & Lonesome -albumi julkaistaan.

2017

Euroopan-kiertue, yhtye ei tule Suomeen.

2020

Rolling Stones julkaisee uuden kappaleen Living In A Ghost Town, jonka videoon on kuvattu koronapandemian takia autioituneita suurkaupunkeja.

2021

Rumpali Charlie Watts kuolee 80-vuotiaana.

Rolling Stones lähtee Yhdysvaltain kiertueelle noin kuukautta Wattsin kuoleman jälkeen.

Rolling Stonesin Sixty-juhlakiertue ei ulotu Suomeen. Kuva Milanosta, Italiasta 21. kesäkuuta.

2022

Rolling Stones 60-vuotisjuhlakiertue Sixty kiertää Eurooppaa, Suomen lippu vilahtaa kiertueen ennakkotiedotteessa, mutta yhtye ei tule Suomeen.

Kuusi konserttia Suomessa

Rolling Stones esiintyi Suomessa ensimmäistä kertaa juhannusaattona 1965: keikkapaikkana oli Porin Yyteri.

Yyteri, Pori, 25.6.1965

Juhannusaattona Porin Yyterissä nähtiin konserttivieras suoraan pop-maailman huipulta: Rolling Stones. Tuohon aikaan esiintymiset olivat nykymittapuulla lyhyitä: Rollaritkin soitti ainoastaan kahdeksan kappaletta. Settiin mahtui vain yksi oma kappale, The Last Time, muut olivat lainabiisejä, toki Rolling Stonesin tutuksi tekemiä kuten Chuck Berryn Around and Around sekä Willie Dixonin Little Red Rooster. Konsertin järjestäjänä toimi tänä vuonna 86-vuotiaana kuollut Tauno ”Tappi” Suojanen, joka kertoi tarjonneensa Mick Jaggerille Koskenkorvaa pullon suusta. Jagger ei Suojasen mukaan juonut.

Rolling Stones esiintymässä Olympiastadionilla 2. syyskuuta 1970.

Olympiastadion, Helsinki, 2.9.1970

Ensimmäinen stadionkeikka Suomessa ei ollut stadionkonsertti siinä massiivisessa mielessä kuin ne nykyisin tunnetaan: yhtye esiintyi vaatimattoman PA-laitteiston kautta vain kouralliselle yleisöä, joka sijaitsi kaukana lavasta. Viidessä vuodessa biisilistan pituus oli kuitenkin jo liki kaksinkertaistunut. 15 biisin settiin mahtui paljon kappaleita, jotka kuuluvat yhtyeen vakio-ohjelmistoon edelleen, elihän bändi 1970 ehkäpä kiivainta luomiskauttaan, viiden vuoden jaksoa johon mahtui usean klassikkoalbumin julkaisu. Stadikalla kuultiin muun muassa Jumpin’ Jack Flash, Sympathy For The Devil, Honky Tonk Women ja Street Fighting Man.

Keith Richards Olympiastadionilla kesäkuussa 1995 – Suomessa 25 vuoden tauon jälkeen.

Rollarien Voodoo Lounge -lavarakennelma ja show olivat suurinta, mitä Suomessa oli siihen mennessä konserteissa nähty

Olympiastadion, Helsinki, 6.6.1995

25 vuoden odotus päättyi! Suomi oli katsonut vierestä, kun Rollarit oli käynyt Ruotsissa 1982 ja 1990. Voodoo Lounge -kiertueeseen Suomi mahtui mukaan. Konsertti osui symbolisesti herkkään hetkeen: Suomessa toivuttiin vuosien talouslamasta – ja toisaalta jääkiekon ensimmäisen maailmanmestaruuden pitkästä juhlinnasta. Rollarit toi kolmen vuoden tauon (1992 Dire Straits) jälkeen rockkonsertit stadionille. 25 vuoden aikana myös konsertit olivat kasvaneet: Rollarien Voodoo Lounge -lavarakennelma ja show olivat suurinta, mitä Suomessa oli siihen mennessä konserteissa nähty. Lavasta ja show-tekniikasta vastasivat muun muassa U2:n ja Pink Floydin hämmästyttäviä kiertueita tekemässä olleet Mark Fisher ja Patrick Woodroffe.

Tiina ja Iines odottelemassa Olympiastadionin ulkopuolella keskiviikkona Rolling Stones -konsertin alkua elokuussa 1998.

Olympiastadion, Helsinki, 5.8.1998

1990-luku oli Rolling Stonesille aktiivista aikaa: se kiersi kolme maailmankiertuetta ja julkaisi kaksi studiolevyä – se oli tavallaan töissä siis jatkuvasti. Ero hiljaisuuden ja riitojen värittämään 1980-lukuun oli selvä. Vuoden 1997 Bridges To Babylon -albumin kiertue tuli Suomeeen seuraavana vuonna. Ohjelmistoon kuului uuden levyn kappale Anybody Seen My Baby?, joka on Rollarien tuotannossa harvinaisuus: yhtye merkitsi kappaleen tekijöiksi myös K.D. Langin ja Ben Minkin, koska kertosäe muistutti Langin viisi vuotta aiemmin julkaisemaa kappaletta Constant Craving. Stadionille ahtautui peräti 48 000 ihmistä.

Mick Jagger, Ronnie Wood ja Keith RIchards Olympiastadionilla heinäkuussa 2003.

Olympiastadion, Helsinki, 16.7.2003

Licks -maailmankiertueella Rolling Stones juhlisti 40-vuotista uraansa ja markkinoi 40 Licks -kokoelmalevyä. Kiertueen erikoisuus oli, että edellisillä rundeillaan lähinnä stadioneilla esiintynyt bändi nähtiin nyt myös pienemmissä esiintymispaikoissa, areenoilla ja vastaavissa sisähalleissa sekä jopa klubeissa kuten Tukholman Circuksessa, johon yleisöä otetaan alle 2 000 ihmistä. Suomeen bändi tuli kuitenkin jo tutusti stadionkeikalle. Juhlakiertueesta kertoi myös ohjelmiston vaihtelu: bändi esitti kiertueella jopa noin 80 eri kappaletta. Helsingissä kuultiin 19 biisiä, lähinnä tutut klassikot Brown Sugarista ja Start Me Upista Gimme Shelteriin ja Jumpin’ Jack Flashiin.

Mick Jagger Suomessa 15 vuotta sitten: Rolling Stones valloitti taas Olympiastadionin elokuussa 2007.

Olympiastadion, Helsinki, 1.8.2007

Esiintyikö Rolling Stones Suomessa viimeisen kerran 15 vuotta sitten? Silloinkin yhtye oli toki veteraani, 45-vuotias bändilegenda, joka esitti lähinnä vuosikymmeniä vanhoja klassikkobiisejään. Viimeiseksi Suomen-keikaksi tuo jäi joka tapauksessa elokuussa 2021 kuolleelle rumpali Charlie Wattsille. Yhtyeen mukana myös yleisö on ikääntynyt. Tämä otettiin Helsingissä huomioon niin, että kenttäpaikatkin olivat istumapaikkoja. Se vähensi yleisömäärän loppuunmyydyssä konsertissa 35 000 kuulijaan. He saivat nähdä Rollarit ehkäpä massiivisimmillaan: rekvisiittaa ja rakennelmia oli kuljetettu paikalle peräti 77 rekka-autollista.